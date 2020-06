Para poder hacer este movimiento de apertura al aprendizaje tenemos entonces que asumir que no sabemos todo. Que no podemos todo. Y aquí tocamos nuestra propia vulnerabilidad, esta que nos hace apreciar que somos incompletos, que no tenemos certezas, que las cosas que pasan nos afectan. Y todo este conjunto de vivencias nos despierta. Y despertar a lo emergente es vital cuando se trata de agudizar el ingenio y servirnos de la imaginación a la manera creativa, para despejar la mente de fantasmas catastróficos. Porque la mente es un campo de disputa de los fantasmas y las fantasías y hace a la función de liderazgo tramitar, procesar y despejar los fantasmas, para enfocar la energía de manera creativa hacia la nueva realidad por construir.