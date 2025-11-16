Maduro cantó ‘Imagine’ de Lennon para enviar una nueva súplica indirecta a Trump en medio de las tensiones en el Caribe

Maduro canta "Imagine" para suplicar paz a Trump

En un acto público celebrado en Caracas, el dictador Nicolás Maduro sorprendió a los asistentes al entonar un fragmento de la célebre canción “Imagine”, compuesta por John Lennon, mientras abordaba la situación de tensiones crecientes con Estados Unidos.

El dictador recurrió al cásico tema del ex Beatle para suplicar nuevamente al presidente de EEUU, Donald Trump que haya paz, en medio de la intensificación de la presencia militar estadounidense en el Caribe contra las organizaciones narco terroristas de las cuales se le acusa a Maduro de liderar una de ellas como lo es el Cartel de los Soles.

A Maduro y los principales dirigentes del chavismo se les ve últimamente en las calles de Venezuela rodeados de civiles, tras la reciente decisión de Washington de lanzar la operación denominada ‘Lanza del Sur’, cuyo objetivo declarado es combatir el narcotráfico con origen en Latinoamérica. Esta iniciativa estadounidense se suma al despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe desde hace tres meses, lo que ha elevado la tensión diplomática entre ambos países.

El dictador venezolano eligió el escenario de este evento para manifestar su postura ante la presión internacional, recurriendo a la interpretación de “Imagine” como símbolo de su mensaje. La canción, reconocida mundialmente por su llamado a la paz y la unidad, fue utilizada por Maduro para subrayar su rechazo a las acciones estadounidenses y apelar a un clima de entendimiento.

Un Bombardero B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre el mar Caribe, en una misión de largo alcance frente a la costa venezolana (Foto: USAF / SA Defensa)

La operación ‘Lanza del Sur’ anunciada por Estados Unidos ha sido presentada como una estrategia para frenar el tráfico de drogas en la región, aunque desde el régimen venezolano se percibe como una amenaza directa a la soberanía nacional. La movilización de las figuras más relevantes del chavismo en las calles pareciera que busca evitar un ataque contra ellos al verse siempre rodeados de civiles inocentes.

Maduro encabezó junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, un acto de juramentación en Caracas de nuevos grupos de la militancia chavista, que se replicó en distintas ciudades del país, a las que acudieron figuras del oficialismo como la vicepresidenta ejecutiva y titular de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, quien lideró la actividad en el estado Carabobo (norte).

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, comenzó la jornada en La Guaira, un estado frente al Caribe, vecino a Caracas, desde donde se trasladó a la región de Aragua (norte), en la que participó en una marcha rodeado de decenas de simpatizantes.

Cabello, también secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), viajó luego al estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), donde calificó de “extraordinaria” la jornada, durante la que, aseguró, se movilizaron más de 4,5 millones de personas.

En simultáneo, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y jefe negociador de Maduro, Jorge Rodríguez, estuvo en el estado costero de Falcón (noroeste), donde se ubica el punto más septentrional de la nación, al tiempo que el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, acompañó la actividad en la región petrolera del Zulia (oeste, fronteriza con Colombia).

El viernes Maduro dirigió un llamado directo al pueblo de Estados Unidos para que se oponga a lo que denominó la “mano enloquecida de quien ordena bombardear”, en referencia al reciente despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Maduro reiteró que su país percibe estas maniobras como una amenaza, mientras que la administración estadounidense de Donald Trump sostiene que las operaciones forman parte de la lucha contra el narcotráfico regional.

Ante un auditorio de juristas reunidos en Caracas para pronunciarse contra el operativo estadounidense y en una intervención transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), Maduro pidió a la población norteamericana “jugar un papel estelar para detener lo que pudiera ser una tragedia” en el continente.

En un mensaje indirecto a la administración de Trump suplicó no ingresar en un conflicto armado e intentó hablar en inglés pero terminó mezclando el español: “Peace, peace, peace es la orden. The ording (mal expresado) is the peace. ¿War? No. No war. Thit (también mal dicho), no. Peace, and life and love”.

El juramento

Desde Caracas, Maduro, tras cantar brevemente ‘Imagine’ de John Lennon y acusar al Gobierno de Donald Trump de pretender “bombardear e invadir” a Venezuela, pidió a los cientos de sus seguidores que se encontraban en el lugar poner la “mano en el corazón” y comprometerse con la defensa de la patria.

El jefe de Estado señaló este 15 de noviembre como un “día histórico” porque, a su juicio, se demostró que el pueblo “está despierto, dispuesto y preparado para defender” al país de “cualquier amenaza y de cualquier agresión criminal”.

Maduro indicó que se han constituido 235.000 Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI) en todo el territorio nacional, de un total de 260.000 anunciados inicialmente por el mandatario.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Los CBBI son, según el partido del régimen, equipos en “cada calle del país” conformados por al menos nueve militantes, quienes deben elaborar, entre otras acciones, una “agenda permanente de preparación para la defensa”.

En ese sentido, el régimen aseguró que estos grupos tienen “la gran tarea de prepararse para la defensa integral de su calle”, además de contribuir en la “construcción de una Venezuela libre, independiente y soberana”.

También les pidió “apoyar la consolidación de todos los consejos comunales” y garantizar “el éxito” de la consulta de proyectos comunitarios prevista para el próximo 23 de noviembre, fecha también de su cumpleaños.

(Con información de EFE)