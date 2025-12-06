Diosdado Cabello volvió a desafiar a EEUU: “Creen que nos van a doblegar por el miedo, no saben de qué estamos hechos”

El dirigente del PSUV denunció el despliegue militar estadounidense en el Caribe como una amenaza para el país (EFE)

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, volvió a desafiar a Estados Unidos en medio de la creciente tensión por el despliegue aeronaval norteamericano en el mar Caribe. Durante un acto en Monagas, el ministro del Interior de la dictadura chavista dijo que su país enfrenta “una revolución pacífica, pero no desarmada”.

Además, resaltó que el régimen de Nicolás Maduro implementó hace meses una estrategia de resistencia activa, prolongada y ofensiva permanente frente a los movimientos militares estadounidenses cerca de la costa venezolana para hacer frente al narcoterrorismo.

El poderoso funcionario de la dictadura pidió a la sociedad mantenerse alerta y no ceder ante presiones externas: “El país no se paraliza. Seguimos trabajando, disfrutando, seguimos haciendo lo que hacemos todos los días en este país, pero pendientes de los detalles. (...) No nos podemos dejar arrinconar por nadie”, expresó.

Cabello aseguró que una posible intervención extranjera será respondida con resistencia organizada (EFE)

Además, Cabello aseguró que los últimos cuatro meses han estado marcados por amenazas derivadas de la presencia estadounidense en la región e insistió en que Washington utiliza “terrorismo psicológico” contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la población: “¿Por qué lo hacen? Porque creen que nos van a doblegar por el miedo. Y no nos conocen. No saben de qué estamos hechos”.

El también ministro de Justicia chavista convocó a la defensa de la soberanía y dejó claro que una posible intervención extranjera enfrentaría resistencia organizada, afirmando: “Si se meten con nosotros, ahí estamos”.

En este contexto, el considerado número dos del chavismo auguró una “gran victoria” frente a Estados Unidos, al tiempo que advirtió que “el que se meta con Venezuela debe tener muy claro que no será una cosa de 48 horas, de tres días, no será una cosa de un mes”.

En esa línea se pronunció también este sábado el ministro de Defensa de de la dictadura de Venezuela, Vladimir Padrino López, quien afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está cada día “más que preparada” para dar una “respuesta contundente” a aquel que se “atreva a agredir” al país: “Una Fuerza Armada, hoy más que nunca, cohesionada, unida al pueblo, como nunca antes en la historia de Venezuela. Una Fuerza Armada cada día más profesional, más popular y más preparada para dar una respuesta contundente a aquel que se atreva a agredir la integridad de la patria”, manifestó.

Nicolás Maduro calificó de desproporcionada e ilegal la amenaza militar de Estados Unidos contra Venezuela (EFE)

Por su parte, el dictador Nicolás Maduro denunció una “amenaza y agresión imperialista” que, en sus palabras, es desproporcionada e ilegal bajo la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

Además, instó a las instituciones de seguridad a formarse teórica y prácticamente en mecanismos de resistencia y lucha armada, y ordenó a cada cuerpo policial diseñar un plan de ofensiva permanente para fortalecer la respuesta ante posibles crisis.

Tanto Cabello como Maduro están acusados por Estados Unidos de liderar el Cártel de los Soles, organizaciones que recientemente fue incluida en la lista de grupos terroristas del Departamento de Estado norteamericano. El gobierno de Trump desplegó hace unos meses el mayor operativo de los últimos tiempos en el Caribe para hacer frente al narcoterrorismo.

En este contexto, el dictador Maduro propuso ayer a los países vecinos la creación de acuerdos de cooperación en seguridad ciudadana y ofreció el modelo policial venezolano para operativos conjuntos, destacando la lucha contra bandas criminales como el Tren de Aragua y el Tren del Llano, recientemente catalogadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas.

Mientras tanto, se profundizan las sanciones de Estados Unidos contra ciudadanos venezolanos, como la actriz y DJ Jimena Araya (“Rosita”), vinculada al líder del Tren de Aragua, en el marco de acciones contra redes ilícitas.

Trump compartió un artículo que afirma que su objetivo detrás de la presión sobre la dictadura de Maduro es debilitar a Rusia (AP Foto/Allison Robbert)

Por su parte, el presidente Donald Trump compartió este sábado en su red social Truth Social un artículo publicado por Fox News que sostiene que su política hacia Venezuela busca debilitar la influencia de Rusia en la región. El texto, firmado por David Marcus, argumenta que la permanencia del dictador Nicolás Maduro en el poder depende en gran medida del respaldo de Moscú y que Estados Unidos podría forzar su salida si así lo decidiera. Según el análisis, la estrategia del mandatario republicano en Venezuela forma parte de una maniobra más amplia para limitar el alcance global del Kremlin, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania.

“Mantener a Maduro en el poder es una carga demasiado pesada para Moscú si el presidente Trump decide presionar el asunto”, explicó Peter Doran, investigador principal adjunto de la Foundation for Defense of Democracies.

