Víctimas de la represión en Venezuela expusieron sus testimonios en el Congreso argentino

Testimonio de María Alexandra Gómez, pareja del gendarme Nahuel Gallo, ante la Comisión de DDHH del Congreso argentino

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de Argentina recibió este martes a víctimas de la represión de la dictadura chavista en Venezuela y a familiares del gendarme argentino Nahuel Gallo, secuestrado y desaparecido desde hace más de 250 días bajo el régimen de Nicolás Maduro. Durante la sesión, numerosas voces detallaron situaciones de detenciones arbitrarias, torturas, persecución y el silenciamiento de quienes defienden la democracia en territorio venezolano.

María Alexandra Gómez, pareja de Nahuel Gallo, relató la angustia sostenida desde la desaparición del gendarme. “Denuncio la desaparición forzada, el aislamiento y la tortura psicológica, el silencio y la complicidad de muchos en la política argentina que ni siquiera repudian este acto tan inhumano tratándose de un hijo de Argentina. Ocho meses han separado a Nahuel de su hijo Víctor. He hecho todo lo humanamente posible para dar con Nahuel, pero no he podido. Esta lucha sigue hasta que Nahuel sea libre”, afirmó Gómez ante la Comisión.

En la comparecencia también participó Daneli Gabriela Hernández, quien denunció la detención arbitraria de su madre, la defensora de derechos humanos Nélida Sánchez. Señaló que Sánchez cumplirá un año de detención el próximo 26 de agosto en el centro de reclusión conocido como El Helicoide. Hernández explicó que su madre fue arrestada mediante engaño, con cargos falsos y pruebas forzadas, como represalia a su participación en la formación ciudadana para defender los votos en las elecciones del 28 de julio de 2024. “Las irregularidades en los casos de los presos políticos son reales y nuestra única solicitud es que mi madre sea puesta en libertad. Mi abuela de 78 años no debería estar yendo todas las semanas a prisión a visitar a su hija”, señaló Hernández en su declaración.

Daneli Gabriela Hernández junto a la diputada Sabrina Ajmechet, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de Argentina, y el legislador Fernando Iglesias

El testimonio de Andrés Guanipa, hijo y sobrino de los opositores presos Pedro y Juan Pablo Guanipa, reflejó las consecuencias familiares de la persecución y detención de dirigentes contrarios al régimen venezolano. “Lo más doloroso de todo esto es lo humano. Mi padre lleva más de 300 días sin ver a mi familia, mis hermanos tuvieron que suspender sus bodas esperando que mi padre pudiera salir. Mi padre no ha podido ver crecer a su nieto, a mi hijo, que tiene casi dos años. Son momentos que no vuelven”, expresó ante los diputados.

Andrés Guanipa, hijo y sobrino de los opositores presos Pedro y Juan Pablo Guanipa

La diputada venezolana exiliada Elimar Díaz describió el impacto de la criminalización de la actividad política en Venezuela, enfatizando que el fenómeno trasciende la confrontación partidista. “Lo que ocurre en Venezuela no es una disputa partidista ni una polarización propia de los regímenes autocráticos para intentar deslegitimar a una oposición, no. Es una sistemática violación de derechos humanos que se intensificó después del 28 de julio de 2024, cuando millones de venezolanos elegimos presidente a Edmundo González Urrutia“, indicó.

El periodista Carlos Bracho, jefe de prensa de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), manifestó que las restricciones a la libertad de expresión y el hostigamiento a periodistas y activistas continúan forzando al exilio a numerosos comunicadores venezolanos. “Los venezolanos estamos firmes luchando desde donde nos toque. Seguimos en pie de lucha y allá en Venezuela también siguen luchando, pero mientras ellos no puedan alzar la voz, nosotros lo haremos desde acá”, resaltó.

Carlos Bracho, jefe de prensa de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)

Desde el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), su secretaria general Elisa Trotta informó ante la Comisión que en Venezuela existen más de 800 presos políticos, de los cuales cuatro son adolescentes y 95 son mujeres. Agregó que la cifra de rehenes extranjeros supera los 50, entre ellos Nahuel Gallo. Trotta recordó la experiencia de su propio padre, argentino exiliado por la dictadura militar, y enfatizó el valor del testimonio. “No hay nada peor para un preso de conciencia que el olvido y el silencio. Por eso los testimonios tienen un valor incalculable. Nadie puede mirar para otro lado cuando ocurre este horror. Basta de silencios cómplices. Es momento de alzar la voz”, manifestó.

Elisa Trotta, secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD)

El encuentro contó con la presencia de legisladores argentinos de distintos bloques, como Fernando Iglesias, Silvana Giudici, Esteban Paulón, Lilia Lemoine y Damián Arabia, quienes brindaron su respaldo a las víctimas y a la demanda internacional de justicia.

La presidenta de la Comisión, la diputada Sabrina Ajmechet, expresó durante el plenario: “El régimen perverso de terror de Maduro es lo que lo sostiene ahí, pero se va a acabar. Y mientras tanto nos van a seguir teniendo acá a cada uno de nosotros cada vez que nos necesiten, cada vez que nos pidan que ayudemos a visibilizar y que con nuestra voz le pongamos voz a los que no pueden hablar”.

Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados junto a familiares de presos políticos y víctimas de la represión en Venezuela, durante la audiencia realizada este martes en el Congreso argentino

La reunión concluyó con un firme llamado a la comunidad internacional a acompañar el reclamo por justicia y democracia en Venezuela, así como la exigencia por la aparición con vida de Nahuel Gallo y la liberación de todos los presos políticos.