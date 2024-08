Nicolás Maduro ordenó a altos oficiales y funcionarios criminalizar a los “comanditos” que organizó María Corina Machado

Nicolás Maduro advierte de un ataque con granadas para el 3 de agosto cuando Maria Corina había convocado una concentración

En cada discurso, entrevista o conversación con sus seguidores María Corina Machado los aupó a organizarse en “comanditos” que sería 600.000 para conquistar militantes, llevar el mensaje del país que quiere, preparar al elector y a quienes defendieran el voto, en fin, fue su más importante herramienta aglutinando más de un millón de personas que hicieron posible que la gran mayoría de los venezolanos se entusiasmara y votara, que a pesar de los obstáculos obtuvieran las actas de votación. Nicolás Maduro ordenó criminalizar a los “comanditos”.

El día 2 de agosto, Nicolás Maduro dijo en transmisión pública que “parte de estos grupos de comanditos armados con granadas y otras armas pretenden hacer un atentado mañana en la zona de Bello Monte, entre ellos traídos desde el Zulia parte de estos delincuentes terroristas de los comanditos del Zulia; ahí tenemos dos audios y un chat”, agregando que dio la orden de proteger esa zona y la Gran Caracas mientras advierte que “ya estos delincuentes están siendo buscados”.

La enorme movilización a donde Machado llegó, dio un discurso y animó a miles de personas que se concentraron, demostraron que lo dicho por Maduro era falso, que solo buscó impedir que por miedo la gente asistiera al llamado de la oposición. Consignas como “no tenemos miedo”, “el pueblo unido jamás será vencido”, entre otras inundaron el evento opositor.

Machado califica a la organización como “los Comanditos son una expresión de organización comunitaria. Son gente de bien, organizadas en la base de la sociedad. Estuvieron siempre allí, acompañando esta gesta histórica y acompañando a nuestros héroes: los miembros y testigos de mesa”.

La Fuerza Militar y Policial fue sacada a las calles por lo que el país permanece casi militarizado

Un día después de las elecciones, el 29 de agosto, Nicolás Maduro aseguró que los grupos que causaron violencia en el país fueron incorporados a los comanditos. “Estamos frente a una organización delictiva. El narcotráfico colombiano ha metido mucha plata con droga para activar estos grupos delincuencias”, dijo.

El que de inmediato dirigió una de las campañas más brutales contra los comanditos es el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, General en Jefe (Ej) Domingo Antonio Hernández Lárez. El 1 de agosto anunció la detención de 35 adultos y 20 adolescentes de quienes dijo que estaban en protestas violentas en San Cristóbal, Táchira. De inmediato Hernández aseguró que eran los Comanditos de ultraderecha.

Sus constantes publicaciones en la red X son dirigidas a satanizar la organización de Machado. “Los mercenarios nazi fascistas, integrantes de los mal llamados ‘Comanditos’ entrenados y utilizados por la ultraderecha racista venezolana, serán capturados y sometidos a la justicia uno por uno. Operación Conjunta ‘República 2024′ en la seguridad y defensa de la patria. Se mantiene vigente la resolución conjunta N° 072. FANB y OSC garantizarán la paz social y la seguridad ciudadana”, publicó.

General Domingo Hernández Lárez, jefe del Ceofanb

La guerra de Hernández

Un desbocado verbal, como es el Comandante Estratégico Operacional, está creando una matriz de odio contra civiles que se organizaron en los comanditos y ello podría causar que de las palabras, sus subalternos pasen a atacar a población civil desarmada. Todas las cuentas de los subalternos del máximo jefe militar, han retuiteado sus mensajes.

El alto oficial se ha referido a “células durmientes de los Comanditos de la violencia” en sus mensajes: “FANB y OSC desplegados en defensa de las garantías constitucionales de la población, contra los ‘Comanditos’ terroristas desplegados por los grupos fascistas para la destrucción de la armonía reinante y la democracia en Venezuela”.

En otro de los mensajes anunció la “aprehensión en flagrancia de un sujeto identificado como Eduardo José Daboin Nuñez, en el sector Santa Apolonia, parroquia La Ceiba, municipio Ceiba, estado Trujillo, parte de las células durmientes de los “Comanditos” de la violencia”.

