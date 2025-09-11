Venezuela

El Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide a la UE incluir al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas

Expresó su “grave preocupación” por la consolidación de estructuras criminales transnacionales que operan en la frontera colombo-venezolana y que Estados Unidos considera que son manejadas desde el régimen de Nicolás Maduro

El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una resolución que pide a la Unión Europea (UE) incluir al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas.

Con 355 votos a favor y 173 en contra, la Eurocámara expresó su “grave preocupación” por “la consolidación de estructuras criminales transnacionales que operan en la frontera colombo-venezolana”.

En su decisión, los parlamentarios consideraron que “los cárteles de la droga y las estructuras del crimen transnacional, incluido el Cartel de los Soles en Venezuela, apoyan el terrorismo al sostener a grupos armados dentro y fuera de Colombia; y suministrar armas, flujos financieros y refugios seguros a través de la frontera, lo que empeora la inestabilidad regional y socava la soberanía y la democracia de Colombia".

En sus argumentos, recordaron que “el Cartel de los Soles, una presunta red criminal venezolana liderada por Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del régimen, entre ellos Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y el general Padrino López, entre otros, ha sido designado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como grupo terrorista global; especialmente designado por su papel en la facilitación del narcoterrorismo, incluido el tráfico de cocaína producida por disidentes de las FARC, la prestación de apoyo material y el uso de instituciones estatales para corromper funciones militares y judiciales".

Los parlamentarios europeos apuntaron a
Los parlamentarios europeos apuntaron a Nicolás Maduro como uno de los líderes del Cartel de los Soles (Europa Press)

La Eurocámara indicó que “toma nota con profunda preocupación” de “la proliferación y consolidación de la delincuencia organizada y de las actividades indiscriminadas de grupos terroristas en las regiones de Colombia fronterizas con Venezuela; destaca que estos territorios se han convertido en corredores para el narcotráfico, el contrabando de armas y el lavado de dinero, facilitados por estructuras transnacionales como el Cartel de los Soles, con la complicidad activa de los más altos funcionarios del régimen venezolano“.

También subrayó que este nexo transfronterizo no solo alimenta el terrorismo y fortalece a los grupos insurgentes y disidentes colombianos, sino que también representa una amenaza directa a la estabilidad regional, la gobernanza democrática y la soberanía de Colombia.

La resolución RC10-0366/2025, referida a la violencia en Colombia tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, fue aprobada por la gran mayoría de los parlamentarios europeos, quienes insistieron en que el Cartel de los Soles es “una organización que proporciona apoyo, refugio y logística a los grupos armados terroristas colombianos”.

En este sentido, el órgano legislativo de la Unión Europea urgió al Consejo y a la Alta Representante de Política Exterior del bloque, Kaja Kallas, a actualizar la lista europea de organizaciones terroristas para incluir no solo al Cartel de los Soles, sino también al Clan del Golfo y las disidencias de las FARC.

