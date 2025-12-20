Pete Hegseth dijo que EEUU seguirá incautando petroleros hasta que el régimen de Maduro “devuelva los activos estadounidenses robados”

El momento en que las Fuerzas de EEUU confiscan el segundo buque petrolero

La reciente incautación de un buque petrolero cerca de las costas de Venezuela por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos, con apoyo del Departamento de Defensa, ha intensificado la campaña de presión de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, reafirmó la continuidad de las operaciones para bloquear el comercio de petróleo sancionado, en el marco de una estrategia que busca restringir los recursos de la dictadura chavista y combatir el financiamiento de actividades ilícitas en la región.

“El presidente Trump ha sido claro: el bloqueo de los petroleros sancionados que salen de Venezuela o se dirigen a ese país seguirá en pleno vigor hasta que la empresa criminal de Maduro devuelva todos los activos estadounidenses robados”, señaló el ministro de Guerra en sus redes sociales.

La operación, realizada antes del amanecer del 20 de diciembre, consistió en la detención de un petrolero que había atracado por última vez en Venezuela. Según declaraciones oficiales, la acción formó parte de la Operación Lanza del Sur, una iniciativa conjunta entre el Departamento de Defensa y la Guardia Costera estadounidense orientada a desmantelar redes criminales en el Caribe. Imágenes difundidas muestran un helicóptero sobrevolando la cubierta de un gran buque en alta mar, aunque las autoridades no han revelado la identidad de la embarcación ni han confirmado si se encontraba bajo sanciones estadounidenses.

Pete Hegseth, jefe del Pentágono

Kristi Noem, jefa de Seguridad Nacional de Estados Unidos, subrayó la determinación de su país para frenar el tráfico de petróleo sancionado, considerado una fuente de financiamiento para el narcoterrorismo en la región. “Los Estados Unidos seguirán persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y los detendremos”, afirmó Noem en un mensaje oficial.

La funcionaria agradeció la labor de los efectivos involucrados y reiteró que el bloqueo a los petroleros vinculados al régimen de Venezuela se mantendrá hasta que el gobierno de Maduro devuelva los activos estadounidenses que, según Washington, han sido apropiados de manera ilícita.

El barco incautado era de propiedad china

El contexto de esta operación se enmarca en una política de presión sostenida por la administración de Donald Trump, que ha impulsado sanciones económicas y un despliegue militar significativo en el Caribe. La Operación Lanza del Sur tiene como objetivo combatir el tráfico de drogas y el financiamiento de organizaciones criminales, con especial énfasis en restringir el comercio petrolero venezolano. Actualmente, la presencia militar estadounidense en la región incluye once buques de guerra: el mayor portaaviones del mundo, un buque de asalto anfibio, dos buques de transporte anfibio, dos cruceros y cinco destructores. A estos se suman embarcaciones de la Guardia Costera, aunque no se han divulgado cifras exactas por motivos de seguridad operativa.

Desde Caracas, el régimen venezolano ha calificado estas acciones como una injerencia directa y una estrategia para desestabilizar la administración de Maduro y apropiarse de los recursos petroleros del país. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, expresó su rechazo durante un acto público transmitido por la televisión estatal, sin referirse de manera específica al buque incautado. Padrino López denunció una campaña de manipulación, amenazas militares y guerra psicológica dirigida contra Venezuela, y aseguró que tales presiones no lograrán doblegar la voluntad del gobierno.

EEUU acusa al dictador Maduro de liderar el cártel de los Soles en Venezuela

La incautación de este sábado no es un hecho aislado. El 10 de diciembre, fuerzas estadounidenses ya habían interceptado otro gran petrolero frente a las costas venezolanas, acusado de transportar crudo sancionado hacia Irán. Estas operaciones se suman a una serie de ataques a embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental desde septiembre, acciones que han generado cuestionamientos sobre su legalidad y han dejado más de cien personas fallecidas, según reportes oficiales.

El viernes Trump dejó abierta la posibilidad de un conflicto armado con Venezuela, al afirmar que no descarta esa opción en el marco de la creciente presión sobre la dictadura de Maduro. En una entrevista telefónica con NBC News, declaró: “No lo descarto, no”, al ser consultado sobre la posibilidad de una guerra, y anticipó que continuarán las incautaciones de petroleros vinculados al país sudamericano.

El presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca en Washington el 19 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Al ser consultado sobre si su objetivo final es derrocar a Maduro, Trump evitó una respuesta directa y se limitó a afirmar: “Él sabe exactamente lo que quiero. Lo sabe mejor que nadie”, según recogió NBC News.

Además, cuando se le preguntó si las acciones estadounidenses podrían desembocar en una guerra, Trump respondió: “No lo discuto”, aunque luego admitió que es una posibilidad y advirtió que habrá más incautaciones de petroleros. Sobre el plazo para estas operaciones, señaló: “Depende. Si son lo suficientemente insensatos como para navegar, volverán a uno de nuestros puertos”.