Venezuela

EEUU interceptó un segundo buque petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela

Funcionarios norteamericanos informaron a la agencia Reuters que el operativo estaba a cargo de la Guardia Costera

Guardar
El petrolero Skipper, recientemente incautado
El petrolero Skipper, recientemente incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela (©2025 Vantor vía AP/Archivo)

Estados Unidos interceptó y confiscó un buque sancionado frente a las costas de Venezuela, según informaron funcionarios estadounidenses a la agencia de noticias Reuters.

La operación se enmarca en la aplicación de sanciones internacionales y refuerza la postura de Washington sobre el control de actividades marítimas consideradas ilícitas en la región.

De acuerdo con los detalles proporcionados a Reuters, la acción consistió en la intercepción de una embarcación previamente identificada como sujeta a sanciones internacionales.

Las autoridades estadounidenses abordaron el buque en aguas cercanas a Venezuela y procedieron a su confiscación, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de operativos.

Hasta el momento, no se divulgaron públicamente datos específicos sobre la identidad de la nave ni sobre la situación de la tripulación.

Funcionarios estadounidenses consultados por la agencia citada explicaron que la operación forma parte de los esfuerzos continuos de Estados Unidos para hacer cumplir las sanciones internacionales impuestas a entidades y embarcaciones vinculadas al régimen de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kevin Mohatt)

Las fuentes oficiales subrayaron la importancia de este tipo de acciones para prevenir el transporte de cargamentos ilícitos en la región y garantizar la seguridad marítima.

El contexto de la operación responde a la política sostenida por Estados Unidos de mantener sanciones sobre ciertas embarcaciones y entidades asociadas a la dictadura de Nicolás Maduro.

En los últimos meses, Washington ha intensificado la vigilancia y el control sobre el tráfico marítimo en el Caribe y el Atlántico, con el objetivo de limitar actividades que considera contrarias a las normativas internacionales.

Acciones similares fueron ejecutadas previamente como parte de una estrategia más amplia de presión diplomática y económica.

El pasado viernes 12 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos anunció que continuará con la estrategia de incautar más buques, en un intento por aumentar la presión sobre Maduro y forzar su salida del poder. Esta campaña incluye un despliegue militar en el Caribe, ataques letales a embarcaciones acusadas de tráfico de drogas y amenazas de bombardeo sobre territorio venezolano.

El momento en que fuerzas de EEUU confiscan el primer buque petrolero cerca de Venezuela

El presidente Donald Trump ha declarado que los “días de Maduro están contados”, aunque no ha detallado los próximos pasos.

El impacto de estas medidas ya se percibe en los puertos venezolanos. El jueves 11, alrededor de una docena de buques petroleros permanecían a la espera frente al principal puerto petrolero del país, sin que ninguno se atreviera a atracar para cargar crudo. En condiciones normales, al menos diez embarcaciones estarían operando simultáneamente en la terminal. Un funcionario portuario venezolano señaló que el temor a nuevas acciones estadounidenses ha provocado que empleados en todo el país falten a sus puestos o reporten enfermedades.

La importancia del petróleo para el régimen de Maduro es central: las ventas de crudo han representado históricamente más del noventa por ciento de los ingresos por exportaciones de Venezuela. Además, allegados al dictador han sido acusados de apropiarse de parte de los miles de millones de dólares generados anualmente por esta industria, según The Wall Street Journal.

La amenaza de nuevas incautaciones obliga a Venezuela a ofrecer su petróleo a precios muy por debajo del mercado a los pocos compradores que le quedan, como China, y a utilizar una porción cada vez mayor de sus menguadas reservas internacionales para contener la inflación.

El dictador de Venezuela, Nicolás
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro

El economista venezolano Francisco Rodríguez, de la Universidad de Denver, advirtió al medio estadounidense que si Estados Unidos llegara a incautar un buque petrolero al mes, Venezuela caería en recesión. Rodríguez afirmó: “Si provocas una caída masiva de los ingresos petroleros, eso va a causar otra recesión masiva”.

La flota que transporta el crudo venezolano opera en la clandestinidad: se trata de una “flota en la sombra” compuesta por mil buques antiguos, muchos de los cuales también trasladan petróleo sancionado de Rusia e Irán. De acuerdo con el sitio TankerTrackers.com, hay unos 80 buques en aguas venezolanas o cerca de la costa, de los cuales más de 30 están bajo sanciones estadounidenses.

