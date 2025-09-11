Venezuela

El régimen de Venezuela tensa más la relación con Trinidad y Tobago por el ataque de EEUU contra la lancha narco

El ministro del Interior de la dictadura, Diosdado Cabello, apuntó contra la premier Kamla Persad-Bissessar

El ministro del Interior del
El ministro del Interior del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello (Europa Press)

El ministro del Interior del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, tiene “muchísima responsabilidad” en el ataque reciente de Estados Unidos contra una lancha donde, según Washington, viajaban once miembros de la banda criminal Tren de Aragua con drogas. Todos murieron durante la operación.

Cabello señaló en su programa semanal de televisión: “Ellos mismos (los funcionarios estadounidenses) admiten que asesinaron a unas personas, y tiene mucha responsabilidad la señora que gobierna Trinidad, muchísima responsabilidad, y condena ahora a muerte a cualquier pescador de Trinidad, de Tobago, de Venezuela, de cualquier isla que salga a pescar”.

La dictadura de Caracas ha calificado como inventada la versión de Washington sobre el ataque a la embarcación y sostiene que Estados Unidos intenta ejercer una “presión militar” para forzar un cambio político que le permita acceder a los recursos naturales del país.

Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de
Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago (REUTERS/Andrea de Silva)

Por otro lado, la primera ministra trinitense respaldó públicamente el ataque y promovió la eliminación “violenta” de todos los narcotraficantes. Además, la aerolínea Caribbean Airlines suspendió sus vuelos entre la isla y Venezuela durante septiembre.

La mandataria también anunció que no buscará los cuerpos de los presuntos narcotraficantes atacados por Estados Unidos y que deportará a 200 presos venezolanos que permanecen en cárceles trinitenses. Agregó que los cuerpos solo serán recuperados si aparecen en las costas de Trinidad.

Entre el viernes y el domingo se hallaron dos cuerpos en el noreste de Trinidad, área principal del archipiélago. Se sospecha que podrían estar relacionados con el incidente.

Las declaraciones de Persad-Bissessar surgieron después de una petición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien le solicitó buscar los cadáveres de quienes iban en la lancha atacada el 2 de septiembre por Estados Unidos, que justificó su operación como parte del combate al narcotráfico en el Caribe.

Diosdado Cabello en un acto
Diosdado Cabello en un acto junto a Nicolás Maduro (EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo)

“Estamos preparados para cualquier guerra prolongada”

En otro orden, el mencionado Cabello lanzó una nueva amenaza a Estados Unidos en la que aseguró que el régimen de Maduro se encuentra preparado para enfrentar “cualquier guerra prolongada”, en medio de la tensión generada tras el reciente despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

“Este pueblo está preparado y, para sorpresa de muchos lacayos, hasta sectores opositores se han sumado a la iniciativa de defender la patria”, aseguró.

El funcionario no precisó qué figuras de la oposición se habrían sumado al plan defensivo impulsado por el dictador Nicolás Maduro.

El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) subrayó la disposición del régimen para utilizar todos los recursos en la defensa del país.

“A la hora de defender la patria se vale todo, menos hacerse el pendejo para no defenderla, pero se vale todo”, amenazó Cabello en su discurso televisado. En ese sentido, el número dos de la dictadura chavista criticó el operativo estadounidense, al indicar que el despliegue militar “no tiene nada que ver con droga” y lo atribuyó a un supuesto intento de impulsar un cambio de régimen.

