El régimen de Venezuela puso en marcha su plan de “fusión cívico-militar-policial” en el estado fronterizo de Apure

Venezuela activó el plan Independencia 200 en Apure

El régimen de Venezuela puso en marcha el plan "Independencia 200“ en el estado Apure, una región fronteriza con Colombia, con el objetivo, según el gobernador chavista Wilmer Rodríguez, de garantizar la “soberanía, paz y protección” de los habitantes ante el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe.

Rodríguez afirmó en Instagram que “los Bravos de Apure hemos atendido el llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro en el marco del Plan Independencia 200 frente a las amenazas del imperialismo norteamericano contra nuestra patria”, y compartió imágenes de la movilización de civiles y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la zona.

De acuerdo con Venezolana de Televisión (VTV), en la movilización participaron integrantes de comunas, circuitos comunales, jóvenes y autoridades policiales.

Las imágenes que publicó el gobernador chavista Wilmer Rodríguez (Captura)

El comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Llanos, Royman Hernández Briceño, informó que se llevaron a cabo “ejercicios de desconcentración masiva” en los siete municipios de Apure como parte de la “fusión cívico-militar-policial”.

Hernández Briceño explicó que este despliegue busca fortalecer las tareas del Órgano de Dirección para la Defensa Integral y asegurar que el país permanezca “inexpugnable, independiente, libre y soberano”.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, anunció el miércoles la activación de este plan en Apure, así como en Táchira y Amazonas, ambos también fronterizos con Colombia.

En una comunicación telefónica con VTV, Maduro instó a “incrementar todas las tareas en los días que están transcurriendo y por venir”, relacionadas con la “preparación integral para la defensa”.

Estados Unidos sostiene que el despliegue naval es una operación contra el narcotráfico procedente de Venezuela. Por su parte, el régimen de Maduro califica la acción como una “amenaza” con el fin de favorecer un “cambio de régimen” y adueñarse de los recursos del país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó el miércoles que consideraba realizar ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano, luego de la intercepción en el mar de varias embarcaciones sospechosas de transportar drogas.

Trump también autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para ejecutar operaciones encubiertas en Venezuela, argumentando que “los líderes de ese país han vaciado sus cárceles” para enviar presos a territorio estadounidense.