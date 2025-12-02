Suecia recomendó a sus ciudadanos no viajar a Venezuela debido a la “situación de seguridad”

Fotografía que muestra una sala vacía el jueves pasado, en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Maiquetía (EFE/Miguel Gutiérrez)

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia anunció este martes que, a partir de hoy, desaconseja todos los viajes a Venezuela debido a la “situación de seguridad” en este país sudamericano.

“Debido a la situación de seguridad, el Ministerio de Relaciones Exteriores desaconseja todos los viajes a Venezuela. Esta decisión se tomó el 2 de diciembre de 2025. Esta recomendación es válida hasta nuevo aviso”, indicó la Cancillería sueca en un breve comunicado.

Luego manifestó que “la capacidad para brindar apoyo consular es muy limitada” y brindó una serie de recomendaciones a los viajeros suecos:

Manténgase informado sobre los acontecimientos y siga los consejos de las autoridades internacionales y locales, tenga especial precaución y tome las medidas necesarias.

Tome precauciones especiales y tome las medidas necesarias, como familiarizarse con el área donde se hospeda y tener acceso a suministros.

Mantenga contacto regular con sus familiares e infórmeles de sus planes de viaje y cómo pueden localizarlo durante su estancia.

Inscríbete en la lista sueca para que la embajada pueda ponerse en contacto contigo en caso de una crisis importante.

Descarga la aplicación UD Resklar para acceder a la información de viaje de la embajada directamente en tu móvil.

Persona caminan en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, Venezuela (EFE/Miguel Gutiérrez)

Suecia se une así a otros países que han recomendado a sus ciudadanos no viajar a Venezuela después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara el pasado sábado el cierre total del espacio aéreo venezolano.

El régimen venezolano repudió “con absoluta contundencia” el mensaje de Trump y criticó que el mandatario “insólitamente” intente “dar órdenes y amenazar la soberanía” de esta nación.

Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe, cercanas a Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico; y ha vinculado al dictador venezolano, Nicolás Maduro, con el Cartel de los Soles, un grupo ligado al tráfico de drogas.

En este contexto, Washington ha bombardeado varias lanchas en el Caribe, causando varios muertos en los últimos meses.

Nicolás Maduro

El Cartel de los Soles, designado como organización terrorista extranjera

La decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir al Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas extranjeras abrió la puerta a nuevas medidas de presión política, económica y militar en la región.

La lista de organizaciones terroristas extranjeras (Foreign Terrorist Organizations) es gestionada por el Departamento de Estado y otorga a Washington facultades jurídicas amplias, por ejemplo, para imponer sanciones, congelar activos y perseguir judicialmente a cualquier persona o entidad que colabore con una organización incluida en la lista.

Sumar al Cartel de los Soles refuerza el andamiaje legal que ya pesaba sobre altos funcionarios venezolanos por tráfico de drogas y corrupción, y amplía la posibilidad de acciones más agresivas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que el grupo “es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio”, y reiteró que Washington considera al propio Maduro como líder de la estructura criminal. La dictadura venezolana rechaza estas acusaciones y sostiene que no existen pruebas públicas que la vinculen a redes de narcotráfico.