Turismo

Un rincón de Boyacá sorprende con la playa de arena blanca más alta del país

La región andina atrae visitantes con su biodiversidad, historia muisca y una infraestructura que favorece el contacto con la naturaleza

Juan Romero

Por Juan Romero

Guardar
El lago de Tota, el
El lago de Tota, el mayor lago natural de agua dulce de Colombia y el segundo a mayor altitud en el mundo después del Titicaca, se extiende a lo largo de 55 kilómetros cuadrados y alcanza una profundidad de 60 metros - crédito Canva

Enclavado en el corazón de Boyacá, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, Tota se presenta como un destino que conjuga historia, naturaleza y cultura en un entorno poco conocido fuera de Colombia.

Este municipio, el más antiguo del departamento según su año de fundación, ha logrado consolidarse como un referente turístico gracias a su privilegiada ubicación junto al lago de Tota y a la singular Playa Blanca, la playa de arena blanca situada a mayor altitud en el país.

Fundado el 1 de febrero de 1535 por Gonzalo Jiménez de Quesada, Tota se localiza a 94 kilómetros de Tunja, en la provincia de Sugamuxi.

Su nombre, que significa “tierra de labranza”, remite a sus raíces agrícolas y a la importancia que tuvo para las comunidades indígenas muiscas. En la cuenca del lago de Tota se encontraba uno de los santuarios muiscas más relevantes al momento de la llegada de los españoles, lo que subraya el peso histórico y cultural de la región.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El lago de Tota, el mayor lago natural de agua dulce de Colombia y el segundo a mayor altitud en el mundo después del Titicaca, se extiende a lo largo de 55 kilómetros cuadrados y alcanza una profundidad de 60 metros.

Este cuerpo de agua, compartido con los municipios de Cuítiva y Aquitania, alberga cinco islas, entre las que se destaca San Pedro, una reserva natural protegida con senderos para los visitantes.

El lago es escenario de actividades náuticas como windsurf, pesca y buceo, y su entorno se ha convertido en un punto clave para el avistamiento de aves: se han identificado 135 especies, incluidas tres endémicas, que encuentran refugio en las marismas de sus orillas.

En el extremo sur del lago se encuentra Playa Blanca, una cala de arena blanca de unos 800 metros de extensión, protegida por pinos y colinas.

Esta playa, la más alta de Colombia a 3.015 metros sobre el nivel del mar, se ha convertido en uno de los lugares más visitados del departamento. Sus aguas frías y su paisaje invitan tanto a paseos en barco como a la práctica de deportes, camping y degustación de platos locales, en su mayoría a base de pescado. La singularidad de Playa Blanca radica en la experiencia de disfrutar de una playa de arena blanca en pleno altiplano andino, un atractivo inesperado para quienes exploran los Andes orientales.

La economía de Tota se apoya en la agricultura, la ganadería, la piscicultura y, cada vez más, en el turismo. Los cultivos de cebolla, papa, arveja, cebada, trigo, habas y zanahoria forman parte de la base productiva local, mientras que la afluencia de visitantes a Playa Blanca y al lago ha impulsado la oferta de servicios turísticos y recreativos. La presencia de albergues, restaurantes y actividades al aire libre ha diversificado las fuentes de ingreso de la comunidad.

El patrimonio cultural y arquitectónico de Tota se refleja en su parque central, adoquinado y presidido por la iglesia doctrinera, un templo colonial del siglo XVI considerado una joya arquitectónica. El monumento a las hilanderas rinde homenaje a las tejedoras del municipio, cuyos tejidos gozan de reconocimiento en toda la región. Entre las celebraciones más destacadas figura la fiesta de la Virgen del Carmen, que cada agosto reúne a campesinos y turistas en torno a actividades religiosas, deportivas y culturales.

La oferta turística de Tota incluye alojamiento junto al lago, restaurantes con gastronomía local y una amplia gama de actividades al aire libre. El avistamiento de aves, los paseos en barco y la posibilidad de recorrer las islas del lago complementan la experiencia de quienes buscan contacto con la naturaleza y la cultura boyacense.

