María Corina Machado confirmó que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela y llegar a Oslo (REUTERS/Tom Little)

La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, confirmó este jueves haber recibido apoyo del gobierno estadounidense para salir del país caribeño y viajar a Oslo con motivo de la entrega del galardón.

“Sí, recibimos ayuda del gobierno de Estados Unidos”, afirmó la dirigente política durante una conferencia de prensa en la capital noruega, donde apareció ante los medios tras vivir en la clandestinidad desde agosto de 2024.

En su primera comparecencia pública desde enero, Machado detalló que el viaje requirió “el esfuerzo de hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas”.

La opositora agradeció a todos quienes facilitaron la operación secreta que condujo a su llegada a Noruega y recalcó que busca volver a Venezuela “en el momento adecuado”.

“Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela cuando se den las condiciones propicias en términos de seguridad”, anunció.

“Haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto”, agregó.

El desplazamiento de Machado ocurre en un contexto de fuerte tensión entre Caracas y Washington, que inició el despliegue de una flotilla militar en el Caribe y el Pacífico atribuyendo el operativo a la lucha contra el narcotráfico.

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025 explicó que su viaje fue resultado de una operación secreta en la que participaron personas que arriesgaron sus vidas (REUTERS/Leonhard Foeger)

El régimen de Nicolás Maduro rechaza la presencia estadounidense, denunciando que los verdaderos objetivos son la presión política y la apropiación de recursos petroleros venezolanos. Según cifras oficiales, estas acciones han dejado 87 muertos desde agosto.

El arribo de Machado a Oslo en la madrugada del jueves se vivió bajo estrictas medidas de seguridad. Poco después de las dos de la mañana, la dirigente apareció en el balcón del Grand Hotel y saludó a venezolanos residentes, simpatizantes y aliados políticos, muchos de los cuales viajaron desde América Latina y Europa para acompañar la ceremonia.

El ambiente en las calles incluyó cantos tradicionales venezolanos y consignas en favor de la libertad. A su salida del hotel, Machado fue recibida entre aplausos, peticiones de “¡Libertad!” y gritos de respaldo como “¡María ayúdanos a volver!”.

Durante la ceremonia de entrega del Nobel, su hija Ana Corina Sosa fue la encargada de leer el discurso en nombre de la líder opositora, ausente por motivos de seguridad.

El texto llamó a la resistencia contra la represión institucional y al compromiso con valores democráticos.

Durante la ceremonia de entrega del Nobel, su hija Ana Corina Sosa fue la encargada de leer el discurso en nombre de la líder opositora (REUTERS/Leonhard Foeger)

“Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”, expresó Machado a través de su hija. También denunció “crímenes de lesa humanidad, documentados por Naciones Unidas” y acusó a la dictadura venezolana de encabezar un “terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo”.

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, empleó su intervención durante el acto oficial para enviar un mensaje directo a la dictadura venezolana.

“Señor Maduro: debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”, declaró ante el público reunido, generando una ovación en el recinto.

La comunidad internacional siguió de cerca la ceremonia, que contó con la presencia de presidentes de Argentina, Panamá, Ecuador y Paraguay, junto a decenas de exiliados y dirigentes opositores venezolanos.

Machado manifestó su voluntad de regresar a Venezuela “lo antes posible”, aunque enfatizó que el retorno dependerá enteramente de que existan “condiciones de seguridad” y no de cambios en el régimen. En sus palabras, planteó que antes de volver dedicará un tiempo a permanecer con sus colegas, amigos y familia, y realizará revisiones médicas.

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes (REUTERS)

El fiscal general de Venezuela servil a la dictadura, Tarek William Saab, advirtió en noviembre que consideraría a Machado “fugitiva” si dejaba el país, dado que enfrenta acusaciones de conspiración, incitación al odio y terrorismo. El miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump comentó públicamente que no desearía ver a Machado detenida si decide regresar a Venezuela.

(Con información de AFP)