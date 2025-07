El régimen de Maduro frenó el avance de los ascensos militares y prolongó la estadía de generales leales en Venezuela

Maduro ratifica a altos mandos militares y posterga el relevo generacional en la FANB

Casi dos meses después de las elecciones del 28 de julio de 2024, en una situación de profunda inestabilidad política, Nicolás Maduro Moros anunció tardíamente los cambios en el Alto Mando Militar, ratificando al ministro de la Defensa y al comandante Estratégico Operacional, haciendo cambios en el resto del Comando Superior. Ahora no se atreve a reformar a la alta jerarquía de la institución castrense.

La permanencia de muchos de los jefes militares ratificados es que frenen a las figuras emergentes de las nuevas promociones, porque debieron pasar a retiro, permitiendo que las generaciones siguientes tengan a un compañero en el Alto Mando Militar.

Once promociones, de los diversos componentes, no han tenido ministro de la Defensa desde 2014. Las cuatro promociones no han contado con un oficial en la jefatura del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb).

Antes de Hernández Lárez, seis promociones tampoco tuvieron representación porque Maduro dejó, entre 2015 y 2021, en el cargo del Ceofanb, al almirante Remigio Ceballos Ichaso, ahora embajador en China.

Los generales en Jefe Valdimir Padrino y Hernández Lárez han frenado el surgimiento de nuevas promociones hacia el Alto Mando Militar

Prorroga como ministro de Defensa al G/J Vladimir Padrino López, a quien le correspondía irse de retiro en 2014, y le ha sido prorrogada su estadía activa durante 11 años; fue la última promoción de 30 años activa en la Fuerza Armada.

Igual ocurre con el comandante Estratégico Operacional, G/J Domingo Antonio Hernández Lárez, el Nro 10 de la promoción 1988 “GB Manuel Manrique”, por lo que debió irse al cumplir 33 años activo, y le han prorrogado su permanencia durante cuatro años.

No refrescar los comandos causa una grave distorsión en la estructura de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), frena el avance natural del liderazgo y ha ido creando una casta militar entramada en intereses y grupos, que golpea el mando institucional con el monopolio de las armas de la República.

Le correspondía el retiro

En la Comandancia de la Guardia Nacional (GNB) fue ratificado el M/G Elio Ramón Estrada Paredes, egresado de la II promoción “Batalla de Bárbula” 1991, de número 110 de 161 egresados. A Estrada le prorrogan la permanencia en la Fuerza Armada, pues debió salir de retiro el año pasado, al cumplir 33 años de actividad.

El M_G Lenín Lorenzo Ramírez Villasmil, comandante de la Aviación

Estrada comandó, en 2016, la Zona 11 de la GNB en el Zulia y posteriormente en 2018 la Zona 43 de la Guardia Nacional en Caracas.

Es un oficial que se ganó mucho rechazo durante su paso por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), pues le quitó importantes funciones de los servicios institucionales a la Guardia Nacional para favorecer a la Policía, tales como la creación de la Policía Costera, la Policía de Migración, Apoyo Aéreo, además de las unidades de Reacción Inmediata en las fronteras con funciones de Los Rurales.

Preparado en Cuba

El M/G Lenín Lorenzo Ramírez Villasmil, ratificado como comandante General de la Aviación Militar Bolivariana, es egresado en 1993, y pertenece a la primera promoción que ingresa a la Escuela Básica de la Fuerza Armada en 1998.

El General Romero Bolívar es de lso que aun quedan activos en el lapso de ley en la FANB

Es el Nr. 26 de la promoción “Subteniente Santiago Mujica Palencia”, de la que egresó como piloto, y es reconocido por ser buen piloto de los aviones F-16. Oficiales destacan que es muy hábil en relaciones públicas y subordinación.

En 2010 Lenín Ramírez, siendo Mayor, hizo el curso intensivo de Estado Mayor para Oficiales en Defensa Aérea, en Cuba, específicamente en la Defensa Anti Aérea y Fuerza Aérea Revolucionaria (DAAFAR), también llamada Fuerza Aérea Revolucionaria (FAR).Durante ese tiempo ocurrió algo que para los cubanos era insólito y no permitido, porque los cubanos son estrictos al extremo con la seguridad de la información de sus sistemas de defensa aérea e informática: que un alumno, en pleno curso, viajara a Venezuela y asistiera a la primera comunión de su hija.

Siguen activos

Los que todavía están activos hasta el próximo año son los comandantes generales del Ejército, M/G Johan Alexander Hernández Lárez, de la II promoción “Gran Mariscal de Ayacucho” del año 1993, de la cual fue su Alférez Mayor.

El comandante de la Milicia, M/G Orlando Ramón Romero Bolívar, también es de la promoción del Ejército 1993, siendo compañero del comandante del Ejército, aunque es el Nr. 19.

Hernandez Abchi continua como jefe de la REDI maritima

Otro que está en su tiempo activo es el Almirante Ashraf Andel Hadi Suleimán Gutiérrez, el número 20 de la promoción “Libertador Simón Bolívar” del año 1993, quien es el comandante general de la Armada Bolivariana.

En las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) siguen comandando el almirante José Rafael Hernández Abchi, en la Marítima e Insular; MG. Royman Antonio Hernández Briceño, en Los Llanos; MG. José Gregorio Martínez Campos, en Los Andes; MG. Juan Ernesto Sulbarán Quintero, en la Oriental.Por su parte, el MG. Dilio Guillermo Rodríguez Díaz, continúa en la Capital; MG. Wilfredo Alexander Medrano Machado, en la de Guayana; MG. Pedro Esteban González Ovalles, en la Occidental y el MG. Jesús Rafael Villamizar Gómez, en la Redi Central.

Maduro ratifica en el Guardia de Honor Presidencial (GHP) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) al M/G Javier José Marcano Tábata, quien es el Nr. 207, ubicándose entre los últimos puestos de mérito de la promoción 1991 “General de Brigada Daniel Florencio O’Leary”. Marcano debió ser retirado de su actividad el año pasado.

El MG (EJ) ya en retiro Alexis Rodríguez Cabello, siendo el Nr. 87 de la promoción 1987, fue comandante del Ejército hasta 2020 cuando sale de retiro. Permanece al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); ha ocupado varios cargos militares y políticos, entre ellos diputado de la Asamblea Nacional y Autoridad única de la Guayana Esequiba. Es un hombre muy cercano a Diosdado Cabello.