María Corina Machado ofrece desde Oslo su primera conferencia de prensa como Nobel de la Paz tras meses en la clandestinidad

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, ofrece este jueves una conferencia de prensa en Oslo, un día después de que no pudiera asistir a la ceremonia de entrega del galardón, a la que estaba previsto que llegara retrasada tras salir de su clandestinidad.
Su ausencia prolongada respondió a amenazas de muerte y a procesos judiciales iniciados por la dictadura de Nicolás Maduro.
Machado reapareció en Oslo la noche del miércoles, horas después de que su hija, Ana Corina Sosa, recibiera el premio en su nombre. Desde un balcón del Grand Hotel Oslo, donde tradicionalmente se congrega el público tras la ceremonia, saludó a decenas de seguidores que la esperaban y que buscaban expresarle apoyo tras su salida de la clandestinidad.
María Corina Machado se reúne con el primer ministro de Noruega
El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, se reúne con la Premio Nobel de la Paz Maria Corina Machado durante su visita al Storting, en Oslo (REUTERS)
A primera hora de la mañana del jueves, la Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado fue recibida por el presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani, quien le brindó una visita guiada por el Storting. Tras el encuentro, Machado manifestó: “El mundo nos apoya y no estamos solos. Este es un momento decisivo”.
La líder opositora venezolana saludó a decenas de seguidores reunidos frente al Grand Hotel Oslo, punto tradicional de encuentro tras la ceremonia del Nobel. Sonrió al ver la multitud en la plaza Stortingsparken, cantó el himno de Venezuela y bajó a la calle para acercarse y abrazar a sus simpatizantes
Tras su primera aparición pública en Noruega luego de casi un año en la clandestinidad, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025 afirmó: “Por supuesto que vuelvo”. “Sé exactamente los riesgos que corro”, agregó
María Corina Machado confirmó que regresará a Venezuela: “Voy a estar en el lugar donde más pueda ayudar a nuestra causa” (REUTERS)
María Corina Machado confirmó que regresará a Venezuela y describió ante la BBC los riesgos que enfrentó para llegar a Oslo, tras su primera aparición pública en Noruega después de casi un año en la clandestinidad. “Por supuesto que vuelvo”, afirmó. “Sé exactamente los riesgos que corro”, remarcó.
La líder opositora venezolana cantó el himno y saludó a sus seguidores desde el balcón de su habitación en el Grand Hotel Oslo, el punto tradicional donde se congrega el público tras la ceremonia del Nobel
La líder opositora de Venezuela retomará su agenda pública este jueves en la capital noruega, tras meses de permanecer en la clandestinidad debido a las amenazas del régimen de Maduro (REUTERS/Leonhard Foeger)
La líder opositora de Venezuela María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, ofrecerá este jueves una conferencia de prensa en Oslo, según confirmó el Gobierno noruego.