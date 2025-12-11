Venezuela

Los pasos que acorralan a Nicolás Maduro

La dictadura de Venezuela está al borde del colapso. Estados Unidos decidió estrangular su último recurso de financiamiento: el petróleo ilegal

Guardar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la incautación del barco durante una reunión en la Casa Blanca

Hace exactamente cuatro años Infobae revelaba uno de los mecanismos que el régimen de Venezuela tenía para sostener su frágil economía en medio de las sanciones internacionales por la violación sistemática de derechos humanos. Ese engranaje ilegal era el que daba cuenta de una red de “buques fantasmas” utilizados para traficar el principal recurso del país: petróleo.

Las maniobras eran ejecutadas con la complicidad de dos países aliados de la dictadura de Nicolás Maduro: Irán y Rusia. Ambas autocracias -una conducida por el Ayatollah Alí Khamenei y la otra por Vladimir Putin- explotaban las necesidades venezolanas y filtraban en sus puertos Very Large Crude Carrier (VLCC, la denominación a los barcos petroleros) bajo falsa bandera y nombre.

Muchos de los buques que amarran durante horas en los puertos más importantes de Venezuela llevan otra denominación y otro número de IMO, la identificación de cada una de las naves que otorga la Organización Marítima Internacional, código que sirve para identificar a la embarcación durante su vida útil.

Es fundamentalmente la teocracia iraní la que intercambia crudo negro -valga la ironía- con Miraflores. Y dentro de la estructura de aquel país asiático, es la Guardia Revolucionaria Islámica la encargada de mantener activas sus operaciones en el exterior con diferentes formas de financiamiento. En la profundidad de esa organización, es la unidad de élite conocida como Fuerza Quds la que comercializa de manera ilegal con Caracas el crudo extraído en Venezuela.

Este miércoles, los Estados Unidos dieron un paso más en su estructurado plan para presionar la caída del régimen de Maduro. Por orden de la Fiscal General Pamela Bondi, una operación conjunta de la Guardia Costera, el FBI, la Homeland Security Investigations (HSI) y el Departamento de Defensa, se resolvió confiscar un buque petrolero frente a las costas venezolanas. En la cara de Maduro.

Durante varios años, el buque petrolero ha sido sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de crudo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras. Esta incautación, realizada frente a la costa de Venezuela, se llevó a cabo de manera segura y protegida”, dijo Bondi en su cuenta de X.

De acuerdo a la cadena Bloomberg, la embarcación capturada fue identificada como el VLCC Skipper, según fuentes en los Estados Unidos y Guyana. “El buque petrolero de gran tamaño, que tiene 20 años de antigüedad, fue sancionado por Estados Unidos en 2022 bajo su antiguo nombre, Adisa, por apoyar las exportaciones de petróleo iraní”, dijo el portal de noticias.

La incautación se produjo tras una orden de embargo para un VLCC usado para transportar petróleo ilegal proveniente de Venezuela hacia Irán, procedimiento enmarcado dentro de las medidas norteamericanas para bloquear redes internacionales de financiamiento a organizaciones terroristas. La Fuerza Quds, el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua -entre otros grupos-, fueron designadas como entidades terroristas por Washington. Y el gobierno de Maduro fue identificado como el tutor de esas últimas organizaciones criminales.

Este golpe al financiamiento de ambos regímenes se enmarcó en el despliegue de navíos que los Estados Unidos tienen en el Caribe y que hasta el momento se había dedicado a impactar y perseguir lanchas con toneladas de drogas, sobrevolar el espacio aéreo venezolano y demostrar un poderío imposible de detener.

Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero enorme, muy grande; de ​​hecho, el más grande jamás incautado”, declaró el presidente Donald Trump horas después del procedimiento. Como era de esperar, la embajada del régimen teocrático de Irán en Caracas condenó la acción como una “grave violación de las leyes y normas internacionales”. Original interpretación del tráfico ilegal de crudo.

Posicionar el poder naval sobre las rutas que atraviesan el Caribe significa mucho más que realizar patrullas antidroga clásicas con lanchas rápidas, helicópteros y recursos limitados. El descomunal despliegue de fuerza en aquel mar azul implica cerrar los caminos del petróleo, corredores marítimos por donde circula más del 90% de los embarques de petróleo de Venezuela.

La incautación de este petrolero fue el segundo acto de alto impacto de las últimas horas. El pasado martes 9 de diciembre dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet sobrevolaron el Golfo de Venezuela. Las aeronaves fueron detectadas sobre el estado Zulia mientras se aproximaban al Lago de Maracaibo. Ninguna nave de Maduro salió a su encuentro: tampoco los vieron llegar. ¿El próximo sobrevuelo de estas naves será sobre Miraflores?

