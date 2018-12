Claro está que los alimentos que no son saludables son los primeros en atacar en momentos de tentaciones tras un cambio ánimo, aburrimiento o el clásico "picoteo". Para que esto no ocurra, sobre las alacenas de la cocina no deben estar los alimentos procesados, comida chatarra y la rápida. Ni en los estantes ni tampoco en la heladera para evitar la tentación.