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Maru Campos cuestiona libertad de Rocha Moya tras acusaciones de EEUU: “La Patria es primero, no su partido”

La gobernadora de Chihuahua volvió a encender la polémica con el Gobierno Federal

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, volvió a la polémica tras la publicación de un video en sus redes sociales donde cuestionó la libertad de Rubén Rocha Moya, pese a las acusaciones de Estados Unidos que lo relacionan con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. (Crédito: X/@MaruCampos_G)

En medio de las tensiones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con la administración estadounidense por temas en materia de seguridad y comercio, ahora, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se lanzó de nuevo contra la llamada Cuarta Transformación.

No renovación del T-MEC trae consecuencias para México

A través de un video en sus redes sociales, la mandataria aseguró que la decisión de Estados Unidos sobre el tratado comercial con México es resultado de “proteger a los gobernantes señalados por la justicia”. Cabe recordar que, el pasado 1 de julio la delegación estadounidense formalizó la decisión de no renovar el T-MEC hasta 2042.

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Tras la decisión de la administración de Donald Trump, el acuerdo seguirá vigente hasta 2036, con revisiones anuales, algo que Campos Galván tradujo como “incertidumbre permanente para quien invierte, pues nadie invierte donde las reglas pueden cambiar cada doce meses”.

Detalló que decisiones como la de Toyota Motor Corp, que trasladó parte de su producción en Tijuana a Texas , son parte de la “factura” que pagará México por la incertidumbre comercial:

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“Sí, están empezando a irse los empleos y el capital, poniendo en riesgo el futuro de miles de familias en México, especialmente en estados como Chihuahua, cuya economía está vinculada a la manufactura y a la exportación”.

Maru Campos cuestiona libertad de Rocha Moya tras acusaciones de EEUU: "La Patria es primero, no su partido".
Maru Campos cuestiona libertad de Rocha Moya tras acusaciones de EEUU: "La Patria es primero, no su partido".

Destaca caso Rocha Moya y manda mensaje a Palacio Nacional

Aseveró que todo se trata de “confianza” en el país, sin embargo, acusó al gobierno de Sheinbaum de “negociar la ley”, poniendo de ejemplo el caso de Rubén Rocha Moya y 9 personas más de Sinaloa, acusados por los estadounidenses de tener vínculos con Los Chapitos, dejando que el grupo criminal operara en la región con pase de impunidad.

Rocha Moya sigue sin rendir cuentas. Dicen que está localizable, pero localizable no es lo mismo que responsable. Seguimos sin conocer un solo avance de las investigaciones”, resaltó la mandataria.

Ante las declaraciones de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, donde aseguran que no hay pruebas suficientes para llevar a juicio al gobernador con licencia de Sinaloa, la chihuahuense destacó que se trata de una decisión que busca proteger al morenista “por encima de la seguridad de los mexicanos... Ese es el pacto real de Morena con el crimen organizado”.

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Maru Campos lanzó un mensaje con destino a Palacio Nacional: “Le pido una vez más que recapacite, que actúe, que los señalados rindan cuentas ante la justicia, que rompan el pacto de complicidad. Su primera responsabilidad no es cuidar a su partido, sino cuidar a todos los mexicanos”.

Caso CIA llevó a la ruptura con Sheinbaum

El operativo de seguridad que se llevó a cabo entre el 17 y el 19 de abril en Chihuahua, donde participaron agentes de seguridad de la CIA (Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés) y trascendió la muerte de dos de ellos, fue el inicio de una polémica donde Sheinbaum y Campos rompieron relación.

Por un lado, el discurso oficialista acusaba injerencia extranjera y violación a la soberanía nacional, esto fue respaldado por el partido de Morena, quien promovió “juicio político” y hasta realizaron una marcha en la capital del estado.

Imágenes aéreas exhiben pocos manifestantes en la movilización contra Maru Campos (X/maxcortazar)

La mandataria estatal se lanzó contra el gobierno federal cuando la Fiscalía la citó a declarar como testigo por la participación de los agentes estadounidenses, algo que ella se reservó y acusó persecución política, pese a presentar “avances en materia de seguridad”.

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