María Corina Machado agradeció a Donald Trump su compromiso con la libertad de Venezuela tras la revocación de la licencia de Chevron

María Corina Machado agradeció a Donald Trump su compromiso con la libertad de Venezuela y confió en que será “el mayor aliado de EEUU en la región” (REUTERS)

La líder opositora María Corina Machado celebró este sábado el compromiso del presidente Donald Trump con la libertad y la democracia en Venezuela, que quedó expuesto con la revocación de la licencia de operación de la petrolera Chevron en el país, que se hizo efectiva esta semana.

“Hoy, cualquier empresa que opere en Venezuela está obligada a asociarse no solo con un dictador, sino con el jefe de una red criminal: Maduro dirige tanto al Tren de Aragua como al Cartel de los Soles. Hoy no hay estado de derecho. No hay transparencia. No hay libre mercado. Solo miedo y corrupción“, comenzó escribiendo Machado en su cuenta de X, destacando así la importancia de haber cesado estas actividades, claves para el financiamiento del régimen y su aparato represivo.

“Conceder una licencia muy limitada a las empresas petroleras para preservar sus activos en Venezuela es una decisión inteligente y estratégica. Protege los intereses de Estados Unidos, sin darle ni un centavo más a la dictadura de Maduro para financiar su represión y terror, y a los carteles narcotraficantes. Además, posiciona a las empresas estadounidenses para liderar una apertura una vez regrese la democracia", explicó en ese sentido.

Machado celebró que el régimen ya no obtenga ingresos clave del sector petrolero (Europa Press)

Nuevamente, Machado ratificó su lucha por la libertad del país y confió en que este vínculo con la Casa Blanca perdurará y permitirá que Caracas sea “un socio seguro y confiable para Estados Unidos, (...) el mayor aliado en la región, no solo en energía, sino como un muro de contención frente a la influencia de China y Rusia en nuestro hemisferio”.

“El cierre de flujos financieros al régimen ya está generando angustia y divisiones dentro del régimen. Las fracturas ya son visibles. Por primera vez en años, todos los vectores estratégicos están alineados para una transición democrática y ordenada en Venezuela. El pueblo venezolano estamos comprometidos con la libertad. Estamos trabajando, luchando, avanzando ¡hasta el final!“, prometió.

Semanas atrás, el gobierno de Donald Trump ordenó revocar la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en Venezuela, en un intento por impedir que el régimen de Maduro recibiera ingresos para financiar actividades represivas y criminales.

“No vamos a permitir que llegue dinero que asista al régimen de Maduro”, aseguró la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce.

Trump ordenó revocar la licencia de Chevron en Venezuela para elevar la presión sobre Maduro (REUTERS)

Pese a algunas dudas surgidas esta semana, la Casa Blanca se mantuvo firme en su directiva y, por tanto, desde este miércoles 28 de mayo, la compañía ya no produce petróleo en el país.

Un comunicado emitido por la propia empresa confirmó que “la presencia de Chevron en Venezuela cumple con todas las leyes y reglamentos aplicables, incluido el marco de sanciones previsto por el gobierno de Estados Unidos”.

Así, la petrolera solo está habilitada para mantener sus activos y realizar operaciones esenciales de mantenimiento en el país caribeño, sin posibilidad de operar yacimientos, exportar petróleo ni expandir sus actividades.

Chevron confirmó que ya no explota sus yacimientos en Venezuela (REUTERS)

Fuentes con conocimiento directo de la decisión explicaron que esta nueva autorización es similar a la que tuvo entre 2020 y 2022, pero con restricciones aún más severas.

La salida de Chevron del mercado venezolano representa un desafío adicional para la economía del país caribeño, que depende en gran medida de la exportación de petróleo.

De hecho, la contribución de la empresa estadounidense fue fundamental para la reactivación de la producción nacional, y su retirada podría agravar la crisis económica y social.