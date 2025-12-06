Trump compartió un artículo que afirma que su objetivo detrás de la presión sobre la dictadura de Maduro es debilitar a Rusia

Trump busca debilitar la influencia del Kremlin en la región, pero sin entrar en un conflicto directo con Moscú (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente Donald Trump compartió este sábado en su red social Truth Social un artículo publicado por Fox News que sostiene que su política hacia Venezuela busca debilitar la influencia de Rusia en la región. El texto, firmado por David Marcus, argumenta que la permanencia del dictador Nicolás Maduro en el poder depende en gran medida del respaldo de Moscú y que Estados Unidos podría forzar su salida si así lo decidiera. Según el análisis, la estrategia del mandatario republicano en Venezuela forma parte de una maniobra más amplia para limitar el alcance global del Kremlin, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania.

El artículo destaca que Venezuela, bajo la dictadura de Maduro, y al igual que ocurre con Irán y anteriormente con Siria, es considerada “un estado cliente de Rusia”. Peter Doran, investigador principal adjunto de la Foundation for Defense of Democracies, explicó al medio que “el historial de Rusia con aliados como Irán, Siria y ahora Venezuela revela un patrón familiar: el Kremlin hace declaraciones de apoyo, pero ofrece un respaldo mínimo cuando surgen amenazas reales para sus clientes”.

Doran añadió que, debido a la presión de la guerra en Ucrania y las sanciones estadounidenses, “mantener a Maduro en el poder es una carga demasiado pesada para Moscú si el presidente Trump decide presionar el asunto”.

En tanto, Marcus plantea que si Estados Unidos “derroca a Maduro mañana, Putin no podría hacer nada al respecto”, subrayando la debilidad de Moscú para sostener a sus aliados en el hemisferio occidental.

En las últimas semanas creció la presión de EEUU sobre la dictadura de Maduro (AP Foto/Ariana Cubillos)

El texto señala que, mientras Putin mantiene la ofensiva militar en Ucrania y enfrenta un estancamiento costoso, la administración Trump ha debilitado la capacidad del Kremlin para proteger a sus aliados. El artículo menciona que Siria ha mejorado sus relaciones con Estados Unidos desde la caída de Al Assad, Irán ha sido “desnuclearizada” y Venezuela queda como el siguiente objetivo en la lista de estados clientes del Kremlin. En este contexto, la presión sobre Maduro se interpreta como una forma de aislar aún más a Rusia y aumentar el costo de su intervención en Ucrania.

El análisis de Fox News también hace un paralelismo entre la política exterior estadounidense actual y la doctrina Monroe, señalando que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump refuerza la prioridad de la seguridad en el hemisferio occidental. El texto sostiene que esta postura no implica un retiro de Estados Unidos del escenario global, sino una redefinición de sus prioridades estratégicas. Según el artículo, Trump comprende el “tablero de ajedrez global” y opta por debilitar a Rusia a través de la presión sobre sus aliados periféricos, en lugar de buscar un enfrentamiento directo que podría escalar a un conflicto global.

En el desarrollo de la estrategia, el artículo recoge declaraciones de figuras cercanas a Trump. Steve Witkoff, negociador principal de la administración en temas de Ucrania, es presentado como interlocutor ante los rusos, sugiriendo que la situación de Maduro es cada vez más insostenible. Además, en una reunión de gabinete, el secretario de Estado Marco Rubio describió la política exterior de Trump como “transformadora, porque por primera vez en mucho tiempo tenemos un presidente que básicamente pone a Estados Unidos al frente de cada decisión que tomamos en nuestras relaciones con el mundo”.

Witkoff, Rubio y Kushner son los enviados de Trump para negociar un acuerdo de paz para Ucrania (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

El texto de Fox News concluye que, en el caso venezolano, la verdadera confrontación no es con Maduro, sino con Putin, quien podría verse obligado a aceptar la pérdida de otro aliado internacional. La ofensiva estadounidense en Venezuela, interpretada como parte de una estrategia más amplia, podría dejar a Rusia con menos capacidad de influencia en el continente americano y en el tablero global.

“El enfoque de gran garrote del presidente Trump hacia Venezuela recuerda el enfoque de Theodore Roosevelt en la región. En lugar de diplomacia de cañoneras, Trump está desplegando diplomacia de superportaaviones (...) Un retiro tranquilo en el extranjero es la mejor opción para Maduro antes de que las opciones se reduzcan aún más. Putin no podrá salvarlo”, concluyó Doran.