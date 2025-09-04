Venezuela

La CIDH otorgó medidas cautelares al periodista Rory Branker, detenido desde febrero en Venezuela

El comunicador fue arrestado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional cuando salía de su residencia. Se desconoce su sitio de reclusión

Gastón Calvo

Por Gastón Calvo

Guardar
Rory Branker
Rory Branker

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio del periodista Rory Daniel Branker, detenido desde el pasado 20 de febrero en Venezuela, confirmó la ONG Espacio Público a Infobae; al tiempo que consignó que, desde ese momento, “se desconoce su sitio de reclusión”.

“La CIDH otorgó medidas cautelares a beneficio del periodista del portal La Patilla Rory Branker, quien fue detenido por funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) el 20 de febrero de 2025 cuando salía de su residencia. Desde entonces, se desconoce su sitio de reclusión”, detalló la organización a este medio.

La CIDH explicó que el comunicador “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en Venezuela“.

“Familiares y personas allegadas habrían adelantado múltiples acciones de búsqueda y recursos legales internos con el objetivo de localizarlo y proteger su vida e integridad personal, pero las autoridades se negarían a brindar información mínima sobre el beneficiario. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH“, relató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Camionetas del Sebin en una
Camionetas del Sebin en una calle en Caracas (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

Y siguió: “Tras analizar las alegaciones de hecho y derecho, la Comisión consideró que, en la medida en que se continúe desconociendo el paradero del beneficiario, y ante el transcurso del tiempo, aumenta la posibilidad de la consumación de afectaciones a sus derechos“.

“Sumado a lo anterior, se identificó que, pese a las acciones de búsqueda y recursos legales emprendidos por los familiares y allegados, las autoridades internas no han brindado respuesta sobre su ubicación ni han ofrecido información sobre su condición desde el momento de la detención. En ese marco, la Comisión no contó con información por parte del Estado que permita apreciar las acciones que se estarían tomando para atender o bien mitigar la situación de riesgo del beneficiario", remarcó.

Bajo todas estas circunstancias, con base en el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicitó a Venezuela que:

a- Adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Rory Daniel Branker. En particular:

i. Informe si el beneficiario se encuentra bajo custodia del Estado y, en caso afirmativo, indicar el motivo y las circunstancias de su detención; o bien, las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino;

ii. Si el beneficiario está en custodia del Estado, indique si se le han imputado delitos y si ha sido presentado ante un tribunal competente para revisar su detención, de ser así, mencione de manera expresa el tribunal que conocería su causa penal, o si no ha comparecido ante un tribunal, aclarar la razón por la que no lo ha hecho;

iii. Facilite la comunicación del beneficiario con su familia, representantes y abogados de confianza, dándoles pleno acceso a su expediente judicial, de existir.

Rory Branker fue detenido por
Rory Branker fue detenido por funcionarios del Sebin el 20 de febrero de 2025 cuando salía de su residencia. Desde entonces, se desconoce su sitio de reclusión

b- Implemente las medidas necesarias para que la persona beneficiaria pueda desarrollar sus actividades periodísticas sin ser objeto de amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia; y

c- Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.

“El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por parte del Estado de Venezuela no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables”, concluyó la CIDH.

Temas Relacionados

crisis en VenezuelaCIDHRory BrankerEspacio PúblicoÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Presionado por EEUU, el dictador Nicolás Maduro dijo que no cederá ante el despliegue militar en el Caribe

El líder del régimen chavista acusó a Washington de querer controlar los recursos energéticos de Venezuela y aseguró que el país mantendrá la unidad ante amenazas externas

Presionado por EEUU, el dictador

“No van a salir sanitos”: la amenaza de Diosdado Cabello a María Corina Machado por apoyar la presión de EEUU contra Maduro

El llamado “número dos” del chavismo arremetió contra la líder opositora de Venezuela y advirtió que, si Washington intensifica su ofensiva antidrogas en el Caribe, el régimen responderá con represalias: “Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos”, dijo

“No van a salir sanitos”:

Edmundo González Urrutia llamó a prepararse para “una transición política, moral y social” en Venezuela

El líder opositor presentó el plan Tierra de Gracia, que prioriza la atención a la emergencia humanitaria, la reinstitucionalización democrática y la recuperación económica, y subrayó la necesidad de verdad y reparación para las víctimas de la represión

Edmundo González Urrutia llamó a prepararse

Estados Unidos retiró el Estatus de Protección Temporal para los migrantes venezolanos

El Departamento de Seguridad Nacional revocó el TPS que beneficiaba a unos 600.000 ciudadanos de Venezuela, alegando razones de seguridad. La medida se da en paralelo al refuerzo militar en el Caribe y a una ofensiva diplomática contra Nicolás Maduro

Estados Unidos retiró el Estatus

Tras la operación en el Caribe, Marco Rubio aseguró: “Los carteles no van a poder seguir actuando con impunidad”

El secretario de Estado de EEUU advirtió que Washington volverá a usar la fuerza contra embarcaciones del narcotráfico, como la destruida este martes en aguas internacionales cerca de Venezuela

Tras la operación en el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Víctima de trata de personas

Víctima de trata de personas regresó al Perú al ser rescatada en Colombia: Perú registra pocas sentencias en este delito

Desregulación: el Gobierno habilitó a los kioscos de diarios a funcionar como operadores postales

Francos apuntó contra una diputada libertaria: “Es una ignota dirigente conocida como la de los patitos en la cabeza”

La mañanera de hoy 4 de septiembre | En vivo

Examen de admisión San Marcos 2026-I: los errores que no debes cometer si vas a dar la prueba por primera vez

INFOBAE AMÉRICA
La dictadura de Cuba culpa

La dictadura de Cuba culpa a la falta de divisas por los apagones, que este jueves alcanzarán a casi la mitad de la isla

El Gobierno de Francia aseguró que luchará para mejorar las salvaguardas del acuerdo con el Mercosur que apoya el resto de la UE

Muere Giorgio Armani a los 91 años

(Previa) McLaren también quiere arrasar en 'casa' de unos deprimidos Ferrari

Al menos dos muertos por un ataque ruso contra una misión humanitaria en Chernígov

ENTRETENIMIENTO

La estrella de ‘Downton Abbey’,

La estrella de ‘Downton Abbey’, Michelle Dockery, espera su primer hijo con Jasper Waller-Bridge

Miranda Kerr se manifestó tras la separación de Orlando Bloom y Katy Perry: “Estábamos celebrando”

Alejandro Iñárritu habló sobre los riesgos de la comodidad artística: “Cuando me siento seguro, me aburro y no puedo crear”

Lady Gaga canceló su concierto en Miami minutos antes de salir al escenario

Una casa llena de dinamita se posiciona como uno de los estrenos más esperados del año tras una ovación histórica en Venecia