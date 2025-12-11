Venezuela

María Corina Machado ofrece desde Oslo su primera conferencia de prensa como Nobel de la Paz tras meses en la clandestinidad

Su intervención está prevista para las 12:30 (hora local), un día después de que no pudiera asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz

Guardar

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, ofrece este jueves una conferencia de prensa en Oslo, un día después de que no pudiera asistir a la ceremonia de entrega del galardón, a la que estaba previsto que llegara retrasada tras salir de su clandestinidad.

Su ausencia prolongada respondió a amenazas de muerte y a procesos judiciales iniciados por la dictadura de Nicolás Maduro.

Machado reapareció en Oslo la noche del miércoles, horas después de que su hija, Ana Corina Sosa, recibiera el premio en su nombre. Desde un balcón del Grand Hotel Oslo, donde tradicionalmente se congrega el público tras la ceremonia, saludó a decenas de seguidores que la esperaban y que buscaban expresarle apoyo tras su salida de la clandestinidad.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

08:56 hsHoy

María Corina Machado se reúne con el primer ministro de Noruega

El primer ministro noruego, Jonas
El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, se reúne con la Premio Nobel de la Paz Maria Corina Machado durante su visita al Storting, en Oslo (REUTERS)
08:35 hsHoy

María Corina Machado visitó el Parlamento de Noruega: “El mundo nos apoya y no estamos solos”

El presidente del Storting, Masud Gharahkhani, ofreció una visita guiada a la Nobel de la Paz, quien destacó el respaldo internacional a la causa venezolana durante su paso por la sede legislativa

A primera hora de la mañana del jueves, la Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado fue recibida por el presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani, quien le brindó una visita guiada por el Storting. Tras el encuentro, Machado manifestó: “El mundo nos apoya y no estamos solos. Este es un momento decisivo”.

Leer la nota completa
08:07 hsHoy

Las fotos de la conmovedora primera aparición pública de María Corina Machado tras más de un año en la clandestinidad

La líder opositora venezolana saludó a decenas de seguidores reunidos frente al Grand Hotel Oslo, punto tradicional de encuentro tras la ceremonia del Nobel. Sonrió al ver la multitud en la plaza Stortingsparken, cantó el himno de Venezuela y bajó a la calle para acercarse y abrazar a sus simpatizantes

La dirigente venezolana saludó a
La dirigente venezolana saludó a decenas de seguidores que esperaban frente al Grand Hotel Oslo (REUTERS/Leonhard Foeger)
Leer la nota completa
08:04 hsHoy

María Corina Machado confirmó que regresará a Venezuela: “Voy a estar en el lugar donde más pueda ayudar a nuestra causa”

Tras su primera aparición pública en Noruega luego de casi un año en la clandestinidad, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025 afirmó: “Por supuesto que vuelvo”. “Sé exactamente los riesgos que corro”, agregó

María Corina Machado confirmó que
María Corina Machado confirmó que regresará a Venezuela: “Voy a estar en el lugar donde más pueda ayudar a nuestra causa” (REUTERS)

María Corina Machado confirmó que regresará a Venezuela y describió ante la BBC los riesgos que enfrentó para llegar a Oslo, tras su primera aparición pública en Noruega después de casi un año en la clandestinidad. “Por supuesto que vuelvo”, afirmó. “Sé exactamente los riesgos que corro”, remarcó.

Leer la nota completa
07:57 hsHoy

María Corina Machado realizó su primera aparición pública en Oslo tras más de un año en la clandestinidad

La líder opositora venezolana cantó el himno y saludó a sus seguidores desde el balcón de su habitación en el Grand Hotel Oslo, el punto tradicional donde se congrega el público tras la ceremonia del Nobel

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, reapareció en Oslo la noche de este miércoles, horas después de que su hija recibiera en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025.

