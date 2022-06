Hace 10 años: esto pasaba el 24 de junio

Por primera vez, Arsenal ganó el torneo Clausura.

Casi todos los canales transmitieron el fútbol aquel domingo y el 9 se quedó con el partido más interesante, que convirtió a Arsenal en el campeón del torneo Clausura. Por primera vez, el club que fundó Julio Grondona logró el título.

Hubo otros partidos claves en la definición: Telefé transmitió Tigre-Independiente; América, San Lorenzo-San Martín; la Televisión Pública, All Boys-Boca; Canal 26, Banfield-Colón; Crónica TV, Godoy Cruz-Atlético de Rafaela; CN23 Unión-Estudiantes. Tigre, que evitó el descenso, quedó subcampeón.

Aunque las noticias deportivas dominaban, evidentemente, el día, la inminencia del paro con marcha al que había convocado Hugo Moyano le garantizó atención a Luis Barrionuevo, quien confirmó que la CGT Azul y Blanca adhería a las dos cosas. “Reclamamos no solamente el impuesto a las ganancias”, dijo el sindicalista de Gastronómicos. “También el 82% móvil a los jubilados y la deuda que tiene el gobierno con las obras sociales”.

Ya que estaba, criticó a la presidenta Cristina Kirchner: “Se hizo la distraída por la caja. Se hizo la distraída para no distribuir la plata que le corresponde a los trabajadores”.

Luis Barrionuevo anunció que apoyaba a Hugo Moyano y criticó a Cristina Kirchner (DyN)

Hablaba de unos “$19.000 millones que les ha sacado a los trabajadores”, precisó, de los cuales $12.000 eran “fondos de las obras sociales retenidos” y más $3.500 millones surgían por lo bajo que había quedado el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.

Los obispos de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social cerraron su semana de reuniones, alrededor del tema “Trabajo, dignidad y justicia social”, con un documento no demasiado duro con el gobierno. Si bien subrayó que “el auténtico camino para la inclusión social es el trabajo dignamente remunerado” y que “el desafío de generar trabajo es tarea prioritaria del Estado”, no se dijo nada sobre la inflación y la situación económica en general.

Los medios comprobaban y reproducían una investigación periodística sobre los contratos de la nueva imprenta Ciccone, cuyo rescate de la quiebra y su compra por The Old Fund ponía en aprietos al vicepresidente, Amado Boudou. Según comparaciones con los acuerdos anteriores por impresión de moneda, la nueva gestión, encabezada por Alejandro Vanderbroele, había aumentado los precios que cobraba al estado. En algunos casos, 181%; en otros 261 por ciento.

La presidenta recibió a Wen Jiabao, primer ministro de China (Télam)

Acaso porque es inusual una reunión política en domingo, Cristina Kirchner recibió a Wen Jiabao, primer ministro de China, con un espectáculo de música y danza y una cena en el Museo de la Casa Rosada. Wen había llegado a Buenos Aires el mismo día, para discutir durante la semana acuerdos sobre inversiones en gas y petróleo y la compra de vagones y otros materiales para el ferrocarril Belgrano Cargas.

El radicalismo bonaerense terminaba con las últimas apariencias de armonía. El viernes la Justicia Electoral resolvió suspender la votación en 135 distritos de la provincia de Buenos Aires por denuncias cruzadas entre las listas que competían por una nueva conducción partidaria.

En la pelea de fondo, los alfonsinistas acusaban a Leopoldo Moreau de acercarse al kirchnerismo, y el dirigente (que hoy es diputado por la oficialista Unidad Ciudadana FPV) acusaba a Ricardo Alfonsín de manipular los padrones de San Isidro, con el intentendente Gustavo Posse. El domingo todos los dirigentes expusieron la crisis en los medios.

Paraguay recibió su primera condena internacional por la destitución de Fernando Lugo en juicio político express: el Mercosur suspendió al país. El nuevo presidente, el ex vice Federico Franco, ya no estaba invitado a la cumbre que se realizaría días más tarde en Mendoza. Franco anunciaba a la vez que no podría asistir, ya que estaba concentrado en las necesidades de “organizar la casa”.

El Mercosur suspendió a Paraguay luego del juicio político express que destituyó a Fernando Lugo

Luego de una semana de protestas por la incertidumbre de los resultados electorales y de rumores sobre la muerte de Hosni Mubarak, en Egipto se confirmó el triunfo de los Hermanos Musulmanes, con su candidato Mohammed Morsi. La junta militar a cargo de la transición política reconoció el triunfo del religioso islamista por 51,73% contra 48,27% de su adversario, y ex ministro de Mubarak, Ahmed Shafiq.

La muerte de Ethel Rojo, internada desde hacía un mes por complicaciones de un mieloma, fue muy lamentada en los medios y las redes. Con medio siglo de carrera como vedette, actriz y programadora artística, la santiagueña había llegado a Buenos Aires en 1954 para trabajar como bailarina en el teatro Maipo. Hizo giras internacionales con su hermana Gogó y tuvo éxito en películas desde el año siguiente y hasta mediados de los ochenta.

Luego de cumplir dos tercios de su sentencia, Romina Tejerina, condenada en 2005 por matar a la bebé que había dado a luz, en un aparente brote psicótico, quedó en libertad condicional. Aunque dijo que había sido violada, el presunto responsable, Eduardo Vargas, quedó sobreseído tras 23 días de detención. “Me arrastró de los pelos hacia el auto, me tapó la boca y me violó”, había declarado, sin que eso fuera considerado parte de la cuestión a juzgar.

Al haber cumplido nueve años detenida, las dos terceras partes de su condena, Romina Tejerina quedó en libertad condicional (NA)

Tejerina había ocultado el embarazo y en el momento del nacimiento de la niña dijo que vio la cara de su violador, que la había amenazado para que no dijera nada sobre el crimen. La Sala II de la Cámara en lo Penal de Jujuy la condenó a 14 años de cárcel por “homicidio calificado por el vínculo”, y las circunstacias sólo sirvieron como atenuante para que no recibiera prisión perpetua, como había pedido la fiscalía.

El español Fernando Alonso ganó en la Fórmula 1 con Ferrari en Valencia, su casa, donde se disputaba el Gran Premio de Europa. “Es la victoria más hermosa de las 29 que tengo en la F1″, dijo, la cara llena de lágrimas. “Este no es un buen momento para España, que sufre una crisis económica terrible. Las personas que han venido a vernos han hecho un gran esfuerzo”. También en Turismo Carretara hubo un ganador: Norberto Fontana, con Torino, en Misiones.

Italia derrotó a Inglaterra en penales, luego de dos tiempos 0 a 0, y pasó a la semifinal de la Eurocopa con Alemania, y España, que le ganó a Francia 2-0, avanzó también, y enfrentaría a Portugal el miércoles.

