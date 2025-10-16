Venezuela

El régimen de Nicolás Maduro ejecutó nuevos ejercicios armados ante la creciente tensión con Estados Unidos

En un mensaje publicado en la red social Telegram, el dictador dijo que estaba movilizando a militares, policías y milicia civil para proteger las “montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas y mercados” de Venezuela

Nicolás Maduro se dirige a
Nicolás Maduro se dirige a miembros de la Milicia Bolivariana (REUTERS/Gaby Oraa)

El líder de la dictadura venezolana, Nicolás Maduro, ordenó el miércoles ejercicios militares en los barrios marginales más grandes del país, luego de que fuerzas estadounidenses hundieran un barco que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que seis "narcoterroristas" murieron en el ataque al buque en aguas internacionales cerca de Venezuela, lo que eleva a al menos 27 el número de fallecidos en este tipo de operaciones desde principios de septiembre.

Trump también desplegó ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones de combate en la región, como parte de lo que presentó como una operación para combatir el contrabando de drogas hacia Estados Unidos.

Maduro, a quien se acusa ampliamente de haber robado las elecciones presidenciales del año pasado, denunció que Washington busca un cambio de régimen. En un mensaje publicado en la red social Telegram, el dictador dijo que estaba movilizando a militares, policías y milicia civil para proteger las "montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas y mercados" de Venezuela.

La televisión estatal mostró imágenes de vehículos blindados desplegándose en Petare, un suburbio de bajos ingresos en Caracas y bastión tradicional de apoyo socialista. También se realizarán ejercicios militares en el estado Miranda, vecino a la capital. Maduro aseguró que los despliegues buscan “ganar la paz“.

En un mensaje publicado en la red social Telegram, el dictador dijo que estaba movilizando a militares, policías y milicia civil para proteger las "montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas y mercados" de Venezuela (REUTERS)

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración está considerando ataques en tierra contra cárteles de Venezuela.

No quiero decirles exactamente, pero sin duda estamos considerando la tierra ahora porque tenemos el mar bajo control”, declaró Trump desde el Despacho Oval.

El mandatario confirmó además la autorización a la CIA para realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano, con el objetivo de aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y buscar su salida del poder.

Trump explicó que autorizó la acción por dos motivos principales: “los líderes de ese país han vaciado sus cárceles para enviar a presos a Estados Unidos” y la supuesta responsabilidad de la dictadura chavista en traficar drogas hacia el país norteamericano. Ante la pregunta sobre si la CIA puede “eliminar” a Maduro, el presidente respondió: “Sería ridículo que yo respondiera eso”.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (EP)

En cuanto a la estrategia de interceptación de narcotráfico, Trump sostuvo que la Guardia Costera “nunca funcionó” y justificó los ataques recientes: “Es duro pero pierdes a tres personas (supuestos narcotraficantes) y salvas a 25.000”, añadiendo que cada lancha interceptada “traslada drogas suficientes para que mueran miles de personas por sobredosis”.

Según el diario The New York Times, estas operaciones incluyen acciones en el Caribe y dentro de territorio venezolano.

(Con información de AFP)

