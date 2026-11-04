De Demi Moore a Hailey Bieber: las celebridades impusieron sus estilos en una noche de moda y diseño en Nueva York

La moda de lujo copó Nueva York

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La alfombra roja de los CFDA Awards 2026 reunió en el American Museum of Natural History de Nueva York propuestas que fueron del dorado y los diseños de archivo al denim. La ceremonia, conducida por Keke Palmer, tuvo como código de vestimenta el “American Black Tie” y puso el foco en creaciones de firmas estadounidenses e internacionales.

Entre los estilismos hubo conjuntos de Saint Laurent, piezas a medida y prendas recuperadas de colecciones anteriores. Estas fueron las elecciones de las celebridades que asistieron a la gala.

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Hailey Bieber

Hailey Bieber asistió a la gala con un diseño dorado de Saint Laurent tras nueve años de ausencia en estos premios (REUTERS/Caitlin Ochs)

Después de nueve años sin asistir a estos premios, Hailey Bieber apareció con una creación dorada de Saint Laurent diseñada por Anthony Vaccarello. El conjunto estuvo formado por un top de brocado con puños de pelo sintético, un cinturón con hebilla floral y una falda midi de referencias barrocas. La combinación de texturas concentró el efecto metálico en las prendas y dejó el calzado en un segundo plano.

Demi Moore

Demi Moore lució un vestido de GapStudio creado por Zac Posen a partir de cinturillas de jeans superpuestas (REUTERS/Caitlin Ochs)

Demi Moore usó un vestido a medida de GapStudio, creado por Zac Posen a partir de cinturillas de jeans índigo superpuestas. El diseño construyó un corpiño de efecto corsé con escote halter, una falda de tiro bajo, abertura frontal y cola. Completó el atuendo con un bolso de jean diseñado por Reed Krakoff, zapatos de gamuza y pendientes largos de diamantes.

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Lili Reinhart

Lili Reinhart llevó un vestido de Monse acompañado por un collar de diamantes de 26 quilates valuado en USD 107.000 (REUTERS/Caitlin Ochs)

Lili Reinhart eligió un vestido con flecos reflectantes de la colección primavera-verano 2027 de Monse. La actriz añadió un collar de diamantes de talla triangular de más de 26 quilates, una de las joyas más visibles de la noche. La pieza de alta joyería, valuada en USD 107.000, ocupó el centro del estilismo.

Allison Janney

Allison Janney vistió un diseño fucsia de cuello alto y mangas de satén confeccionado por Christian Siriano (REUTERS/Caitlin Ochs)

Allison Janney vistió un diseño fucsia de cuello alto de Christian Siriano. Las mangas de satén de volumen marcado y la caída tipo capa sobre los brazos definieron la silueta del vestido. La actriz mantuvo los accesorios en una línea discreta para sostener el protagonismo del color y la construcción de la prenda.

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Keke Palmer

Keke Palmer condujo los CFDA Awards 2026 con un vestido dorado de Bob Mackie que perteneció a Raquel Welch (REUTERS/Caitlin Ochs)

La anfitriona Keke Palmer llevó un vestido dorado bordado de Bob Mackie que perteneció a Raquel Welch. La actriz había estrenado la pieza en 1975 durante una presentación junto a Cher, por lo que el atuendo incorporó una prenda histórica a la alfombra roja. El bordado de pedrería y el tono dorado dialogaron con una de las tendencias de la noche.

Zoë Kravitz

Zoë Kravitz asistió con un body dorado y falda midi de lamé de Saint Laurent (REUTERS/Caitlin Ochs)

Zoë Kravitz apareció con un body dorado de espalda descubierta y una falda midi ajustada de lamé, ambos de Saint Laurent. Añadió pendientes florales como único contraste frente al acabado metálico del conjunto. El diseño, firmado por Anthony Vaccarello, se apoyó en una silueta recta y en el brillo del tejido.

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Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski combinó un suéter negro y una falda naranja de tiro bajo de la marca Tory Burch (REUTERS/Caitlin Ochs)

Emily Ratajkowski llevó un conjunto de Tory Burch compuesto por un suéter negro de manga larga, una falda naranja de tiro bajo y botas negras de cuero de punta fina. La modelo eligió una combinación que remitió a las proporciones de comienzos de los años 2000 y prescindió de joyas llamativas. El contraste entre el punto oscuro y la falda de color definió su aparición.

Pamela Anderson

Pamela Anderson eligió un vestido negro con aplicaciones de plumas en el escote de la firma Carolina Herrera (REUTERS/Caitlin Ochs)

Pamela Anderson apostó por un vestido negro halter de Carolina Herrera. La pieza incluyó una falda hasta los tobillos, cintura marcada y un fleco de plumas con brillo alrededor del escote. La actriz lo combinó con zapatos adornados, un bolso de satén y labial rojo, elementos que acompañaron el carácter de gala del diseño.

