Venezuela

Suecia recomendó a sus ciudadanos no viajar a Venezuela debido a la “situación de seguridad”

El Ministerio de Asuntos Exteriores publicó una nota en la que brinda una serie de consejos a sus viajeros

Guardar
Fotografía que muestra una sala
Fotografía que muestra una sala vacía el jueves pasado, en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Maiquetía (EFE/Miguel Gutiérrez)

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia anunció este martes que, a partir de hoy, desaconseja todos los viajes a Venezuela debido a la “situación de seguridad” en este país sudamericano.

“Debido a la situación de seguridad, el Ministerio de Relaciones Exteriores desaconseja todos los viajes a Venezuela. Esta decisión se tomó el 2 de diciembre de 2025. Esta recomendación es válida hasta nuevo aviso”, indicó la Cancillería sueca en un breve comunicado.

Luego manifestó que “la capacidad para brindar apoyo consular es muy limitada” y brindó una serie de recomendaciones a los viajeros suecos:

  • Manténgase informado sobre los acontecimientos y siga los consejos de las autoridades internacionales y locales, tenga especial precaución y tome las medidas necesarias.
  • Tome precauciones especiales y tome las medidas necesarias, como familiarizarse con el área donde se hospeda y tener acceso a suministros.
  • Mantenga contacto regular con sus familiares e infórmeles de sus planes de viaje y cómo pueden localizarlo durante su estancia.
  • Inscríbete en la lista sueca para que la embajada pueda ponerse en contacto contigo en caso de una crisis importante.
  • Descarga la aplicación UD Resklar para acceder a la información de viaje de la embajada directamente en tu móvil.
Persona caminan en el aeropuerto
Persona caminan en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, Venezuela (EFE/Miguel Gutiérrez)

Suecia se une así a otros países que han recomendado a sus ciudadanos no viajar a Venezuela después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara el pasado sábado el cierre total del espacio aéreo venezolano.

El régimen venezolano repudió “con absoluta contundencia” el mensaje de Trump y criticó que el mandatario “insólitamente” intente “dar órdenes y amenazar la soberanía” de esta nación.

Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe, cercanas a Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico; y ha vinculado al dictador venezolano, Nicolás Maduro, con el Cartel de los Soles, un grupo ligado al tráfico de drogas.

En este contexto, Washington ha bombardeado varias lanchas en el Caribe, causando varios muertos en los últimos meses.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro

El Cartel de los Soles, designado como organización terrorista extranjera

La decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir al Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas extranjeras abrió la puerta a nuevas medidas de presión política, económica y militar en la región.

La lista de organizaciones terroristas extranjeras (Foreign Terrorist Organizations) es gestionada por el Departamento de Estado y otorga a Washington facultades jurídicas amplias, por ejemplo, para imponer sanciones, congelar activos y perseguir judicialmente a cualquier persona o entidad que colabore con una organización incluida en la lista.

Sumar al Cartel de los Soles refuerza el andamiaje legal que ya pesaba sobre altos funcionarios venezolanos por tráfico de drogas y corrupción, y amplía la posibilidad de acciones más agresivas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que el grupo “es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio”, y reiteró que Washington considera al propio Maduro como líder de la estructura criminal. La dictadura venezolana rechaza estas acusaciones y sostiene que no existen pruebas públicas que la vinculen a redes de narcotráfico.

Temas Relacionados

crisis en VenezuelaSueciaviajesvuelosÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El Colegio de Periodistas de Venezuela denunció 111 incidentes contra la libertad de prensa este año

La organización detalló que las acciones incluyen 31 impedimentos de cobertura y 19 detenciones arbitrarias

El Colegio de Periodistas de

Seguidores de María Corina Machado se reunirán en 24 países para celebrar la entrega del Nobel de la Paz

El partido Vente Venezuela, de la líder opositora, convocó concentraciones el próximo 6 de diciembre, cuatro días antes de la entrega del galardón

Seguidores de María Corina Machado

Nicolás Maduro pierde aliados en la región y enfrenta un mayor aislamiento ante la presión de Estados Unidos

Las recientes elecciones en Honduras y San Vicente y las Granadinas arrojaron resultados que dejan más solo al régimen chavista

Nicolás Maduro pierde aliados en

Nicolás Maduro designó un “nuevo” buró político socialista con los mismos dirigentes de siempre y luego bailó en un acto público

El dictador juramentó a varias figuras del oficialismo que forman parte de su régimen y del partido gobernante desde hace años: Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Cilia Flores y Jorge Rodríguez, entre otros

Nicolás Maduro designó un “nuevo”

Más detalles de la conversación telefónica entre Trump y el dictador Maduro

En una llamada, de menos de 15 minutos, el presidente de Estados Unidos le dijo al líder del régimen chavista que tenía una semana para abandonar Venezuela con su familia. Ese plazo habría expirado el viernes, según dos fuentes

Más detalles de la conversación
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Precio del dólar en México

Precio del dólar en México cae y el peso respira este 2 de diciembre

La Justicia obliga a derribar el muro de dos metros que Feijóo levantó “por seguridad” en su casa de Moaña cuando era presidente de la Xunta

Misiones: el cabecilla del levantamiento policial y un exdirigente PRO cerraron un acuerdo en la Legislatura

“Estoy buscando una llamada”: Sheinbaum expresa su intención para que el papa León XIV visite México

Tipo de cambio dólar canadiense peso mexicano de hoy 2 de diciembre

INFOBAE AMÉRICA
El Banco Central de Bolivia

El Banco Central de Bolivia publica un nuevo “valor referencial” del dólar estadounidense

Starmer y Rutte comentan la crisis en Ucrania mientras Kiev y Washington retoman las negociaciones en Florida

Un juez estadounidense aprueba la venta de la matriz de la petrolera estatal venezolana Citgo

La Minicopa Endesa Valencia 2026 ya conoce a sus ocho finalistas

Desplazadas unas 100.000 personas en dos semanas por el aumento de la violencia en el norte de Mozambique

ENTRETENIMIENTO

Entre el duelo, arte y

Entre el duelo, arte y comunidad: Jessie Buckley y Paul Mescal explicaron el impacto emocional del rodaje de Hamnet

John Malkovich habló sobre paternidad, suerte y arte: “El nacimiento de mis hijos lo cambió todo”

Blueface relató cómo vivió su tiempo en prisión: “Después de un año, entendí que tenía que adaptarme”

Robert Wagner recuerda a su esposa Natalie Wood a 44 años de su misteriosa muerte: “Siempre extrañada, siempre atesorada”

Paul Anka confirmó un viejo rumor sobre Frank Sinatra: “Sí, lo tenía enorme”