Venezuela

María Corina Machado sufrió una fractura vertebral durante su peligrosa salida de Venezuela

Medios noruegos indican que la líder opositora permanece en Oslo tras resultar lesionada en su travesía marítima, mientras espera indicaciones médicas y continúa con actividades políticas en el país europeo

La ganadora del Premio Nobel
La ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder opositora venezolana, María Corina Machado, habla durante una conferencia de prensa en Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025 (Reuters)

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sufrió una fractura vertebral durante su arriesgada salida de Venezuela, lo que ha prolongado su permanencia en Noruega mientras espera indicaciones médicas sobre su tratamiento. Según fuentes citadas por Aftenposten, la lesión se produjo en el trayecto marítimo que la llevó a escapar de su país, en medio de condiciones climáticas extremas y tras pasar por numerosos controles militares.

De acuerdo con la información confirmada a Aftenposten por la portavoz de Machado, Magalli Meda, la líder opositora fue examinada en el Hospital Universitario Ullevål de Oslo tras su llegada a la capital noruega el miércoles por la noche. Los médicos identificaron varias lesiones, entre ellas una fractura en una de las vértebras.

Una fuente familiarizada con el caso explicó al medio noruego: “La condición está relacionada con las condiciones físicas extremas durante su viaje desde Venezuela. El trayecto implicó cinco horas en un bote en mar abierto bajo circunstancias muy intensas”.

A pesar de la gravedad de la lesión, allegados a Machado aseguraron a Aftenposten que la fractura no impedirá su regreso a Venezuela en el futuro. “Ella tiene la firme intención de volver a Venezuela. A pesar del diagnóstico, Machado sigue plenamente comprometida con su labor política y democrática. Al mismo tiempo, seguirá las recomendaciones médicas que reciba”, detalló una fuente consultada por el diario.

Durante su estancia en Oslo, Machado ha continuado con su agenda, incluyendo una visita al Parlamento noruego el jueves. Su llegada a Noruega se produjo tras una travesía que, según Aftenposten, fue planificada durante aproximadamente dos meses por una red de colaboradores y personas que buscan un cambio de régimen en Venezuela. El escape incluyó el uso de una peluca para disfrazarse al salir de su escondite en las afueras de Caracas y el paso por diez puestos de control militar antes de alcanzar la costa.

El cruce del mar Caribe se realizó en una pequeña embarcación pesquera bajo condiciones meteorológicas adversas, con fuertes vientos y grandes olas. Fue en este tramo donde se presume que ocurrió la lesión vertebral. Tras llegar a la isla de Curaçao, Machado pudo continuar su viaje hacia Europa. Según The Wall Street Journal, autoridades de defensa de Estados Unidos fueron informadas del trayecto para evitar un posible ataque militar contra la embarcación.

La complejidad del viaje impidió que Machado llegara a tiempo para la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz el miércoles en Oslo. En su lugar, su hija, Ana Corina Sosa, recibió el galardón y pronunció un discurso en nombre de su madre en el Ayuntamiento de Oslo.

Machado permanece en Noruega, aunque se desconoce la duración de su estancia y el lugar donde recibirá tratamiento especializado para su lesión. El Hospital Universitario Ullevål declinó confirmar o desmentir si la opositora venezolana fue atendida allí, argumentando motivos de confidencialidad.

El portavoz de prensa del hospital, Anders Bayer, declaró a Aftenposten: “Por razones relacionadas con la privacidad y la confidencialidad obligatoria, no podemos responder a este tipo de consultas, ya sea que se trate del rey Salomón o de un ciudadano común”.

