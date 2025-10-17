Venezuela

El régimen de Venezuela puso en marcha su plan de “fusión cívico-militar-policial” en el estado fronterizo de Apure

El gobernador chavista Wilmer Rodríguez afirmó que atendieron “el llamado de Nicolás Maduro”, y compartió imágenes de la movilización de civiles y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Guardar
Venezuela activó el plan Independencia 200 en Apure

El régimen de Venezuela puso en marcha el plan "Independencia 200“ en el estado Apure, una región fronteriza con Colombia, con el objetivo, según el gobernador chavista Wilmer Rodríguez, de garantizar la “soberanía, paz y protección” de los habitantes ante el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe.

Rodríguez afirmó en Instagram que “los Bravos de Apure hemos atendido el llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro en el marco del Plan Independencia 200 frente a las amenazas del imperialismo norteamericano contra nuestra patria”, y compartió imágenes de la movilización de civiles y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la zona.

De acuerdo con Venezolana de Televisión (VTV), en la movilización participaron integrantes de comunas, circuitos comunales, jóvenes y autoridades policiales.

Las imágenes que publicó el
Las imágenes que publicó el gobernador chavista Wilmer Rodríguez (Captura)

El comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Llanos, Royman Hernández Briceño, informó que se llevaron a cabo “ejercicios de desconcentración masiva” en los siete municipios de Apure como parte de la “fusión cívico-militar-policial”.

Hernández Briceño explicó que este despliegue busca fortalecer las tareas del Órgano de Dirección para la Defensa Integral y asegurar que el país permanezca “inexpugnable, independiente, libre y soberano”.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, anunció el miércoles la activación de este plan en Apure, así como en Táchira y Amazonas, ambos también fronterizos con Colombia.

En una comunicación telefónica con VTV, Maduro instó a “incrementar todas las tareas en los días que están transcurriendo y por venir”, relacionadas con la “preparación integral para la defensa”.

Las imágenes que publicó el
Las imágenes que publicó el gobernador chavista Wilmer Rodríguez (Captura)

Estados Unidos sostiene que el despliegue naval es una operación contra el narcotráfico procedente de Venezuela. Por su parte, el régimen de Maduro califica la acción como una “amenaza” con el fin de favorecer un “cambio de régimen” y adueñarse de los recursos del país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó el miércoles que consideraba realizar ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano, luego de la intercepción en el mar de varias embarcaciones sospechosas de transportar drogas.

Trump también autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para ejecutar operaciones encubiertas en Venezuela, argumentando que “los líderes de ese país han vaciado sus cárceles” para enviar presos a territorio estadounidense.

Temas Relacionados

crisis en VenezuelaApureIndependencia 200Nicolás MaduroÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

María Corina Machado agradeció el apoyo del presidente de Panamá tras recibir el Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana conversó telefónicamente con José Raúl Mulino

María Corina Machado agradeció el

El partido de María Corina Machado denunció la detención de dos miembros de la sociedad civil

Vente Venezuela asegura que Alexis Guedez y Luz María Rodríguez fueron arrestados por el GOES como represalia contra una dirigente de la formación política

El partido de María Corina

Foro Penal pidió al papa León XIV intervención para liberar a 845 presos políticos en Venezuela

La organización solicitó un mensaje de “paz, justicia y libertad” durante la canonización de dos santos venezolanos mientras 37 personas permanecen en desaparición forzada

Foro Penal pidió al papa

Aseguran que los hermanos Rodríguez ofrecieron a Estados Unidos una vía para mantenerse en el poder sin Maduro

Los altos funcionarios del régimen propusieron dos veces a Washington una transición política sin el dictador chavista, utilizando intermediarios en Qatar. La Casa Blanca descartó los intentos, según informó el Miami Herald

Aseguran que los hermanos Rodríguez

Encalló un buque de desembarco de la Armada de Venezuela durante ejercicios de defensa

El navío Capana (T-61) quedó varado cerca de la costa de Falcón, con el casco sumergido por debajo de su línea de flotación habitual, sin posibilidad de recuperar la flotabilidad ni zafarse por sus propios medios

Encalló un buque de desembarco
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comprar en vez de alquilar:

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

“He sido infiel y voy a perderlo todo en el divorcio”: un abogado pide que “dejes de ver películas americanas”, aunque admite una excepción

El embajador de EEUU en Argentina dijo que “pronto habrá grandes noticias que fortalecerán más la alianza económica”

“Decir ‘no’ a tu perro no le enseña lo que sí que tiene que hacer”: así debes educar a tu mascota, según un adiestrador

INFOBAE AMÉRICA
José Bordalás: "Con Xabi Alonso,

José Bordalás: "Con Xabi Alonso, el Real Madrid sigue siendo el mejor equipo del mundo"

Empiezan a llegar los invitados a la boda de Stella del Carmen y Álex Gruszynski

Isabel Jiménez confiesa si tiene la puerta abierta al amor tras su separación de Álex Cruz

La Oreja de Van Gogh anuncia nueva gira en España -'Tantas cosas que contar'- tras el regreso de Amaia Montero

Mueren ocho policías y soldados en un ataque contra su convoy en el norte de Nigeria

ENTRETENIMIENTO

“Durante años traté de agradar

“Durante años traté de agradar a todos”: Ryan Reynolds reveló cómo la paternidad y Deadpool lo ayudaron a aceptarse a sí mismo

Matt Groening y el secreto detrás de la longevidad de Los Simpson: “No esperaba que el programa durara tanto”

Mark Ruffalo y su lucha contra la depresión: “Estoy viviendo por los que ya no están”

La increíble historia detrás de la guitarra que nunca debió estar en “Volver al Futuro”

El consejo que transformó la carrera de Julia Roberts y su visión sobre las críticas