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Matt Damon y su hija Isabella Damon

Isabella Damon llevó un vestido plateado de Luar, mientras que Matt Damon vistió un esmoquin de Ralph Lauren Purple Label (REUTERS/Caitlin Ochs)

Matt Damon llegó junto a su hija Isabella Damon, quien usó un vestido de Luar en tono plateado, de manga larga y con un entramado geométrico de calados y flecos. El actor vistió un esmoquin de Ralph Lauren Purple Label, con camisa blanca y moño negro. La elección de Isabella sumó una silueta de inspiración metálica al predominio del dorado y el negro en la gala.

Donatella Versace

Donatella Versace optó por un traje sastre negro de su propia firma para la ceremonia en Nueva York (REUTERS/Caitlin Ochs)

Donatella Versace asistió con un traje sastre negro de su firma, Versace. La diseñadora eligió una chaqueta de líneas rectas y pantalón a juego, una alternativa al vestido largo que mantuvo el código formal de la noche. El conjunto se completó con accesorios y calzado negros, en sintonía con una paleta monocromática.

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Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion asistió a los CFDA Awards con un diseño de Kim Shui y acompañada por la diseñadora (REUTERS/Caitlin Ochs)

Megan Thee Stallion vistió una creación de Kim Shui en bordó con transparencias y un aplique floral. La elección puso a la cantante entre las invitadas que respaldaron a firmas estadounidenses durante la ceremonia. El atuendo fue uno de los diseños de autor que se vieron en la alfombra roja, donde las siluetas de gala convivieron con propuestas de construcción más experimental.

Naomi Osaka

Naomi Osaka, una de las presentadoras de la noche, eligió un vestido de Miss Claire Sullivan (REUTERS/Caitlin Ochs)

Naomi Osaka eligió un diseño de Miss Claire Sullivan, firma de la diseñadora Claire Sullivan. La tenista fue una de las presentadoras de la noche y trasladó a la alfombra roja una propuesta de autor vinculada a la moda estadounidense contemporánea. El vestido a lunares blanco y negro incorporó una silueta de gala con estructura y volumen, rasgos habituales del trabajo de la marca.

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Anna Wintour

Anna Wintour llegó con un vestido floral, abrigo oscuro y su característico collar de varias vueltas (REUTERS/Caitlin Ochs)

Anna Wintour acudió con un vestido largo negro y un abrigo oscuro sobre los hombros. La editora de moda sumó su característico collar de varias vueltas y mantuvo el corte de cabello con flequillo que la identifica.

Vera Wang

Vera Wang asistió con una creación de su propia firma de líneas minimalistas (REUTERS/Caitlin Ochs)

Vera Wang llevó un diseño de su propia firma, Vera Wang. La diseñadora se presentó con una pieza de líneas minimalistas, en consonancia con su preferencia por siluetas depuradas y construcciones de efecto fluido.

Rosé

Rosé vistió un conjunto de Saint Laurent durante la noche en que Anthony Vaccarello recibió el premio a Diseñador Internacional del Año (REUTERS/Caitlin Ochs)

Rosé, integrante de BLACKPINK, apareció con un conjunto de dos piezas de Saint Laurent. Llevó un top corto de brocado dorado y una falda de tiro alto con abertura frontal hasta el muslo. La cantante completó el atuendo con joyas de Jessica McCormack y reforzó la presencia de la casa francesa en una gala donde Anthony Vaccarello recibió el reconocimiento a Diseñador Internacional del Año.

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Travis Scott

Travis Scott apostó por un traje negro satinado de chaqueta cruzada, gafas oscuras y pendientes de diamantes (REUTERS/Caitlin Ochs)

Travis Scott asistió con un traje negro de satén de chaqueta cruzada y pantalón de pinzas. Combinó el conjunto con una prenda de cuero negro debajo de la chaqueta, zapatos de vestir, gafas oscuras y pendientes de diamantes. La firma de su atuendo no fue difundida en los créditos de la alfombra roja, aunque el acabado satinado reforzó la lectura formal del traje.

Law Roach

Law Roach combinó un diseño de Luar con joyas de Leviev para su paso por la alfombra roja (REUTERS/Caitlin Ochs)

Law Roach vistió Luar y complementó el conjunto con joyas de Leviev. El estilista eligió una propuesta de sastrería que incorporó accesorios como parte central del atuendo, en lugar de limitarse a una combinación clásica de traje y camisa. Su presencia también visibilizó el trabajo de la firma fundada por Raúl López en una de las principales ceremonias del diseño estadounidense.