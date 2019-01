"Sé que me estoy muriendo porque, bueno, simplemente lo sé. Estoy seguro. Lo siento. Porque ese dolor al costado de mi estómago todavía persiste, la ecografía no fue concluyente y tampoco lo fueron la última tomografía, la colonoscopía ni incluso la resonancia que le exigí al doctor, que tan convencido me dice que 'seguro que no es nada'. ¿Cómo no va a ser nada si a mí me duele la panza? Todos se equivocan: el médico, el amigo que me aconseja que ignore ese síntoma menor, y los que me dicen una y otra vez que estoy exagerando. Me encantaría creerles, pero sé que no es así. Sé que estoy enfermo".