Venezuela

Erdogan habló con el dictador Maduro y le pidió mantener abiertos los canales de comunicación con Estados Unidos

El mandatario turco, uno de los principales aliados del régimen chavista, afirmó que sigue “de cerca los acontecimientos en la región” y que considera que los conflictos “pueden resolverse mediante el diálogo”

Guardar
El presidente turco, Tayyip Erdogan,
El presidente turco, Tayyip Erdogan, y Nicolás Maduro ofrecen una conferencia de prensa conjunta tras su reunión en Ankara, Turquía, el 8 de junio de 2022 (REUTERS/Umit Bektas)

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, instó el sábado al dictador Nicolás Maduro a mantener abiertos los canales de comunicación con Estados Unidos, en un contexto de creciente tensión militar en el Caribe y advertencias de Washington sobre vínculos del régimen chavista con el narcotráfico.

Según informó la Presidencia turca en un comunicado difundido en X, Erdogan subrayó que “es importante mantener abiertos los canales de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela” y expresó su expectativa de que “la tensión se reduzca lo antes posible”. Ankara afirmó que sigue “de cerca los acontecimientos en la región” y que considera que los conflictos “pueden resolverse mediante el diálogo”.

La conversación tiene lugar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, convocara esta semana a sus principales asesores de seguridad nacional para evaluar la situación en Venezuela. El mandatario ha acusado en varias ocasiones a Maduro de liderar el Cartel de los Soles, grupo recientemente designado por el Departamento de Estado como terrorista.

En los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado su presión militar en el Caribe. Washington ha llevado a cabo más de 20 ataques contra embarcaciones que considera vinculadas al tráfico de drogas, acciones que han dejado al menos 87 muertos.

El clima regional se tensó aún más el mes pasado, cuando Estados Unidos desplegó en el Caribe el mayor portaaviones del mundo, acompañado de un grupo de combate, y declaró el espacio aéreo venezolano “completamente cerrado” para operaciones asociadas al combate contra el narcotráfico. Caracas denunció estas acciones como un pretexto para justificar una agresión militar.

El portaaviones USS Gerald R.
El portaaviones USS Gerald R. Ford saliendo de la Base Naval Norfolk, en Norfolk, Virginia, el 23 de junio del 2025 (AP foto/John Clark)

Las relaciones entre Ankara y Caracas se han consolidado en la última década. Erdogan visitó Venezuela en diciembre de 2018, en pleno aislamiento diplomático del régimen de Maduro tras denuncias de fraude electoral por parte de Estados Unidos y varios países europeos. Turquía ha sostenido desde entonces una alianza política y económica con la dictadura venezolana, que incluye cooperación minera, acuerdos comerciales y respaldo público frente a sanciones internacionales.

Distintas fuentes estadounidenses han sugerido que, si Maduro abandonara el poder bajo presión internacional, podría buscar refugio en países aliados como Turquía.

El senador republicano Lindsey Graham afirmó la semana pasada en X: “Escuché que Turquía e Irán son encantadores en esta época del año”.

Por otra parte, Maduro propuso el viernes a los países vecinos establecer acuerdos para operaciones conjuntas de seguridad ciudadana, tras afirmar que todas las bandas criminales en el país, incluyendo el Tren de Aragua —recientemente declarado organización terrorista extranjera por Estados Unidos—, han sido desarticuladas.

“Venezuela ha construido un sistema policial profesional, científico, ejemplar, y lo pone al servicio de los países vecinos para hacer acuerdos, cuando quieran, de intercambio de información y de operaciones conjuntas”, afirmó Maduro durante la inauguración de la nueva sede de la Academia del Servicio de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ceremonia transmitida por medios oficiales.

El mandatario aseguró que “hemos liberado a Venezuela con la fuerza de la ley y ese es un éxito que ponemos al servicio para luchar contra las bandas criminales, el crimen internacional, el narcotráfico”, mencionando la derrota de grupos como el Tren de Aragua y el Tren del Llano, así como la captura o neutralización de líderes criminales.

Temas Relacionados

TurquíaVenezuelaNicolás MaduroErdoganEstados UnidosCrisis en VenezuelaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Diosdado Cabello llamó a los venezolanos a prepararse para “una lucha armada” y eleva la tensión con EEUU

En medio de la escalada de tensiones entre Caracas y Washington, el ministro del Interior y Justicia del régimen venezolano auguró “una gran victoria” frente a Estados Unidos

Diosdado Cabello llamó a los

Trump compartió un artículo que afirma que su objetivo detrás de la presión sobre la dictadura de Maduro es debilitar a Rusia

Un análisis publicado por Fox News plantea que si Estados Unidos decidiera “derrocar a Maduro mañana, Putin no podría hacer absolutamente nada al respecto”

Trump compartió un artículo que

“El Nobel es nuestro”: miles de venezolanos se movilizan en varias ciudades del mundo para respaldar a María Corina Machado

La diáspora se unió en una nueva marcha internacional, a cuatro días de la ceremonia que se llevará a cabo en Oslo para entregar el Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana

“El Nobel es nuestro”: miles

El preso político venezolano Alfredo Díaz murió en El Helicoide, uno de los centros de tortura del régimen de Nicolás Maduro

“Llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron, lo mataron. Es otra víctima de la dictadura”, denunció el opositor Leopoldo López

El preso político venezolano Alfredo

El Instituto Nobel dijo que María Corina Machado viajará a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz

“Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá”, comentó Kristian Berg Harpviken, director del Instituto, a la agencia AFP

El Instituto Nobel dijo que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sindicato y empleador: Causas de

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

Laura Gallego reveló qué partidos políticos le han hecho ofrecimientos; algunos son de izquierda: “Soy más goda que un godo”

Con “Perreo por la Paz” jóvenes de la “verdadera Gen Z” apoyaron a Sheinbaum en celebración de la 4T

Las 52 piezas prehispánicas que regresan a casa en México

Identifican a la mujer y la ñina que murieron ahogadas tras el naufragio de una embarcación en Turbo, Antioquia

INFOBAE AMÉRICA
Las pruebas genéticas podrían anticipar

Las pruebas genéticas podrían anticipar insuficiencia cardíaca en niños con miocarditis, según un estudio

Golpe al narco en EEUU: la Guardia Costera decomisó nueve toneladas de cocaína en el mayor operativo antidrogas marítimo desde 2007

Feijóo pide el voto a Guardiola para que "el cambio se consolide" frente a la "pinza" de bloqueo de PSOE y Vox

EEUU mata a cuatro personas en un ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico

Rafael Louzán: "Empieza la cuenta atrás, dicen aquí que somos rival a batir"

ENTRETENIMIENTO

Dakota Johnson reconoció lo difícil

Dakota Johnson reconoció lo difícil que es producir cine: “Tengo una relación de amor-odio con mi trabajo”

Primer vistazo a “Los testamentos”, la secuela de The Handmaid’s Tale que llegará pronto a streaming

La estrella de Mad Men, January Jones, reveló su lucha contra la misofonía y denunció la falta de apoyo familiar

Katy Perry y Justin Trudeau confirmaron su relación con unas románticas fotos en Japón

Escándalo con Bonnie Blue en Indonesia: la estrella de OnlyFans fue detenida junto a 17 hombres en Bali