También publica: “Efectivos de la FANB en labores de inteligencia, por la defensa de la paz, efectuaron la aprehensión de dos ciudadanos identificados como Héctor José Hidalgo Betancourt y Ángel Jesús Martelo Mendoza, parte de las células durmientes de los Comanditos de la violencia”.

En relación a mujeres detenidas en Bolívar, el general Hernández Lárez, después de identificarlas como parte de los “comanditos de la violencia”, publicó: “Estas ciudadanas pretendían con sus acciones terroristas incursionar en las siguientes Unidades Militares: P.A.C Maruhanta, P.A.C Puente Angostura y la 2da Comapañia del D- 621 Vista Hermosa”.

Asevera que “serán juzgados todos los ‘Comanditos’ fascistas traidores a la patria, quienes arremetieron en acciones terroristas contra esta patria libre y democrática”.

Se refiere a los comanditos como mercenarios y fascistas. “Los Comanditos de las camisas pardas no triunfarán en esta tierra de libertadores”. “No a los Comanditos delincuenciales violentos fascistas. Serán reducidos uno a uno”. “Comanditos mercenarios fascistas. Misión: alterar el orden y la paz social”.

“Venezuela tierra de libertadores. Tierra de democracia y paz. No permitiremos que el fascismo ultraderechista tarifado, invada nuestro territorio”. “El fascismo y sus grupos delincuenciales no triunfarán en Venezuela. El Plan República no ha terminado. FANB y OSC desplegados en misiones de seguridad, custodia, resguardo, traslado y orden. FANB garantizará la paz social”.

“Los Comanditos de la ultraderecha fascista al estilo Las camisas pardas hitlerianas no le harán daño ni a la población ni al país. Esta es tierra de Bolívar, esta no es tierra de Hitler ni Mussolini”.

El canciller Yvan Gil y las cuentas de las embajadas y consulados difunden mensajes para satanizar a los grupos de Machado

Traficantes de armas

Con el hastag “comanditos del terror”, numerosas cuentas, como las relacionadas a Diosdado Cabello intentan posicionar que los comanditos son células terroristas: “Otro dato curioso de los violentos de los comanditos que han sido capturados es que tenían poco tiempo de haber regresado al país. No son manifestantes pacíficos son terroristas”, dice El Mazo.

Altos funcionarios del Ejecutivo, como el canciller Yvan Eduardo Gil Pinto publica: “Estas son las imágenes aéreas al momento del discurso de las cabecillas de los Comanditos del Terror en Las Mercedes, Caracas, 3 de agosto de 2024″, en alusión al evento de Machado en Caracas.

No faltó el Ministro de Atención de las Aguas, General de División retirado (Ej) Rodolfo Clemente Marco Torres, quien publica: “Pruebas contundentes presentadas por nuestro presidente Nicolás Maduro, ante los medios nacionales e internacionales, que develan los planes terroristas por parte de los comanditos criminales, dirigidos por Edmundo González y María Corina Machado. La violencia y el odio en Venezuela no pasarán, que sepa el mundo que nuestra Patria se defiende ante el fascismo”.

La cuenta del Ministro de Aguas, General de División Marco Torres

El 2 de agosto 2024, el Ministro del Interior y Justicia, Almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso, en compañía del comisario Douglas Arnoldo Rico González, jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), anunció la captura de “una banda terrorista de tráfico y ensamblaje de armas de guerra” asegurando que “hemos capturado y neutralizado una organización criminal, un “Comandito” del partido Vente Venezuela”.

El almirante destacó las “elecciones que dieron el triunfo a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros”, a la vez que señaló al partido de Machado de acciones “dirigidas para fragmentar el Estado venezolano” e insistiendo que son “organizaciones desestabilizadoras, paramilitares, autodenominadas comanditos criminales, armar bandas criminales”.

