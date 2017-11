Claudio Plá, médico psiquiatra -matrícula 52474- especialista en fobia a volar y trastornos de ansiedad, explicó en diálogo con Infobae que la numerología y los porcentajes no son generadores de cambio psicológico: "La estadística no conmueven si no se tiene una interpretación emocional visceral desde dónde se sustentan esas cifras. No es algo que venga de la nada, hay toda una estructura que la valida. La estadística muerde cuando la persona comprende su naturaleza".