Aviones militares estadounidenses ingresan al
Aviones militares estadounidenses ingresan al espacio aéreo de Venezuela

El tercero de esos actos fue la aparición pública de María Corina Machado en Oslo, Noruega, para recibir -con algún retraso de agenda- el Premio Nobel de la Paz. La líder opositora venezolana atravesó una romería para cruzar el Atlántico. Pero no pudo hacerlo en soledad. ¿Quién le dio asistencia dentro del territorio venezolano? Maduro sabe que además de la guardia pretoriana cubana que lo rodea hay otra que está cada vez más cerca suyo. A propósito de esos agentes cubanos que “protegen” al dictador: ¿es una fuerza que lo cuida o que lo tiene secuestrado?

Contrariamente a lo que algunos analistas creen, Estados Unidos tiene tiempo para continuar con su estrategia frente a Venezuela. No saltará ninguna etapa ni acelerará sus tiempos. Son pasos muy elaborados que continuarán hasta la caída de la dictadura chavista.

X: @TotiPI

Temas Relacionados

VenezuelaNicolás MaduroEstados UnidosPetróleoIrán

Últimas Noticias

Nuevos detalles de la odisea de María Corina Machado rumbo a Oslo: una peluca, un disfraz y una precaria lancha pesquera

La travesía incluyó escalas internacionales, colaboración de aliados y riesgos crecientes bajo vigilancia extranjera y estatal

Nuevos detalles de la odisea

La ONU denunció crímenes de lesa humanidad cometidos por la Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela

El informe internacional responsabiliza a altos funcionarios y militares por una política de represión y violencia sistemática

La ONU denunció crímenes de

EN VIVO: María Corina Machado: “Necesitamos que las democracias del mundo apoyen a los venezolanos”

La líder opositora venezolana reapareció en público un día después de que no pudiera asistir a la ceremonia de entrega del galardón

EN VIVO: María Corina Machado:

María Corina Machado confirmó que regresará a Venezuela: “Voy a estar en el lugar donde más pueda ayudar a nuestra causa”

Tras su primera aparición pública en Noruega luego de casi un año en la clandestinidad, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025 afirmó: “Por supuesto que vuelvo”. “Sé exactamente los riesgos que corro”, agregó

María Corina Machado confirmó que

María Corina Machado realizó su primera aparición pública en Oslo tras más de un año en la clandestinidad

La líder opositora venezolana cantó el himno y saludó a sus seguidores desde el balcón de su habitación en el Grand Hotel Oslo, el punto tradicional donde se congrega el público tras la ceremonia del Nobel

María Corina Machado realizó su
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Garulla de Soacha será declarado

Garulla de Soacha será declarado como patrimonio cultural e inmaterial de Colombia: esto le falta en el Congreso para que sea ley

Cintia Cossio lloró en medio de una entrevista al referirse a su hermano Yeferson: “Estoy viva por él, es mi superhéroe”

El ramal Tigre de la línea Mitre de tren estará interrumpido gran parte del verano por obras esenciales

Bus del Sitp atropelló a patrullera al sur de Bogotá: autoridades investigan si ambos habrían cometido infracciones

Hombre armado protagonizó violento intento de robo en un supermercado D1 en Medellín: fue capturado minutos después

INFOBAE AMÉRICA
Llaman a los fans de

Llaman a los fans de “Heartstopper” a grabar un video para que su autora viaje a Buenos Aires

El cierre del negocio

La prensa extranjera está decepcionada por las continuas demoras del Supremo israelí sobre Gaza

Martinis, el Nobel que desafió a Google para construir con libertad el ordenador cuántico

Mbappé se ausenta del entrenamiento en vísperas del City

ENTRETENIMIENTO

Navidad en casa: Johanne se

Navidad en casa: Johanne se reinventa y enfrenta el amor en la esperada tercera temporada

Los Simpson y la historia del episodio que tenía un final alternativo “inédito” escondido en un parque de atracciones

La dura crítica de Russell Crowe a Joaquin Phoenix en Gladiator: “Fue terriblemente poco profesional”

Eric Dane convirtió su experiencia con la ELA en una causa pública y familiar: “Mi vida ya no gira en torno a mí”

“El regalo prometido”: la trágica vida de los actores del clásico navideño protagonizado por Arnold Schwarzenegger