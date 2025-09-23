La gobernadora de Puerto Rico dijo que entregaría a Nicolás Maduro a EEUU y cobraría la recompensa de USD 50 millones

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, declaró que entregaría al dictador venezolano, Nicolás Maduro, a Estados Unidos y cobraría la recompensa ofrecida por Washington.

“Lo entregaría a las agencias federales y cogería el reward (recompensa) de 50 millones de dólares. Así de sencillo”, respondió en la emisora WKAQ 580 al ser consultada sobre qué haría si se encontrara frente a Maduro.

Puerto Rico, Estado Libre Asociado a EEUU, ha sido escenario en las últimas semanas de maniobras militares del ejército estadounidense en el marco de la tensión con Venezuela.

No es la primera vez que la mandataria se refiere a Maduro. En conferencias de prensa, lo ha tildado de “líder del cartel de Venezuela” y de “pandillero que utiliza la violencia como mecanismo de expresión y como mecanismo de infundir miedo”.

Nicolás Maduro (Europa Press)

González ha respaldado abiertamente la acción estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe y ha manifestado su apoyo a las maniobras militares y la presencia de aviones F-35 en la isla.

Por su parte, Maduro respondió a declaraciones anteriores de la gobernadora. El 9 de septiembre la instó a encabezar personalmente una posible “invasión” a su país. “La gobernadora dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. Se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: ‘Si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera’”, expresó el dictador venezolano.

Las relaciones entre Venezuela y EEUU se encuentran en un periodo de tensión tras el aumento del despliegue militar estadounidense, orientado hacia el Cartel de los Soles, organización que, según el presidente estadounidense, Donald Trump, es liderada por Maduro.

El presidente de Estados Unidos difundió el video por redes sociales

Las fricciones aumentaron después de que Estados Unidos hundió cuatro embarcaciones identificadas como vinculadas al narcotráfico cerca de las costas venezolanas; al menos tres procedían de Venezuela y la otra era de origen desconocido.

Finalmente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que recibieron una carta de Maduro y advirtió que en la misiva, donde el venezolano se muestra abierto al diálogo, hay “muchas mentiras”.