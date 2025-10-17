María Corina Machado agradeció el apoyo del presidente de Panamá tras recibir el Nobel de la Paz

María Corina Machado (Foto AP/Matías Delacroix/Archivo)

La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció este jueves al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el respaldo de su gobierno y su postura internacional en defensa de la democracia, tras una conversación telefónica motivada por la concesión del Premio Nobel de la Paz a Machado.

Durante este diálogo, que duró aproximadamente 20 minutos según un comunicado de la Presidencia panameña, Machado expresó a Mulino que “el reconocimiento es un premio a toda Venezuela; a todos los panameños y latinoamericanos que defienden la democracia de sus países”.

La líder venezolana también agradeció el importante apoyo del mandatario panameño, enfatizando su posición y defensa a nivel internacional.

El Nobel de la Paz de este año fue otorgado a María Corina Machado por su trayectoria en la promoción de valores democráticos y su papel como figura central de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.

Tras la decisión del Comité Nobel, Machado —actualmente en la clandestinidad desde hace más de un año— afirmó que el galardón representa un impacto relevante tanto para los venezolanos como para el régimen, que “se da cuenta que el mundo entero legitima su lucha”, y reiteró que “Maduro está absolutamente aislado y tiene los días contados”.

El presidente panameño, José Raúl Mulino (Foto AP/Matías Delacroix/Archivo)

Relación bilateral entre Panamá y Venezuela

La relación entre Panamá y Venezuela se ha caracterizado por tensiones recientes. En julio de 2024, el presidente Mulino ordenó el retiro de todo el personal diplomático panameño en Venezuela y suspendió las relaciones bilaterales, condicionando su restablecimiento a la garantía de un sistema institucional transparente y confiable para el conteo de votos en las elecciones presidenciales de ese mes.

Mulino propuso posteriormente ofrecer asilo político a Maduro como alternativa ante la crisis política y social derivada de las elecciones del 28 de julio de 2024.

En enero de 2025, Panamá custodió las actas de las elecciones presidenciales venezolanas, documentos que la oposición considera prueba de la victoria del candidato Edmundo González Urrutia.

Tras esto, Maduro calificó de “cobarde” al presidente panameño y lo exhortó a “defender el Canal de Panamá”, en respuesta a declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien manifestó no descartar el uso de la fuerza militar para recuperar el control de la vía interoceánica.

Recientemente, tras varios meses de ruptura diplomática, Panamá y Venezuela restablecieron sus relaciones consulares y reanudaron los vuelos entre ambos países.