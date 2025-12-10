“No descansará hasta liberar Venezuela”: el emotivo mensaje de la hija de María Corina Machado a los venezolanos en Oslo

Ana Corina Sosa Machado, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, saluda desde un balcón del Grand Hotel durante una procesión con antorchas en honor a su madre, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, en Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025 (REUTERS/Leonhard Foeger)

La intensa jornada vivida en Oslo tras la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado tuvo a su hija, Ana Corina Sosa, como protagonista emocional y política. En representación de la opositora venezolana, Sosa ofreció declaraciones a la prensa y pronunció el discurso oficial del galardón, transmitiendo un mensaje de resiliencia y compromiso que resonó más allá del escenario noruego.

Después de recoger el premio en el Ayuntamiento de la capital noruega ante líderes políticos y familiares, Sosa expresó su fe en el retorno de Machado a Venezuela y en la continuidad de su lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. “Siento el orgullo de saber que no descansará hasta liberar Venezuela”, afirmó en diálogo con periodistas poco después de la ceremonia, reconociendo el sacrificio personal que implica la militancia política de su madre.

Las declaraciones de Sosa reflejaron el clima de incertidumbre que ha rodeado los movimientos de Machado en los últimos días. La galardonada, que permanece en paradero desconocido desde enero, no pudo asistir a recibir el premio en persona debido a amenazas sobre su seguridad. Según la versión divulgada por un periódico estadounidense, Machado huyó secretamente en una embarcación hacia Curazao, desde donde continuó su viaje hacia Oslo, aunque finalmente no llegó a tiempo para la ceremonia.

Ana Corina Sosa en el balcón del Grand Hotel de Oslo, Noruega, tras la entrega del premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre de 2025 (Jonas Been Henriksen/NTB/REUTERS)

Tras asumir el papel de vocera en el evento, Sosa compartió ante los asistentes la carga emocional que representa su responsabilidad en ausencia de su madre. “Me va a tocar despedirme otra vez de ella, porque no hemos alcanzado la libertad, pero sé que ése es su deber y ella lo asumió así, y cueste lo que cueste... y pueden tener por seguro que ella va a volver al país y va a hacer todo lo posible por hacerlo”, enfatizó visiblemente emocionada.

Durante su intervención pública, Sosa señaló: “Los venezolanos conocen a mi mamá mejor que nadie y saben que mamá jamás va a abandonar la lucha por Venezuela”. Subrayó la dedicación de Machado a la causa democrática y el impacto que su figura tiene no solo en su círculo familiar sino en miles de ciudadanos que ven en ella un emblema de resistencia. “Ella ha entregado su vida por el país, por los venezolanos, yo lo sé como hija, me consta el sacrificio y la determinación y el amor que tiene por el país”, afirmó.

Ana Corina Sosa, hija de la ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, en Oslo este miércoles (Jonas Been Henriksen/NTB/REUTERS)

Sosa también compartió la complejidad personal de este momento histórico al admitir que no esperaba ocupar ese lugar en la tribuna del Nobel. “Es difícil procesar todo, la idea de que es posible que vea a mi mamá en unas horas, la oportunidad de sin pedirlo y sin quererlo y sin ser merecedora de estar en ese podio, hablando sus palabras y representado al país... Tocó y espero que Venezuela haya quedado en alto y que nuestra historia de lucha, de dignidad, de valentía haya resonado en todo el mundo”, manifestó ante la prensa.

En el discurso de aceptación, transmitió palabras de su madre centradas en convocar a los venezolanos a continuar la lucha por la libertad y a denunciar los atropellos sufridos durante el régimen de Maduro. La referencia directa a las víctimas y el sufrimiento colectivo se combinó con un llamado decidido a la comunidad internacional para apoyar las demandas democráticas de Venezuela.

Ana Corina Sosa Machado aceptó el premio en nombre de su madre durante la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo el 10 de diciembre de 2025 (Ole Berg-Rusten/NTB/REUTERS)

La situación de Machado, convertida en símbolo de la resistencia opositora tras ser inhabilitada para competir en las elecciones de 2024 y perseguida políticamente, quedó en primer plano gracias a la voz de su hija. Sosa se encargó de reafirmar el compromiso de la familia con el regreso y la defensa de los derechos en su país natal, pese al riesgo que implica. “Ella quiere vivir en una Venezuela libre y jamás renunciará a ese propósito”, declaró ante la audiencia.

La reacción de Sosa no solo evidenció la dimensión íntima detrás de la lucha política, sino que subrayó la relevancia del Nobel como altavoz de las demandas democráticas venezolanas. Al cerrar su encuentro con los medios, quedó clara la convicción de que, más allá del reconocimiento global, la prioridad sigue siendo el futuro del país y el retorno de Machado a la primera línea de la política nacional.

(Con información de AFP y EFE)