Videos editados y publicaciones borradas: la dictadura de Maduro quiere despegarse de los funcionarios detenidos por corrupción

La dictadura de Maduro borró a un “indeseable” de las transmisiones oficiales

La purga iniciada por el dictador Nicolás Maduro contra funcionarios chavistas cercanos a Tareck El Aissami ya se cobró al menos 19 detenidos. Pero el régimen no se conforma con enviar a prisión a los acusados por corrupción en la industria petrolera. La propaganda chavista recurrió en las últimas horas a una práctica muy común en la historia de los regímenes autoritarios: borrar de todo registro fotográfico o audiovisual a los “indeseables”.

El periodista Víctor Amaya compartió en sus redes sociales el trabajo realizado por el diario Tal Cual, que muestra cómo el régimen borró de la transmisión oficial al diputado Hugbel Roa, recientemente detenido por presunta corrupción.

El pasado 15 de febrero, Maduro participó del programa “Con el Mazo Dando”, de Diosdado Cabello. Allí, ante la presencia de decenas de dirigentes chavistas, el dictador adelantó -sin dar nombres- lo que finalmente ocurrió esta semana.

“No crean los mañosos y las mañosas que se van a salvar del juicio histórico, porque vamos por ellos estén donde estén, sea quien sea, se disfrace como se disfrace (...) Se haya infiltrado o no se haya infiltrado, o se haya degenerado…”, lanzó el mandatario bolivariano.

A pocos metros, en primera fila, uno de los que respaldó con aplausos las palabras del dictador fue Roa.

Este miércoles, luego de una ola de detenciones por corrupción, la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV) retransmitió ese pronunciamiento de Maduro. Pero con un sutil cambio que fue identificado por el diario Tal Cual: el diputado Roa, uno de los detenidos, ya no aparece en la imagen.

El 9 de diciembre de 2021 Joselit Ramírez le entregó su informe de gestión del año a Elvis Amoroso, contralor general de la República

Tal como explica Amaya, el video que transmitió este miércoles el régimen es el mismo de aquel 15 de febrero, pero la toma del público aplaudiendo fue modificada. Ya no se muestra el momento en que los funcionarios chavistas, entre ellos Roa, se levantan de sus asientos aplaudiendo. En su lugar, se utilizó otro momento del mismo programa en el que los asistentes no se levantaron y en el encuadre no se ve al diputado detenido.

Tal Cual también había evidenciado cómo la Contraloría General de la República, a cargo de Elvis Amoroso, borró los rastros en su web y en sus redes sociales de cuando recibió la memoria y cuenta de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), a manos del ahora encarcelado Joselit Ramírez.

El 9 de diciembre de 2021 Ramírez le entregó su informe de gestión del año a Amoroso, cuyo cargo consiste en hacer contraloría y detectar la corrupción. En ese entonces, dijo: “Estamos seguros que nuestro país está a la vanguardia en cuanto a un nuevo modelo de transformación de las finanzas”.

El régimen de Maduro retiró de sus redes sociales y de la web de la Contraloría las imágenes del encuentro entre Joselit Ramírez y Elvis Amoroso

Esa declaración desapareció del portal oficial y de las redes de la Contraloría. Sin embargo, Tal Cual compartió publicaciones de Internet en las que aparecen las palabras de Amoroso, destacando la labor de Ramírez.

El diario venezolano utilizó la herramienta Wayback Machine, que sirve para consultar la historia o modificaciones de las páginas web, para exhibir las publicaciones retiradas por la propaganda del régimen.

El miércoles, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció que al menos 19 altos funcionarios han sido detenidos desde el pasado fin de semana por su presunta vinculación con hechos de corrupción, en el marco de una ofensiva lanzada por Maduro.

El diario Tal Cual utilizó la herramienta Wayback Machine para exhibir las publicaciones retiradas por la propaganda del régimen

Entre los detenidos se encuentran el diputado Roa y Ramírez, ahora ex jefe de la Superintendencia de Criptoactivos. Ambos forman parte del entorno de Tareck El Aissami, uno de los hombres de mayor peso de la dictadura.

Ante estas investigaciones por casos de corrupción, también en PDVSA, El Aissami renunció el lunes pasado a su cargo, “con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso”.

Pese a estas declaraciones y a los pronunciamientos del régimen, el trasfondo de esta ola de detenciones es una feroz interna entre Maduro y El Aissami.

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) pidió este jueves que las investigaciones por corrupción incluyan a Maduro, al tiempo que exigió a las autoridades chavistas ofrecer información clara y precisa sobre estas causas. ”El PCV considera que, si la lucha contra la corrupción es cierta y no otro show propagandístico del Gobierno, las instancias del poder público con competencia deben abrir una investigación sobre la responsabilidad del presidente en estos escándalos de corrupción en (la estatal petrolera) Pdvsa”, dice un comunicado de la formación.

A su juicio, “es inaceptable” que siendo Maduro quien designó al ministro de Petróleo Tareck El Aissami -que renunció esta semana a su cargo para “colaborar” con las investigaciones-, pretenda ahora “eludir su responsabilidad en los escándalos de corrupción descubiertos”.

Seguir leyendo: