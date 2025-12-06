Alfredo Díaz

El preso político venezolano Alfredo Díaz murió en El Helicoide, uno de los centros de tortura del régimen de Nicolás Maduro. La noticia fue confirmada en la red social X por la activista y ex embajadora de Venezuela en Argentina Elisa Trotta.

“Acabamos de enterarnos de la muerte del ex gobernador y preso político Alfredito Díaz en el centro de torturas de El Helicoide. Otro inocente asesinado lentamente por esta narcotiranía criminal. Ya son más de 10 presos políticos que han fallecido en cautiverio del chavismo desde el 28J (28 de julio de 2024, fecha de las elecciones)“, escribió la diplomática en la red social.

Y siguió: “Esta barbarie debe parar. Los más de 1.000 presos políticos deben ser liberados, como libre debe ser Venezuela. Tanto dolor no puede seguir aumentando. Mi abrazo a la familia de Alfredito. Que su alma sea bendita y que haya justicia".

El mensaje de Elisa Trotta en X

Alfredo Javier Díaz Figueroa fue concejal, alcalde del municipio Mariño y ex gobernador del estado Nueva Esparta. “Se encontraba injustamente detenido en el Helicoide desde hacía más de un año”, manifestó el partido Acción Democrática en un comunicado.

Por su parte, el líder opositor Leopoldo López expresó en X: “Muere en el centro de tortura Helicoide Alfredo Díaz, ex alcalde, amigo, patriota y luchador. Llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron, lo mataron. Es otra víctima de la dictadura", expresó.

“Su partida nos toca profundamente a quienes caminamos con él y compartimos la lucha por la libertad. A su familia, a Acción Democrática y a todo el pueblo margariteño, un gran abrazo solidario en nombre de Voluntad Popular. A todos los venezolanos: honremos a Alfredo y a todas las víctimas. Jamás arrodillarse ante la dictadura y nunca dejar de luchar por una Venezuela libre. Dios lo tenga en la gloria. Siempre estará presente”, concluyó.

El comunicado de Acción Democrática

Antonio Ledezma, ex alcalde metropolitano de Caracas, también reaccionó en su cuenta en X. “¡Mataron a Alfredito! Otro crimen más de la tiranía de Maduro. Esta vez, la víctima es un servidor público ejemplar, un hombre que consagró su vida entera a trabajar por su amado pueblo neoespartano", destacó.

“Alfredito fue alcalde y gobernador, pero, por encima de sus cargos, fue un infatigable defensor de los principios democráticos. Esa lealtad, esa firmeza y ese compromiso con la libertad le costaron primero el secuestro… y hoy, la vida. Muere en una de las cárceles preferidas de Maduro. Y duele decirlo: lo mataron. Sabían de sus problemas cardíacos. Sabían que necesitaba atención urgente. Y aun así, le negaron la asistencia médica oportuna. No fue una muerte natural: fue otra ejecución silenciosa del régimen“, describió.

Las palabras de Leopoldo López

Luego, recordó: “Alfredito fue mi compañero de tantas luchas. Un amigo siempre solidario, siempre dispuesto, siempre fiel a sus convicciones. Hoy me aferro al grato recuerdo de nuestra última conversación junto a nuestro presidente Edmundo González, con quien compartía una enorme amistad. Ese momento, sencillo y profundo, hoy se convierte en un tesoro doloroso".

“Me invade la indignación. Me asalta el pesar. Me pregunto, con el alma encogida: ¿Qué más tiene que pasar para que la Corte Penal Internacional termine de pronunciarse? ¿Para qué sirve esa Corte? ¿Cuántos más deben caer para que el mundo entienda que en Venezuela se cometen crímenes sistemáticos, continuados, y que cada día se cobra una nueva vida? Hoy junto a Mitzy (su esposa) lloramos a Alfredito. Mañana seguiré exigiendo justicia en su nombre. Porque su voz, aunque silenciada, no será jamás callada. Y su lucha, ahora más que nunca, nos pertenece a todos", concluyó Ledezma.

El sentido mensaje de Antonio Ledezma

Por su parte, el partido opositor Voluntad Popular lamentó la noticia. “Hace horas falleció en El Helicoide el ex gobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, víctima de un infarto fulminante mientras se encontraba detenido injustamente. Murió siendo inocente, bajo la responsabilidad absoluta del Estado venezolano, en una celda que jamás debió conocer", comenzó su mensaje.

“Su muerte es una tragedia doble: Alfredo partió sin poder despedirse de su madre, quien falleció mientras él estaba secuestrado por la dictadura. Él y su familia cargaron un dolor inmenso que hoy se multiplica con esta pérdida irreparable. Esto no es un hecho aislado. Es la consecuencia directa de un sistema que persigue, encarcela y destruye vidas para sostenerse en el poder. Alfredo Díaz murió sin libertad, sin justicia y sin garantías mínimas, en una cárcel donde el régimen decide quién vive y quién muere“, manifestó.

Y completó: “La dictadura debe responder por la vida de cada venezolano bajo su custodia. A su familia, a Nueva Esparta y a todos los que lo conocieron les enviamos nuestro abrazo y nuestras condolencias en este momento tan difícil".

El mensaje de David Smolansky

En tanto, el opositor David Smolansky apuntó contra la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez. “Administrativamente, el SEBIN recae en la Vicepresidencia de la República. La ilegítima y ‘moderada’ Delcy Rodríguez es responsable de la muerte de Alfredito Díaz, preso político de la dictadura. Ella es responsable de lo que le suceda al resto de los presos políticos“, señaló en su cuenta en X.