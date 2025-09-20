Venezuela

Voluntad Popular expresó su respaldo a las acciones militares de Estados Unidos contra el Cartel de los Soles

El partido opositor venezolano señaló que esta “organización criminal” no representa una estructura paralela, “sino el propio Estado que hoy mantiene secuestrado a un país”

El presidente de Estados Unidos difundió el video por redes sociales

El partido venezolano Voluntad Popular (VP), liderado por el opositor Leopoldo López, manifestó su respaldo al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, orientado a combatir al Cartel de los Soles, la organización narcoterrorista que, de acuerdo con la Administración de Donald Trump, es liderada por el dictador Nicolás Maduro.

En un comunicado divulgado, el partido afirmó: “Voluntad Popular, fiel a su misión de luchar por la libertad y la democracia en Venezuela, manifiesta su respaldo a las acciones lideradas por los Estados Unidos y acompañadas por la comunidad internacional, para enfrentar al Cartel de los Soles”.

Según la agrupación, esta “organización criminal” no representa una estructura paralela, “sino el propio Estado que hoy mantiene secuestrado a un país”.

La formación también aplaudió el reconocimiento del Cartel de los Soles como “organización terrorista” por parte de países como Estados Unidos, República Dominicana, Argentina, Paraguay y Ecuador.

Leopoldo López es el líder de Voluntad Popular (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Voluntad Popular atribuye la causa de la actual crisis al “golpe de Estado perpetrado por Maduro durante las elecciones fraudulentas del 28 de julio (de 2024) y en su decisión de sostener un aparato criminal que representa una gran amenaza en la región”.

También subrayó la importancia de “redoblar la presión política, económica y diplomática para acelerar la transición hacia un país libre, con instituciones legítimas y respeto a los derechos humanos”.

El partido hizo un llamado a la comunidad internacional, organismos parlamentarios y actores democráticos para “no legitimar un régimen que opera como una estructura de crimen organizado. Esta acción no es contra Venezuela, es contra una organización criminal”.

Por su parte, la Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles y ha fijado una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita su captura, algo que el régimen de Caracas niega.

La Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles y ha fijado una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita su captura

El viernes, Trump anunció que el Ejército estadounidense realizó un nuevo ataque “letal” contra un “barco afiliado a una organización terrorista”, informando la muerte de tres presuntos narcotraficantes. Según publicó en Truth Social, “la inteligencia” indicó que la embarcación transportaba narcóticos ilícitos hacia Estados Unidos.

Con este hecho, Estados Unidos ha sumado cuatro embarcaciones ligadas al narcotráfico hundidas en el sur del Caribe, cerca de costas venezolanas desde agosto, en el contexto del aumento militar en aguas internacionales con el argumento de combatir el narcotráfico.

Por su parte, Maduro asegura que la movilización estadounidense responde a un plan para forzar un “cambio de régimen” e imponer un “Gobierno títere” afín a los intereses de Washington.

Trump, sin embargo, rechazó el jueves haber sostenido conversaciones con su administración para planificar un “cambio de régimen” en Caracas.

