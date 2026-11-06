La reina Máxima sorprendió al bailar una danza tradicional en Ghana: el video del recibimiento que rompió el protocolo

Máxima Zorreguieta se sumó a la danza adowa durante la recepción que le prepararon en el aeropuerto de Kumasi, en Ghana (patrickvkatwijk)

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Al ritmo de la danza adowa, la reina Máxima dejó por unos minutos la agenda institucional y se sumó a los movimientos de las bailarinas que la recibieron en el aeropuerto de Kumasi, en el centro de Ghana. Con la cartera apoyada sobre el codo y las manos libres, la monarca de los Países Bajos acompañó la coreografía preparada para su llegada, una escena que se apartó un poco del protocolo habitual de sus viajes oficiales.

Máxima Zorreguieta visitó el país africano como defensora especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Salud Financiera. Su viaje incluyó encuentros con usuarios de servicios financieros, autoridades estatales, entidades de desarrollo y representantes del sector privado. El objetivo de la misión fue abordar medidas que permitan a las personas administrar gastos cotidianos, afrontar imprevistos y planificar sus finanzas a largo plazo.

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Con una falda amplia estampada y la cartera apoyada sobre el codo, la reina de los Países Bajos acompañó la coreografía de las bailarinas locales (@koninklijkhuis )

La llegada a Kumasi, capital de la región de Ashanti, tuvo una recepción marcada por la música y las vestimentas tradicionales. Máxima se sumó a la danza adowa, una expresión cultural del pueblo asante que se caracteriza por los movimientos de manos y brazos al compás de la percusión. La reina siguió los pasos de las mujeres que integraban la comitiva y recibió aplausos de las autoridades y asistentes presentes en la pista del aeropuerto.

Para esa actividad, eligió un conjunto estampado de dos piezas, compuesto por una blusa de mangas largas y una falda amplia a juego. Ambas prendas llevaban un motivo de arabescos en marrón, blanco y anaranjado. La parte superior incorporaba un cinturón del mismo género en la cintura, que definía la silueta y mantenía la continuidad del dibujo.

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El conjunto de arabescos en marrón, blanco y naranja marcó la recepción en Kumasi y se apartó de las propuestas monocromáticas habituales de la reina (Instagram)

El conjunto estampado acompañó el recibimiento en Kumasi

La argentina completó el estilismo con una cartera marrón, pulseras, anteojos de sol y un rodete bajo. La falda amplia le permitió acompañar los pasos de baile sin modificar el carácter formal de la elección. El atuendo contrastó con las fórmulas monocromáticas que suele usar en actividades oficiales y quedó vinculado a uno de los registros más compartidos de la visita.

En Kumasi, Máxima mantuvo una reunión con el Asantehene Otumfuo Osei Tutu II, líder tradicional del pueblo asante, en el Palacio de Manhyia. La agenda también contempló su participación en el festival Awukudae y conversaciones con dirigentes locales sobre el acceso de las comunidades a servicios financieros, mecanismos de ahorro, crédito e instrumentos para afrontar contingencias económicas.

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Durante su visita a Kumasi, Máxima mantuvo un encuentro con el Asantehene Otumfuo Osei Tutu II en el Palacio de Manhyia (@koninklijkhuis )

El debut de la visita mostró una falda midi de jean y ballerinas negras

El primer estilismo de Máxima Zorreguieta en Ghana combinó camisa blanca arremangada, falda midi de jean y ballerinas negras (Instagram)

La visita a Ghana había comenzado con un conjunto de líneas más cotidianas. Para una actividad en Accra, la reina llevó una camisa blanca arremangada, con recortes en los hombros, y una falda midi de jean de corte amplio. El diseño presentaba bordados florales y troquelados en el bajo, elementos que sumaron textura a una prenda asociada a un registro informal.

Un cinturón negro de cuero con hebilla dorada marcó la cintura y conectó con el calzado de la jornada. Máxima eligió ballerinas oscuras, en lugar de los stilettos que suele usar en actos públicos, y añadió aretes y anteojos de sol. Llevó el cabello recogido y una cartera clara cruzada sobre el cuerpo.

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Máxima sumó una bufanda con los colores de la bandera de Ghana a su primer look durante la misión oficial en el país africano (@koninklijkhuis )

En ese primer look también incorporó una bufanda multicolor con rojo, amarillo y verde, tonos presentes en la bandera de Ghana. El accesorio se ubicó sobre la camisa blanca y aportó color a una combinación dominada por el azul del jean, el blanco y el negro. La pieza, diseñada por la artista japonesa Yayoi Kusama, procedía de la tienda del Museo Stedelijk de Ámsterdam.

La misión concluyó el 5 de noviembre con reuniones en Accra con el presidente John Dramani Mahama, el ministro de Finanzas, Cassiel Ato Forson, y el gobernador del Banco de Ghana, Johnson Pandit Asiama. Las conversaciones se enfocaron en ampliar el uso de servicios financieros que permitan a hogares y trabajadores enfrentar gastos diarios, emergencias y decisiones de ahorro de largo plazo.

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El recuerdo de su otro baile junto a Curazao en el Mundial 2026

Luego del histórico empate contra Ecuador en el Mundial, Máxima Zorreguieta celebró con los futbolistas en compañía del Rey Guillermo de los Países Bajos

Tras el empate 0-0 de Curazao ante Ecuador en el Mundial 2026, Máxima Zorreguieta ingresó al vestuario del seleccionado caribeño junto al rey Guillermo Alejandro. Para la ocasión, llevó una camiseta azul de Curazao con su nombre estampado en la espalda, que sumó sobre el conjunto de sastrería negra que había elegido para la jornada: una americana de crepé de lana, pantalones amplios y un top de punto acanalado naranja terracota.

La reina completó el atuendo con pulseras doradas, un reloj de correa oscura, anillos y el cabello liso peinado hacia un costado. En los camarines, saludó al cuerpo técnico y a los futbolistas antes de sumarse a la celebración. Bailó con los jugadores al ritmo de Mama Wa, del cantante curazoleño Jeon, interpretada en papiamento.

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