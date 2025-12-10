María Corina Machado ofrecerá su primera conferencia de prensa en Oslo tras recibir el Premio Nobel de la Paz

La líder opositora de Venezuela retomará su agenda pública este jueves en la capital noruega, tras meses de permanecer en la clandestinidad debido a las amenazas del régimen de Maduro (REUTERS/Leonhard Foeger)

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, ofrecerá este jueves una conferencia de prensa en Oslo, según confirmó el Gobierno noruego.

Su intervención pública llega un día después de que no pudiera asistir a la ceremonia de entrega del premio, a la que estaba previsto que llegara retrasada tras salir de su clandestinidad.

Machado, reconocida por su resistencia frente a la dictadura de Nicolás Maduro, llevaba meses sin mostrarse en público debido a amenazas contra su vida.

Su llegada a Noruega marca el fin de un prolongado silencio y supone su primera aparición pública desde que inició su viaje hacia Europa.

Las autoridades noruegas informaron que la conferencia está programada para las 09.15 GMT, convirtiéndose en el primer momento en que la opositora se dirigirá abiertamente a la prensa desde que se anunció su Nobel y desde que reapareció tras permanecer en la clandestinidad.

Este miércoles, la hija de Machado aceptó el Premio Nobel de la Paz en Noruega en nombre de su madre, leyendo un discurso escrito por Machado en que asevera que “debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”.

“María Corina Machado ha hecho todo lo posible para poder asistir a la ceremonia aquí hoy, un viaje en una situación de peligro extremo”, declaró Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Nobel, en la ceremonia de entrega del premio.

“Aunque no podrá llegar a esta ceremonia y a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros aquí en Oslo”, expresó ante los aplausos.

Su hija, Ana Corina Sosa, aceptó el premio en su lugar.

“Ella quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito”, declaró. “Por eso todos sabemos, y yo sé, que ella volverá a Venezuela muy pronto”.

María Corina Machado dijo en una grabación de audio de una llamada telefónica publicada en el sitio web del Nobel que no iba a poder llegar a tiempo a la ceremonia muchas personas habían arriesgado sus vidas para que ella llegara a Oslo.

“Estoy muy agradecida con ellos, y esto es una medida de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano”, manifestó antes de indicar que estaba a punto de abordar un avión.

“Y dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos. Y tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años y a tantos venezolanos, noruegos que sé que comparten nuestra lucha y nuestra pelea”.

Líderes latinoamericanos presentes en solidaridad

Figuras prominentes de América Latina asistieron el miércoles en señal de solidaridad con Machado, incluyendo al presidente argentino Javier Milei, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino y el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

El premio a la mujer de 58 años por su lucha para lograr una transición democrática en su nación sudamericana fue anunciado el 10 de octubre. Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Nobel, indicó que “Venezuela se ha convertido en un estado autoritario brutal”, y describió a Machado como “uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en la historia reciente de América Latina”.

Machado ganó una elección primaria de la oposición y tenía la intención de desafiar a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del año pasado, pero el régimen chavista le prohibió postularse para el cargo. El diplomático retirado Edmundo González ocupó su lugar.

El período previo a las elecciones del 28 de julio de 2024 vio una represión generalizada, incluyendo descalificaciones, arrestos y violaciones de derechos humanos. Eso aumentó después de que el Consejo Nacional Electoral del país, que está lleno de leales a Maduro, declarara al titular como ganador.

González, quien buscó asilo en España el año pasado después de que un tribunal venezolano emitiera una orden de arresto en su contra, asistió a la ceremonia del miércoles.

Funcionarios de derechos humanos de la ONU y muchos grupos de derechos independientes han expresado preocupaciones sobre la situación en Venezuela y han pedido que Maduro sea responsabilizado por la represión de la disidencia.

“Lucha por la libertad”

“Más que nada, lo que los venezolanos podemos ofrecer al mundo es la lección forjada a través de este largo y difícil camino: que para tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”, expresó Sosa al pronunciar el discurso escrito para la ocasión por su madre.

El discurso no se refirió a las tensiones actuales entre Washington y Caracas mientras el presidente estadounidense Donald Trump continúa una operación militar en el Caribe que ha matado a venezolanos en aguas internacionales y amenaza con atacar a Venezuela. Machado ha respaldado consistentemente la estrategia de Trump hacia Venezuela.

Entre muchos “héroes de este viaje” honrados en la conferencia, Sosa mencionó “a los líderes de todo el mundo que se unieron a nosotros y defendieron nuestra causa”, pero no elaboró.

Watne Frydnes señaló de los líderes autoritarios como Maduro que “su poder no es permanente. Su violencia no prevalecerá sobre las personas que se levantan y resisten”.

“Señor Maduro, acepte el resultado electoral y renuncie”, dijo.

