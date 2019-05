Decir o no decir, he aquí la cuestión. Muchas veces nos preguntamos hasta qué punto es bueno ser frontal, ser directo e indicar lo que uno piensa sin tener pelos en la lengua. Sin vueltas ni preámbulos, hay personas que más que hablar, vomitan sus ideas y emociones. Aunque la frontalidad es una característica muchas veces alabada, en otras ocasiones puede rebotar como un boomerang. ¿Es sinónimo de ser transparente, de hablar de forma compulsiva y sin filtro? Claramente, no.