La incautación de buques en aguas internacionales por parte de Estados Unidos es poco frecuente, aunque existen precedentes. En 2020, la administración Trump confiscó cuatro embarcaciones que transportaban combustible iraní, tras obtener la aprobación de un juez federal que consideró que existían pruebas suficientes para vincular los activos con una organización terrorista designada.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el primer buque incautado, el Skipper, ya había sido sancionado previamente por transportar petróleo iraní y será trasladado a un puerto estadounidense.

Leavitt explicó que las fuerzas estadounidenses ejecutaron una orden judicial sobre el Skipper y que los investigadores estaban interrogando a la tripulación. Añadió que, tras un proceso legal, Estados Unidos tomará posesión de los 1,85 millones de barriles de petróleo transportados por el buque.

Temas Relacionados

Estados UnidosVenezuelaConfiscación de buquesSeguridad marítimaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Paraguay denunció al régimen chavista de Nicolás Maduro por el “avasallamiento” de derechos y el “sufrimiento” de los venezolanos

La autoridad diplomática del país atribuyó a la dictadura en Venezuela la responsabilidad por el sufrimiento de la población y la migración, según un comunicado oficial difundido tras el encuentro regional

Paraguay denunció al régimen chavista

Estados Unidos mantiene la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro: sancionó por corrupción a familiares del dictador

La medida apunta a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores —sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores— y a personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, ambos vinculados a operaciones financieras con el Ejecutivo venezolano

Estados Unidos mantiene la presión

Marco Rubio: “El régimen de Nicolás Maduro coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos”

El secretario de Estado de Donald Trump aseguró que la estrategia del republicano en el Caribe busca proteger “los intereses” estadounidenses

Marco Rubio: “El régimen de

El informe que documenta cómo los militares salieron a matar a quienes protestaban contra el fraude electoral en Venezuela

Funcionarios recibieron instrucciones de controlar protestas que iban a ocurrir, lo que explica la respuesta violenta de la Guardia Nacional y el Ejército en las manifestaciones de Maracay

El informe que documenta cómo

Una ONG venezolana denunció que 91 presos políticos padecen “enfermedades graves” y enfrentan un “deterioro físico progresivo”

La organización también identificó a “más de 20 presos con enfermedades cardíacas”, entre ellas síndromes coronarios agudos, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias severas e hipertensión crónica, además de afectados por diabetes e insuficiencia renal crónica

Una ONG venezolana denunció que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Petro arremetió contra la justicia

Petro arremetió contra la justicia tras el encarcelamiento de Bonilla y Velasco: “Para ellos no hubo juez de control de garantías”

Narcomantas para el CJNG en Villaflores, Chiapas: Cártel de Sinaloa cuelga mensajes para sus rivales

Choque europeo por Mercosur: Francia e Italia protegen su agricultura mientras España aboga por impulsar el comercio y la influencia en América Latina

Isabel Pantoja sigue la fórmula del discurso del rey y saca su mejor sonrisa para felicitar la Navidad, pero sin mencionar a su familia

En video: en el parque de Hippies jóvenes bailaron con la “abuela technera”

INFOBAE AMÉRICA
Las empresas españolas invirtieron 23.554

Las empresas españolas invirtieron 23.554 millones en innovación en 2024, un 13% más que en 2022, según el INE

Registran el domicilio de la ministra de Cultura francesa por un presunto caso de corrupción

Lula se resigna y dar por hecho que no habrá acuerdo entre la UE y Mercosur: "Tampoco puedo hacer nada"

Los Premios Quirino, que reconocen la animación iberoamericana, regresarán de nuevo a Tenerife el 17 de abril

Lula se resigna y da por hecho que no habrá acuerdo entre la UE y Mercosur: "Tampoco puedo hacer nada"

ENTRETENIMIENTO

Todo sobre la boda de

Todo sobre la boda de Kim Woo-bin y Shin Min-ah: fotos y videos del matrimonio de los actores coreanos

Reportan que Gisele Bündchen se casó en secreto con Joaquim Valente, su instructor de jiu-jitsu

Jeremy Allen White confesó que Bruce Springsteen le enviaba mensajes de texto por las noches: “Fue mucha presión”

Caso Rob Reiner: su hijo Nick había sido diagnosticado con esquizofrenia hace varios años

Brian Johnson de AC/DC revela el incómodo encuentro que tuvo con Chuck Berry y la lección que le dejó