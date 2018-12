¿Cómo lo hace? Con mucha charla: "Desde que tiene 3 años me acompaña en diferentes campañas de la Fundación de la que soy parte y siendo tan chiquito entendió que hay días que los regalos que ayuda a envolver no son para él, que los útiles que guardamos en casa no son para él. Sabe que hay muchos chicos que esperan esa contribución y cuando recibe los útiles que le van regalando o juguetes nuevos, él mismo separa cosas para donar. Si entran juguetes, salen juguetes, ese es nuestro lema. Aunque es chico se da cuenta que algunos nenes están descalzos o que tienen hambre, entonces surgen las mil preguntas que cualquier adulto se hace: ¿por qué no tienen zapatillas? ¿Por qué se les inunda la casa? ¿Por qué tienen que ir al comedor? Las respuestas son difíciles, pero se presta a un diálogo que ojalá lo ayude a mirar el mundo sin tantos prejuicios como muchos grandes".