María Corina Machado ofrece desde Oslo su primera conferencia de prensa como Nobel de la Paz tras meses en la clandestinidad

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, ofrece este jueves una conferencia de prensa en Oslo, un día después de que no pudiera asistir a la ceremonia de entrega del galardón, a la que estaba previsto que llegara retrasada tras salir de su clandestinidad.

Su ausencia prolongada respondió a amenazas de muerte y a procesos judiciales iniciados por la dictadura de Nicolás Maduro.

Machado reapareció en Oslo la noche del miércoles, horas después de que su hija, Ana Corina Sosa, recibiera el premio en su nombre. Desde un balcón del Grand Hotel Oslo, donde tradicionalmente se congrega el público tras la ceremonia, saludó a decenas de seguidores que la esperaban y que buscaban expresarle apoyo tras su salida de la clandestinidad.