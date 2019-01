La doctora María Valeria El Haj, directora médica de Vittal, comparte algunas recomendaciones, que valen para todo el año, no sólo las fiestas: "Comer de todo, pero porciones más pequeñas, masticando lentamente para no repetir. Evitar llegar con hambre a la cena y no saltearse comidas, ya que generará comer en exceso. Preparar solo un plato principal con una guarnición de ensaladas en lo posible. Evitar cocinar en

sobreabundancia y usar cremas, mantecas y aceite en exceso. En las salsas, reemplazarla mayonesa o crema utilizando queso blanco, leche descremada o mayonesa light".

Las frutas y las verduras pueden ser nuestras aliadas, principalmente ahora que el verano ya está aquí: "Preparar postres utilizando frutas. Controlar el picoteo, sobre todo de alimentos hipercalóricos. Priorizar una alimentación sana y equilibrada. Si se comete algún exceso, al día siguiente se puede hacer una dieta desintoxicante a base de frutas, verduras e infusiones". Y, por supuesto, moderación a la hora de elegir las

bebidas: "Que sean sin azúcar, como agua, soda, gaseosas light y jugos de frutas naturales. Mantenerse bien hidratado es fundamental, sobre todo en días calurosos. Evitar continuar consumiendo los sobrantes de las comidas de las fiestas por varios días, ya que no se recomienda guardar platos preparados con cremas", recomienda.