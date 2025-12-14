El régimen de Maduro secuestró a Nicmer Evans, director de un medio de comunicación en Venezuela

Así se llevaban detenido a Nicmer Evans los agentes de Maduro

La esposa de Nicmer Evans, politólogo venezolano y director del medio digital Punto de Corte, denunció que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a Evans en su residencia de Caracas tras ser citado bajo el pretexto de una entrevista.

La familia de Evans desconoce su paradero y teme por su estado de salud tras la detención

Según explicó su esposa Martha Cambero, la detención ocurrió alrededor de las 13:40, hora local, en presencia de su familia, sin que los funcionarios mostraran documentación legal que justificara el procedimiento. Cambero relató los hechos en un video difundido públicamente en redes sociales.

En ese mismo mensaje, Cambero responsabilizó de manera directa al dictador Nicolás Maduro y al ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, por la integridad y la vida de Evans debido a su frágil estado de salud.

Martha Cambero, esposa de Evans, denunció públicamente el procedimiento irregular en la detención

Cambero recordó que Evans es hipertenso y que, hace un año, fue intervenido quirúrgicamente por afecciones en las vías digestivas y biliares, situación que requiere atención médica estricta y constante.

La familia manifestó preocupación por la falta de información oficial sobre el paradero y las condiciones del detenido, alertando sobre posibles complicaciones graves si no recibe el tratamiento adecuado.

“Señores que hoy ostentan el poder en nuestro país, pedimos que basta ya de tanta opresión por simplemente el hecho de pensar distinto, queremos libertad, simplemente queremos eso y que se nos respeten nuestros derechos y sobre todo el derecho a la vida”, señaló la esposa de Evans.

La denuncia de la familia incluyó al ministro Diosdado Cabello, señalado como corresponsable de la seguridad de Evans

Horas antes de ser secuestrado por los agentes del régimen, Evans emitió un video desde su domicilio en el que informó sobre la llegada de una comisión identificada como del Sebin y anunció que acudiría voluntariamente a la entrevista, tal como quedó registrado en sus redes sociales y confirmó Punto de Corte.

Además, Evans afirmó que había recibido advertencias previas sobre ese llamado, aunque aclaró que desconocía los detalles y razones de la citación. Ni él ni sus allegados recibieron información sobre el motivo de la actuación policial.

La detención y la incertidumbre generaron reacciones inmediatas entre periodistas, colegas, familiares y organizaciones de derechos humanos. Iniciativas como el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) divulgaron una solicitud urgente para que las autoridades venezolanas informen sobre los motivos de la detención y el paradero de Evans.

Punto de Corte, el medio dirigido por Evans, exigió garantías legales y transparencia sobre el caso

Evans, de 50 años, ya tuvo enfrentamientos previos con organismos de seguridad. En julio de 2020, fue arrestado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por acusaciones de instigación al odio.

Luego, fue liberado en agosto gracias a un indulto que incluyó a otros activistas, periodistas y exdiputados opositores. Desde entonces, ha estado bajo observación de organizaciones de derechos humanos y periodistas, quienes han documentado reiteradamente el hostigamiento hacia voces críticas con el régimen

(Con información de EFE)