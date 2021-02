Búsqueda laboral activa en verano y con pandemia: claves para un proceso exitoso

Con el comienzo de un nuevo año, las personas revisan, replantean, proyectan, prometen a otros y se prometen a sí mismos cambios sobre distintos temas de su vida personal y laboral. Quienes decidieron buscar empleo en el año que se fue o se está yendo y no lo concretaron, o quienes decidieron iniciar la búsqueda ahora se preguntan si el verano es buen momento para hacerlo o si es preciso esperar a marzo o abril.

Y es que si bien para la mayoría es época de descanso, muchas personas se animan a capitalizar el período estival para ir en busca de trabajo y, con suerte, tendrán su recompensa. Es que aún en tiempos de COVID-19 el verano puede ofrecer excelentes ventajas para quienes están intentando obtener una posición laboral.

Al contexto económico de crisis se suma la irrupción de la pandemia, pero una serie de factores juegan a favor. Efectivamente ha aumentado la demanda de personal temporario en un período que se caracteriza por una baja en los requerimientos de los postulantes, ya que en muchos casos hay demanda de suplencias. La lógica indica que en una situación normal, el sector turismo y de servicios empujen la demanda de contrataciones temporarias, pero aún considerando que este no es el caso para este verano, sí se reactivaron las búsquedas eventuales con foco en el sector industria, que creció 4,5 % en noviembre según INDEC.

Qué dicen los especialistas

Ante la pregunta de cómo están las contrataciones en este verano, Carlos Contino, socio de CONA RH, sostiene que “el crecimiento de demanda de personal no tiene que ver con el verano sino con la reactivación de la muy poca actividad de la que venimos en los últimos 8 meses”. En palabras del especialista,”se trata de un repunte frágil ya que nada ni nadie asegura que sea sostenible en los meses y, de hecho, ya se revirtió en sectores como turismo, gastronomía y hotelería”.

Por su parte, Diego Ortega, vicepresidente de Pullmen, aseguró que “si bien el sector turismo no ha empujado las contrataciones eventuales, sí ha habido mucha demanda en sectores como logística y servicios en los subsegmentos de alimentos, bebidas y medicamentos”. A su vez, puntualiza y reclama que “los trabajadores en muchos casos no vienen con las competencias necesarias y puntualiza que los sueldos en la industria metalúrgica son muy bajos, lo que desalienta a los jóvenes a capacitarse en esos rubros”. Para Claudia Sadowyk, gerente de servicios de Bayton, “el auge de los sectores pharma, retail, logistica, e-commerce no está asociado con el verano sino que ya venían creciendo desde su habilitación por los DNU desde inicio de la pandemia”.

Así y todo, los referentes del sector aseguran que el verano siempre es de oportunidad para buscar empleo porque hay mantenimiento de plantas industriales y edificios, vacaciones del personal, “y este verano más aún porque las empresas sufrieron la no disponibilidad de sus cuadros operativos por impacto COVID, jubilaciones formales y anticipadas, enfermedades, licencias, renovaciones de perfiles”, agregó Contino para quien “el empleo temporal es el príncipe del verano”. De acuerdo a Sadowyk, “este verano quizás no es tan alentador, pero esperamos en marzo se pueda revertir la situación ya que a nivel mundial se están esperando avances en salud para continuar con el repunte económico y en nuestro país se esperan más actividades habitadas y esenciales que hará crecer la tasa de empleo en el primer semestre del año”.

El primer empleo

Si bien el período estival se presenta como un momento de oportunidades, las empresas definen sus contrataciones siempre y cuando el candidato encaje con el perfil y las competencias requeridas. Cuando se les preguntó a los referentes cuáles son las condiciones que deben tener los postulantes para aumentar sus niveles de empleabilidad, Carlos Contino sostuvo que “contar con trayectoria laboral y referidos es un punto a favor, contar con habilidades y conocimientos (si es posible certificadas) achica en margen de error típico de estos procesos”. Pero no sólo se trata de antecedentes y potencial, también lo interpersonal resulta trascendente.

Mientras Contino pondera contar con “cierto desenvolvimiento para explicar en entrevistas a terceros sus antecedentes y motivos de cambio”, Diego Ortega agregó que “en muchos casos las contrataciones temporales generan a posteriori la posibilidad de un empleo permanente ya que hay un conocimiento previo del trabajador”. Tal es así que según datos del sector, 1 de cada 4 trabajadores que ingresan como temporarios son luego incorporados de forma estable por las empresas cliente. Por último, Sadowyk sostuvo que sería positivo para los jóvenes capitalizar “estos meses de verano, para poder hacer cursos, capacitaciones y entrenamientos on line”. De acuerdo a la ejecutiva, “existen muchas opciones gratuitas y con excelentes contenidos que aportan experiencia y conocimientos para aumentar sus conocimientos”.

Cómo realizar una búsqueda activa de forma correcta

-El curriculum vitae actualizado: es recomendable revisarlo, completarlo y hasta incluso personalizarlo para cada búsqueda. Sí, es importante mostrar en las primeras líneas del CV o carta de presentación que las competencias se ajustan al perfil solicitado. Si no se cuenta con experiencia laboral, puede compensarse este requisito de competencias mencionando participación en equipos deportivos, parroquiales, centros educativos, entre otras cosas. A su vez, siempre es recomendable conocer o investigar a qué se dedica la empresa a la que el candidato se postula.

–Linkedin al día: es la herramienta profesional más grande que permite encontrar candidatos para trabajar, hallar proveedores o contactar con potenciales clientes y hasta amigos.

– Confeccionar una red de contactos: Aunque parezca algo obvio, este punto es importante, ya que muchos se olvidan de los contactos que poseen, los conocidos de los conocidos que pueden llegar a recibir un curriculum vitae sin ningún tipo de compromiso.

– Enviar aunque sea un curriculum vitae por día: Es muy valorado por las empresas recibir todo el tiempo curriculum vitae de candidatos que específicamente se interesan particularmente por trabajar en ella.

