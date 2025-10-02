Venezuela

Diosdado Cabello dijo que hubo 189 “eventos sísmicos” en la última semana en Venezuela, aunque nadie los sintió

El ministro del Interior del régimen venezolano acotó que 67 eventos tuvieron lugar en las “últimas 24 horas”, aunque no ofreció detalles

Diosdado Cabello (REUTERS/Gaby Oraa)
Diosdado Cabello (REUTERS/Gaby Oraa)

Venezuela registró en la última semana un total de 189 “eventos sísmicos” en su territorio, informó este miércoles el titular de Interior del régimen, Diosdado Cabello, que dijo citar cifras de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

En su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el también número dos del chavismo señaló que, según un balance publicado la tarde de este miércoles por Funvisis -organismo adscrito al Ministerio de Interior-, se registraron 67 eventos sísmicos “en las últimas 24 horas”, aunque el funcionario no ofreció mayores detalles.

Funvisis publicó este miércoles en la red social X información sobre una docena de sismos de magnitudes que oscilaron entre 2,9 y 3,8, casi todos cerca del Lago de Maracaibo, en el noroeste del país, por lo que ha continuado el “enjambre sísmico iniciado el 24 de septiembre de 2025, a las 17:50” hora local (21:50 GMT).

Hace una semana, la nación sudamericana registró, en un lapso de siete horas, 10 sismos y 21 réplicas, uno de ellos de magnitud 6,3, como parte de un enjambre que afectó al occidente, informó entonces la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
Delcy Rodríguez (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Estos sismos afectaron decenas de viviendas, algunas con pérdida total, en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), según autoridades.

El pasado sábado, miles de personas participaron en un simulacro convocado por el dictador Nicolás Maduro luego de que ocurrieran los sismos, y en vista también del despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el mar Caribe, denunciado por Caracas como una “amenaza” en su contra.

Según un balance oficial, se simularon 411 escenarios de emergencia, como “inundaciones, sismos, tsunamis, huracanes, golpes de calor, incendios, deslizamiento, ataques bélicos, conmoción social, intoxicación masiva, incendios por desechos sólidos, eventos tecnológicos, materiales peligrosos y contaminación de agentes biológicos”.

Fueron desplegados 11.767 funcionarios de distintos organismos por el simulacro, que se realizó en edificios residenciales, instituciones estatales, empresas públicas, sistemas de transporte y en centros educativos y sanitarios, a donde los ciudadanos, asegura el régimen, acudieron de manera voluntaria y recibieron instrucciones sobre “cuál debe ser la organización” y la respuesta en esos casos.

Cabello explicó entonces que este simulacro también formó parte del proceso de alistamiento y preparación de milicianos activado el pasado mes “ante la agresión del imperialismo”, como suele llamar a EEUU, y las que calificó como “amenazas” del país norteamericano que, dijo, “se han intensificado” desde agosto.

(Con información de EFE)

