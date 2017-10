Funciona igual que cualquier otro aeropuerto frecuentado del mundo. Empleados aguardan en los puntos de información, el suelo brilla, los efectivos de seguridad están preparados para cualquier inconveniente. Atentos a un imponderable que en el Mattala Rajapaksa no ocurrirá jamás porque allí no circula gente. Funciona como un aeropuerto, a excepción de que no tiene pasajeros.