Aunque fueran traficantes de armas, como Ceballos indicó, al decir que traían armas de guerra o las ensamblaban en Venezuela para “distribuirlas a personas para asesinar ciudadanos, destruir, generar caos en el pueblo venezolano”, agrega temerariamente que “estas organizaciones criminales, comanditos criminales, se contactaron con bandas criminales para generar desestabilización”.

Mencionó entre los detenidos en Quinta Crespo, Caracas, a Leonardo Atilio Micaleti Hernández y Argenis José Mavares Alcalá. De quienes dijo que les encontraron “piezas y partes de AK-47 y AR-15, mil 843 municiones, un revólver, vehículos tipo camioneta y acuáticas, así como una aeronave”.

Remigio Ceballos Ichaso junto al Director del CICPC señalando a lso comanditos de terroristas

Todos contra comanditos

Casi todas las cuentas de los organismos, ministerios o institutos dependientes del Ejecutivo, como el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit), de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) entre ellos la del Ceofanb, o de la Policía como Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional, han destinado sus mensajes a satanizar a los comanditos.

Winston Vallenilla, a quien Hugo Chávez lo nombró para presidir el Canal Tves, con los equipos que le quitó a Radio Caracas Televisión, ha sido un incondicional de la revolución, escribe: “… Cada vez menos gente se suma al engaño de las actas falsificadas y el intento de Golpe de Estado de los comanditos del Terror. El Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará y volverá la paz”.

Uno de los más activos propagandistas del régimen es Pedro Carvajalino Amaya, quien dirige un programa en el canal del Estado y que conduce la plataforma Venezuela News financiada por la esposa del comerciante también colombiano Alex Nain Saab Morán. Carvajalino tienen una campaña en sus plataformas de información donde destaca que “terroristas de María Corina piden quemar a la genta”.

La plataforma financiada por Camila Fabri, esposa de Alex Saab, posicionando a los comanditos como terroristas

Hernán Canorea, el periodista que trabaja al servicio del programa de Diosdado Cabello en el canal VTV publica: “jefe de Estado: Comanditos fascistas quemaron más de 250 módulos policiales 3Ago vía Con El Mazo Dando”.

La Escuela de Caballería y Blindados de la FANB ha publicado: “Los mercenarios nazi fascistas, integrantes de los mal llamados ‘Comanditos’ entrenados y utilizados por la ultraderecha racista venezolana, serán capturados y sometidos a la justicia uno por uno. Operación Conjunta República 2024″.

El Ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López se pronuncia con mensaje dirigido: “La violencia es el lenguaje de aquellos que no tienen la razón. Ella conlleva lágrimas, dolor y desolación. Hoy estuve visitando a los efectivos de la FANB que han sido víctimas del fascismo en las calles de Venezuela. ¡Exigimos más responsabilidad política! ¡No al terrorismo!”.

Mensajes del Jefe del Ceofanb enfatizando a comanditos como grupos violentos

Las víctimas

Maduro amenaza públicamente a la Oposición mientras dirige su arsenal verbal contra los comanditos, advirtiendo que “todos los criminales fascistas se van para Tocorón y Tocuyito, a cárceles de máxima seguridad para que paguen sus crímenes ante el pueblo”.

La noche del 28 de julio, desde el Balcón del Pueblo, en el Palacio de Miraflores, Maduro aseguró que iban más de mil 200 personas capturadas y “vamos por mil más”, señalándolos de criminales y responsabilizándolos de atacar hospitales, casas, almacenes de los Clap, estaciones de Metro.

El 3 de julio Maduro insistió en el patrullaje anunciando que habría un “plan especial para el patrullaje de calles de la FANB y PNB” y que se creó una “comisión con Rusia y China para evaluar el sistema de bioseguridad y ataque por daños al sistema comunicacional del CNE”, a la vez que hablo de otra comisión para la “defensa de la opinión pública en medios y RRSS”.

Anunció un fondo de 10 millones de dólares para apoyar a “víctimas de comanditos fascistas”, diciendo que habrá un plan especial de protección del pueblo Barrio Adentro ante el “acoso de los comanditos a los líderes de UBCH” y una tercera comisión especial dirigida por la Fiscalía “para la protección a las víctimas de comanditos”.