El municipio limita al norte con Cuítiva, al oriente con Aquitania, al occidente con Pesca y al sur con Zetaquira y San Eduardo. Su territorio se divide en veredas interiores como Centro, Corales, Daisy, Ranchería, Romero, Sunguvita, Tobal y Toquecha, y veredas costeras como Guáquira —donde se encuentra la península de Puntalarga—, Tota y La Puerta, esta última sede de Playa Blanca. El acceso a Tota resulta sencillo desde ciudades como Sogamoso, ubicada a unos 40 kilómetros, y la carretera de circunvalación que rodea el lago facilita la llegada a los principales atractivos.

En las proximidades de Tota, el pueblo colonial de Iza ofrece una alternativa para quienes desean complementar su visita. Con casi quinientos años de historia, Iza es conocido por su plaza central, sus baños termales libres de olores sulfúricos y una variada oferta de postres típicos que se pueden encontrar en sus calles, especialmente los fines de semana.

Así, Tota se consolida como un destino que combina historia, paisajes andinos y tradiciones vivas, enmarcado por una infraestructura turística que permite a los visitantes disfrutar plenamente de su riqueza natural y cultural.

Temas Relacionados

TotaLago de TotaPlaya BlancaBoyacáTurismo en ColombiaColombia-Noticias

Últimas Noticias

Este es el municipio con la mejor longaniza de Colombia, según comensales y críticos

Además de su proximidad a la capital, el municipio ofrece una combinación única de festivales, paisajes naturales y patrimonio histórico que lo distingue entre los pueblos turísticos del país

Este es el municipio con

Este es el municipio más alto de Colombia y un paraíso para el ecoturismo: fue descubierto por un alemán

Senderos ecológicos, técnicas artesanales y relatos ancestrales enriquecen la experiencia de quienes exploran este enclave de montaña en Santander

Este es el municipio más

Esta es la escalera colgante más larga de Colombia: cómo llegar y a cuánto queda de Bogotá

El auge del ecoturismo y la presencia de la estructura han transformado la economía y la oferta local, atrayendo a quienes buscan experiencias al aire libre

Esta es la escalera colgante

Dónde queda la “montaña embarazada”, que se ha vuelto atractivo turístico

El sitio, símbolo de resiliencia, se ha transformado en parada obligada para viajeros y amantes de la fotografía

Infobae

Montañas y cascadas: el panorama del municipio donde no descansa el sol en Antioquia

La combinación de caficultura, rutas culturales y biodiversidad ha impulsado nuevas experiencias para quienes buscan aventura y descanso en el occidente colombiano

Montañas y cascadas: el panorama
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nación Seguros: Alberto Fernández volvió

Nación Seguros: Alberto Fernández volvió a Comodoro Py y pidió la nulidad de su procesamiento

La pesadilla que vivió una diputada electa de Misiones: denunció a su pareja por agresiones y violencia de género

Crimen de Milagros Quenaipe en Tandil: así fue el brutal ataque de su asesino a la salida del boliche

La historia de Haru Urara, la yegua japonesa que inspiró el personaje del juego de anime Umamusume

¿Cómo eliminar los ácaros de casa fácilmente? Lo que hay que saber

INFOBAE AMÉRICA
La ONU y el papa

La ONU y el papa León XIV condenaron el ataque de Israel en Doha: “Es una flagrante violación de la soberanía qatarí”

El grupo terrorista Hamas aseguró que sus funcionarios sobrevivieron al ataque de Israel en Doha

Quién es Khalil Al-Hayya, la principal figura de Hamas en la mira de Israel

La nueva obra de Banksy será retirada: surge el dilema entre protección patrimonial y libertad de expresión

El video del momento del ataque selectivo de Israel contra la cúpula de Hamas en Doha

TELESHOW
La sorprendente respuesta de L-Gante

La sorprendente respuesta de L-Gante cuando le preguntaron si le pidió casamiento a Wanda Nara

Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que esperan su primer hijo: “Esto no es IA”

El dramático testimonio de la modelo Jimena Buttigliengo: “Mis hijos están secuestrados en París”

Wanda Nara recordó cómo conquistó al público italiano cuando escribió dos libros: “Me armé una personalidad nueva”

Luisana Lopilato celebró los 50 años de Michael Bublé entre recuerdos familiares y declaraciones de amor