La dictadura de Maduro excarceló a 71 presos políticos detenidos tras las protestas por el fraude electoral de 2024

Activistas y familiares de presas políticos venezolanas participan en una manifestación frente a la sede de Naciones Unidas para pedir su liberación este martes, en el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer (EFE/ Miguel Gutiérrez)

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó que 71 personas detenidas durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela fueron excarceladas desde la madrugada de este jueves, en lo que organizaciones civiles califican como una medida insuficiente frente a la magnitud de la represión poselectoral.

Según un comunicado del colectivo, entre los liberados hay 65 hombres, tres mujeres y tres adolescentes. Los hombres permanecían recluidos en el penal de Tocorón, en el estado Aragua, mientras que las mujeres estaban detenidas en el Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en el estado Miranda, y los menores de edad en centros de reclusión del estado La Guaira.

El comité celebró las excarcelaciones, pero advirtió que el gesto no modifica la situación de fondo. En el texto, exigió “la libertad plena” de todas las personas detenidas tras los comicios mediante una amnistía general, al subrayar que “la injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país”.

Las liberaciones también fueron confirmadas en la red social X por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, integrada por familiares de detenidos, que desde hace meses documenta arrestos arbitrarios, dilaciones judiciales y condiciones de reclusión consideradas contrarias a los estándares internacionales.

En octubre, las madres de los detenidos ya habían advertido que el proceso de excarcelaciones estaba paralizado desde marzo de 2025, y reclamaron entonces la revisión individual de los casos. Desde entonces, no se habían registrado liberaciones significativas, pese a los reiterados llamados de organizaciones nacionales e internacionales.

Familiares de presos políticos en Venezuela sostienen carteles en una manifestación este domingo, en Caracas (Venezuela) EFE/ Ronald Peña R

La ola de detenciones se produjo tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado de manera fraudulenta vencedor por el Consejo Nacional Electoral, un organismo ampliamente cuestionado por su falta de independencia y controlado por el chavismo.

La oposición mayoritaria denunció fraude y sostiene que el verdadero ganador fue Edmundo González Urrutia, lo que desató protestas en distintas ciudades del país. La respuesta de la dictadura incluyó operativos policiales y militares, detenciones masivas y procesos judiciales acelerados.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 902 presos políticos, de los cuales 86 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad, según un boletín publicado el 15 de diciembre.

El informe, difundido a través de la red social X, detalla que entre los detenidos hay 782 hombres y 120 mujeres; 898 son adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años. Del total, 728 son civiles y 174 militares.

La organización advirtió que este listado “no incluye, todavía, a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo (48 horas)” desde el momento de la publicación.

La dictadura de Maduro y la Fiscalía chavista aseguran que en el país no existen presos políticos, al sostener que quienes permanecen privados de libertad cometieron delitos comunes, postura rechazada por ONG y dirigentes opositores.

Por otra parte, mencionaron el registro histórico de detenciones con fines políticos en Venezuela: “Detenciones políticas desde 2014 a la fecha: 18.612″. Por otra parte, hicieron hincapié en que el Foro Penal asistió a más de 14 mil detenidos, hoy excarcelados, y a otras víctimas de violaciones a sus derechos Humanos. “Además de los presos políticos, más de 10.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad”.