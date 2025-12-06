Erdogan habló con el dictador Maduro y le pidió mantener abiertos los canales de comunicación con Estados Unidos

El presidente turco, Tayyip Erdogan, y Nicolás Maduro ofrecen una conferencia de prensa conjunta tras su reunión en Ankara, Turquía, el 8 de junio de 2022 (REUTERS/Umit Bektas)

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, instó el sábado al dictador Nicolás Maduro a mantener abiertos los canales de comunicación con Estados Unidos, en un contexto de creciente tensión militar en el Caribe y advertencias de Washington sobre vínculos del régimen chavista con el narcotráfico.

Según informó la Presidencia turca en un comunicado difundido en X, Erdogan subrayó que “es importante mantener abiertos los canales de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela” y expresó su expectativa de que “la tensión se reduzca lo antes posible”. Ankara afirmó que sigue “de cerca los acontecimientos en la región” y que considera que los conflictos “pueden resolverse mediante el diálogo”.

La conversación tiene lugar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, convocara esta semana a sus principales asesores de seguridad nacional para evaluar la situación en Venezuela. El mandatario ha acusado en varias ocasiones a Maduro de liderar el Cartel de los Soles, grupo recientemente designado por el Departamento de Estado como terrorista.

En los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado su presión militar en el Caribe. Washington ha llevado a cabo más de 20 ataques contra embarcaciones que considera vinculadas al tráfico de drogas, acciones que han dejado al menos 87 muertos.

El clima regional se tensó aún más el mes pasado, cuando Estados Unidos desplegó en el Caribe el mayor portaaviones del mundo, acompañado de un grupo de combate, y declaró el espacio aéreo venezolano “completamente cerrado” para operaciones asociadas al combate contra el narcotráfico. Caracas denunció estas acciones como un pretexto para justificar una agresión militar.

El portaaviones USS Gerald R. Ford saliendo de la Base Naval Norfolk, en Norfolk, Virginia, el 23 de junio del 2025 (AP foto/John Clark)

Las relaciones entre Ankara y Caracas se han consolidado en la última década. Erdogan visitó Venezuela en diciembre de 2018, en pleno aislamiento diplomático del régimen de Maduro tras denuncias de fraude electoral por parte de Estados Unidos y varios países europeos. Turquía ha sostenido desde entonces una alianza política y económica con la dictadura venezolana, que incluye cooperación minera, acuerdos comerciales y respaldo público frente a sanciones internacionales.

Distintas fuentes estadounidenses han sugerido que, si Maduro abandonara el poder bajo presión internacional, podría buscar refugio en países aliados como Turquía.

El senador republicano Lindsey Graham afirmó la semana pasada en X: “Escuché que Turquía e Irán son encantadores en esta época del año”.

Por otra parte, Maduro propuso el viernes a los países vecinos establecer acuerdos para operaciones conjuntas de seguridad ciudadana, tras afirmar que todas las bandas criminales en el país, incluyendo el Tren de Aragua —recientemente declarado organización terrorista extranjera por Estados Unidos—, han sido desarticuladas.

“Venezuela ha construido un sistema policial profesional, científico, ejemplar, y lo pone al servicio de los países vecinos para hacer acuerdos, cuando quieran, de intercambio de información y de operaciones conjuntas”, afirmó Maduro durante la inauguración de la nueva sede de la Academia del Servicio de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ceremonia transmitida por medios oficiales.

El mandatario aseguró que “hemos liberado a Venezuela con la fuerza de la ley y ese es un éxito que ponemos al servicio para luchar contra las bandas criminales, el crimen internacional, el narcotráfico”, mencionando la derrota de grupos como el Tren de Aragua y el Tren del Llano, así como la captura o neutralización de líderes criminales.