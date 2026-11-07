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Jennifer Lawrence y Kim Kardashian, en modo pijama por Nueva York: batas de terciopelo, gafas futuristas y mucha complicidad

Las actrices abandonaron un hotel de Manhattan con un atuendo coordinado que combinó prendas de descanso, accesorios deportivos y una actitud relajada ante los fotógrafos. La salida se volvió viral

Jennifer Lawrence y Kim Kardashian salieron de un hotel vestidas igual y desataron furor con su look
Jennifer Lawrence y Kim Kardashian salieron de un hotel vestidas igual y desataron furor con su look
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En el vertiginoso mundo de las celebridades, donde cada paso por la alfombra roja exige meses de preparación de alta costura, Jennifer Lawrence y Kim Kardashian decidieron romper el guión saliendo de un hotel de cinco estrellas en batas idénticas de terciopelo marrón con capucha y gafas de sol futuristas.

Lejos de ser un descuido de vestuario, la escena capturada por los paparazzi en Nueva York encapsuló una alianza inesperada entre la cúspide del cine de autor y la realeza de la cultura pop y la telerrealidad.

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El origen del look coordinado

La imagen muestra a ambas estrellas abandonando el Four Seasons de Manhattan. Aunque entraron al edificio con estilismos individuales completamente distintos, salieron vestidas como un dúo coordinado: batas largas y afelpadas color café con amplias capuchas, pantalones de pijama oscuros con pequeños estampados florales y gafas de sol envolventes de corte deportivo.

Jennifer Lawrence y Kim Kardashian
Las actrices coordinaron un look de pijamas oscuros con estampado floral y batas largas para su salida en Nueva York (Backgrid/The Grosby Group)

Avanzaron tomadas del brazo entre carcajadas evidentes, ajenas a las convenciones habituales del glamur neoyorquino. Este tipo de apariciones públicas suele dividirse entre dos extremos: las estrategias de marketing meticulosamente calculadas o las bromas espontáneas nacidas de una fiesta privada. En este caso, la escena funcionó en ambos niveles. Por un lado, rindió homenaje a la estética de descanso y confort que define a marcas contemporáneas de loungewear; por el otro, materializó una amistad que nació frente a las cámaras de televisión abierta.

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De fan declarada a confidente de estilo: la historia de su amistad

Para entender la naturalidad de esta fotografía, es necesario remontarse a la conocida fascinación de Jennifer Lawrence por el universo de las Kardashians.

La actriz ganadora del Óscar nunca ocultó su afición por el programa Keeping Up with the Kardashians, mencionándolo en múltiples entrevistas y reconociendo que veía el reality para relajarse entre rodajes extenuantes.

El momento definitivo de su acercamiento ocurrió cuando Lawrence reemplazó a Jimmy Kimmel como presentadora invitada en su programa de entrevistas nocturno y entrevistó directamente a Kim Kardashian.

Jennifer Lawrence y Kim Kardashian, años atrás.
Jennifer Lawrence y Kim Kardashian, años atrás.

Lejos del tono protocolario de las ruedas de prensa habituales, la conversación derivó en una charla entusiasta sobre hábitos, familias y moda.

Durante ese encuentro, Lawrence llegó a sugerir, medio en broma y medio en serio, que Kardashian debía encargarse de su vestuario personal.

La foto en Manhattan parece la culminación humorística de aquella sugerencia: dos amigas que deciden coordinar sus pijamas antes de salir a enfrentarse a los flashes.

El impacto del estilo loungewear en la cultura urbana

Más allá de la anécdota personal, el momento ilustra cómo el estilo loungewear ha conquistado el asfalto. Lo que hace una década se consideraba estrictamente ropa de dormitorio o prendas de descanso para interiores, hoy se reinterpreta como una declaración de moda urbana. Al añadir gafas de sol de diseño y una actitud desenfadada, prendas tan mundanas como una bata o un pijama de terciopelo se convierten en una prenda exterior llamativa.

Las redes sociales reaccionaron de forma inmediata al atuendo conjunto. Los seguidores del entretenimiento celebraron la química natural de la pareja, mientras que analistas de moda destacaron la capacidad de ambas figuras para desarmar el escrutinio de los medios con ironía.

Al uniformarse de pies a cabeza, no solo crearon una barrera visual contra las cámaras, sino que transformaron una simple salida de hotel en un momento viral que dominó las tendencias de estilo en cuestión de minutos.

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