Elecciones en Venezuela: María Corina Machado denunció inconvenientes para inscribir su candidatura presidencial

María Corina Machado denunció inconvenientes para inscribir su candidatura presidencial (EFE)

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, denunció este jueves por la tarde inconvenientes para inscribir su candidatura presidencial para las elecciones que se celebrarán el próximo 28 de julio.

La antichavista escribió en un mensaje en redes sociales que ni la organización Un Nuevo Tiempo ni la Mesa de la Unidad, las “únicas dos tarjetas” que la respaldan y fueron habilitadas por el Consejo Nacional Electoral para inscribir aspirantes, tienen “acceso al sistema” dispuesto por el régimen de Nicolás Maduro, lo que impide avanzar con la presentación formal.

El mensaje fue publicado a las 17:00 hora local, es decir, “casi 12 horas después de iniciado el proceso” y luego de que se conociera que, más temprano, el ex diputado Luis Eduardo Martínez y el ex alcalde Daniel Ceballos, ambos críticos de la oposición mayoritaria, sí habían podido postularse con éxito. De momento, las agrupaciones impedidas no se han pronunciado.

La opositora denunció esta nueva maniobra con la que Maduro busca dejarla fuera de la competencia de julio (REUTERS)

Los obstáculos sobre la postulación de Machado no eran inesperados. A pesar de que el oficialismo venezolano accediera a revisar la inhabilitación de la política y a garantizar un marco democrático en estas elecciones, lo cierto es que poco ha hecho en pos de ello. Inclusive, en enero ratificó la prohibición sobre la ganadora de las internas opositoras del pasado octubre, a lo que ésta respondió asegurando que inscribiría igual su nombre para las papeletas.

De todas formas, no todas las acciones de Maduro destinadas a impedir su competencia en julio están enfocadas en la propia Machado. La víspera se conoció que las fuerzas de seguridad bolivarianas arrestaron a dos miembros más del equipo de campaña de Vente Venezuela: Henry Alviárez y Dignora Hernández. Con éstos, ya son ocho los colaboradores detenidos en los últimos meses.

Según declaró el fiscal general Tarek William Saab, las detenciones se dieron “en relación de todo lo que ha confesado Emill Brandt Ulloa”, el jefe de campaña de María Corina en Barinas, arrestado el 8 de marzo. El funcionario acompañó su discurso con un presunto video de autoincriminación de éste último en un plan que busca “desestabilizar el país” y sentenció a su término: “Ahora no vengan a decir que ambos eran pacifistas que estaban con una flor en la plaza Bolívar marchando. Todo lo contrario (...) ¿Van a decir ahora que son desapariciones forzadas?”.

Henry Alviarez y Dignora Hernández fueron detenidos por la dictadura de Maduro

No obstante, el video despertó gran desconfianza en todo el arco opositor, que no tardó en señalar esta maniobra como un intento más de Maduro por deshacerse de su principal rival. Asimismo, la Plataforma Unitaria Democrática apuntó en las últimas horas que en Venezuela se está dando una “violación abierta al espíritu de concordia que para la campaña electoral debía imperar, conforme el Acuerdo de Barbados”.

“Exigimos la liberación inmediata de los dirigentes detenidos así como el cese de la persecución política”, agregó la PUD en un comunicado mientras Vente Venezuela pidió fe de vida de Hernández.

“A Tarek William Saab le exigimos fe de vida de nuestra secretaria política Dignora Hernández. ¿Dónde está? Dignora es hipertensa, tiene procesos alérgicos severos y usa medicamentos especiales”, escribieron.

(Con información de EFE)