Leer la nota completa
07:28 hsHoy

María Corina Machado ofrecerá desde Oslo su primera conferencia de prensa como Nobel de la Paz tras meses en la clandestinidad

La líder opositora de Venezuela reaparecerá públicamente este jueves en la capital noruega un día después de que su hija leyera su discurso en la ceremonia de entrega

La líder opositora de Venezuela
La líder opositora de Venezuela retomará su agenda pública este jueves en la capital noruega, tras meses de permanecer en la clandestinidad debido a las amenazas del régimen de Maduro (REUTERS/Leonhard Foeger)

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, ofrecerá este jueves una conferencia de prensa en Oslo, según confirmó el Gobierno noruego.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

VenezuelaMaría Corina MachadoPremio Nobel de la PazPremio NobelNoruegaOsloRégimen de VenezuelaNicolás MaduroÚltimas noticias América

Últimas noticias

María Corina Machado confirmó que regresará a Venezuela: “Voy a estar en el lugar donde más pueda ayudar a nuestra causa”

Tras su primera aparición pública en Noruega luego de casi un año en la clandestinidad, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025 afirmó: “Por supuesto que vuelvo”. “Sé exactamente los riesgos que corro”, agregó

María Corina Machado confirmó que

María Corina Machado realizó su primera aparición pública en Oslo tras más de un año en la clandestinidad

La líder opositora venezolana cantó el himno y saludó a sus seguidores desde el balcón de su habitación en el Grand Hotel Oslo, el punto tradicional donde se congrega el público tras la ceremonia del Nobel

María Corina Machado realizó su

Estados Unidos difundió imágenes del operativo que permitió incautar un petrolero iraní frente a Venezuela

El barco, vinculado al transporte de crudo venezolano destinado a financiar organizaciones terroristas, fue confiscado en aguas internacionales

Estados Unidos difundió imágenes del

La oposición de Venezuela rechazó la agresión de la dictadura chavista contra el cardenal Baltazar Porras: “Es un atropello”

La Plataforma Unitaria Democrática exigió la devolución inmediata del pasaporte del religioso y su derecho a desplazarse libremente dentro y fuera del país

La oposición de Venezuela rechazó

María Corina Machado ofrecerá desde Oslo su primera conferencia de prensa como Nobel de la Paz tras meses en la clandestinidad

La líder opositora de Venezuela reaparecerá públicamente este jueves en la capital noruega un día después de que su hija leyera su discurso en la ceremonia de entrega

María Corina Machado ofrecerá desde

ÚLTIMAS NOTICIAS

Bitcoin: cuál es el valor

Bitcoin: cuál es el valor de esta criptomoneda

¿Es necesaria la carne roja para el alto rendimiento? La palabra de tres expertos en nutrición

Cuál es la costumbre diaria que daña la columna de forma silenciosa, según una experta en quiropráctica

Los tres hábitos nocturnos que ayudan a combatir la inflamación, según especialistas

Recuperar el sueño perdido es imposible: cuál es el método que recomienda Harvard para combatir el insomnio

INFOBAE AMÉRICA

Los Simpson y la historia

Los Simpson y la historia del episodio que tenía un final alternativo “inédito” escondido en un parque de atracciones

La dura crítica de Russell Crowe a Joaquin Phoenix en Gladiator: “Fue terriblemente poco profesional”

Eric Dane convirtió su experiencia con la ELA en una causa pública y familiar: “Mi vida ya no gira en torno a mí”

Cómo un sueño y un piano al lado de la cama dieron origen a una de las canciones más famosas de The Beatles

“El regalo prometido”: la trágica vida de los protagonistas del clásico navideño protagonizado por Arnold Schwarzenegger

DEPORTES

El “plantel B”: los 26

El “plantel B”: los 26 futbolistas de Boca Juniors que volverán al club luego de sus préstamos

El argentino Kevin Vallejos afrontará un desafío que puede dar un giro a su carrera en la UFC: “Tengo miedo, no subimos a jugar”

De soñar con llegar a la F1 al ritual secreto para que su hijo sea campeón: la asombrosa historia de la madre de Max Verstappen

Jornada clave en Las Finales: se confirmaron los cruces de semifinales en ambas ramas

El análisis del jefe de Mercedes sobre el Alpine de Franco Colapinto que genera ilusión para el 2026 en la F1