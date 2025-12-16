Alexandr Lukashenko dijo que las puertas de Bielorrusia están abiertas para Nicolás Maduro si decide irse de Venezuela

El líder bielorruso, Alexander Lukashenko (Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, declaró que su país está dispuesto a recibir a Nicolás Maduro si el dictador venezolano decide abandonar Venezuela, aunque aclaró que nunca se ha discutido formalmente esa posibilidad.

Las declaraciones de Lukashenko, difundidas por BELTA y Newsmax TV, se produjeron tras consultas recientes con John Cole, emisario de la Casa Blanca, en un contexto de crecientes tensiones internacionales y sanciones.

Lukashenko afirmó: “Maduro jamás fue nuestro enemigo o contrincante. Si quisiera venir a Bielorrusia, nuestras puertas siempre están abiertas para él”, según la entrevista difundida por BELTA y Newsmax TV.

No obstante, el mandatario bielorruso matizó que “este tema, sinceramente hablando, jamás ha sido abordado”, descartando la existencia de un acuerdo previo o negociaciones formales sobre un posible exilio del venezolano.

El líder bielorruso también ofreció su percepción personal sobre Maduro, a quien describió como “un tipo duro. Es un ‘chavista’, es un tipo duro como (el ex presidente venezolano Hugo) Chávez. Un hombre decente, sensato, con el que se puede conversar y llegar a acuerdos”.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro (Europa Press)

Lukashenko insistió en que “nunca hemos hablado con Maduro al respecto. Sinceramente hablando, sobre Venezuela hablamos más con los estadounidenses que con Maduro sobre su dimisión. Es un hombre corajudo”.

En los medios de prensa bielorrusos han circulado versiones sobre un supuesto acuerdo para que Maduro se exilie en Bielorrusia. Sin embargo, Lukashenko desmintió tales rumores, reiterando que no ha existido diálogo directo con el venezolano sobre esa posibilidad, según BELTA.

Lukashenko también abordó las acusaciones de narcotráfico que pesan sobre Maduro, impulsadas por el gobierno de Estados Unidos. El presidente bielorruso rechazó estas imputaciones y cuestionó la falta de pruebas: “Los estadounidenses no tienen pruebas de esto, y yo tampoco. Pienso que eso no es así”, declaró.

Además, advirtió sobre la complejidad del problema de las drogas, señalando que “las drogas, al igual que muchas otras cosas como el tráfico de seres humanos, la prostitución, (el tráfico ilegal de) las armas, son parte de nuestra realidad. Hay que enfrentarlas. Pero no se puede vencer a las drogas con misiles”.

En el plano internacional, Lukashenko criticó la política estadounidense de no reconocer las elecciones presidenciales en Venezuela y advirtió sobre las consecuencias de una posible intervención militar. “Si Estados Unidos ataca a la nación caribeña, el pueblo venezolano se consolidará en torno a la figura de Maduro”, alertó el mandatario, quien también recordó que durante la presidencia de Joe Biden Washington no reconoció ninguna elección en terceros países.

Nicolás Maduro junto Alexander Lukashenko en una foto de archivo

Las declaraciones de Lukashenko se produjeron tras dos días de consultas con John Cole, que resultaron en la decisión de Minsk de indultar a 123 presos, incluidos los principales líderes opositores, a cambio del levantamiento de sanciones sobre el potasio bielorruso. Este episodio se enmarca en una relación tensa entre Bielorrusia, Venezuela y Estados Unidos, marcada por sanciones, presiones diplomáticas y acusaciones cruzadas.

Por su parte, el gobierno estadounidense no reconoce la legitimidad de Maduro y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, un grupo vinculado al narcotráfico. Funcionarios venezolanos, como el ministro de Interior, Diosdado Cabello, han calificado estas acusaciones como un “invento”.

En respuesta a la presión internacional, Venezuela mantiene una movilización militar permanente en todo su territorio. De acuerdo con un estudio del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), el despliegue naval estadounidense en la región es el mayor desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991).

En este escenario de confrontación y sanciones, Lukashenko instó a la comunidad internacional a buscar soluciones meditadas y evitar la escalada de conflictos armados, subrayando la importancia de priorizar el diálogo sobre la confrontación.