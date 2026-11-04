Tendencias

De Demi Moore a Hailey Bieber: las celebridades impusieron sus estilos en una noche de moda y diseño en Nueva York

La alfombra roja del Museo Americano de Historia Natural reunió vestidos de archivo, prendas confeccionadas con denim reciclado y destellos dorados que marcaron el pulso del código de vestimenta

Tres paneles con Anna Wintour con gafas oscuras, Demi Moore con vestido de mezclilla y Hailey Bieber con vestido dorado.
La moda de lujo copó Nueva York
Guardar

La alfombra roja de los CFDA Awards 2026 reunió en el American Museum of Natural History de Nueva York propuestas que fueron del dorado y los diseños de archivo al denim. La ceremonia, conducida por Keke Palmer, tuvo como código de vestimenta el “American Black Tie” y puso el foco en creaciones de firmas estadounidenses e internacionales.

Entre los estilismos hubo conjuntos de Saint Laurent, piezas a medida y prendas recuperadas de colecciones anteriores. Estas fueron las elecciones de las celebridades que asistieron a la gala.

PUBLICIDAD

Hailey Bieber

Hailey Bieber asistió a la gala con un diseño dorado de Saint Laurent tras nueve años de ausencia en estos premios (REUTERS/Caitlin Ochs)
Hailey Bieber asistió a la gala con un diseño dorado de Saint Laurent tras nueve años de ausencia en estos premios (REUTERS/Caitlin Ochs)

Después de nueve años sin asistir a estos premios, Hailey Bieber apareció con una creación dorada de Saint Laurent diseñada por Anthony Vaccarello. El conjunto estuvo formado por un top de brocado con puños de pelo sintético, un cinturón con hebilla floral y una falda midi de referencias barrocas. La combinación de texturas concentró el efecto metálico en las prendas y dejó el calzado en un segundo plano.

Demi Moore

Demi Moore lució un vestido de GapStudio creado por Zac Posen a partir de cinturillas de jeans superpuestas (REUTERS/Caitlin Ochs)
Demi Moore lució un vestido de GapStudio creado por Zac Posen a partir de cinturillas de jeans superpuestas (REUTERS/Caitlin Ochs)

Demi Moore usó un vestido a medida de GapStudio, creado por Zac Posen a partir de cinturillas de jeans índigo superpuestas. El diseño construyó un corpiño de efecto corsé con escote halter, una falda de tiro bajo, abertura frontal y cola. Completó el atuendo con un bolso de jean diseñado por Reed Krakoff, zapatos de gamuza y pendientes largos de diamantes.

PUBLICIDAD

Lili Reinhart

Lili Reinhart llevó un vestido de Monse acompañado por un collar de diamantes de 26 quilates valuado en USD 107.000 (REUTERS/Caitlin Ochs)
Lili Reinhart llevó un vestido de Monse acompañado por un collar de diamantes de 26 quilates valuado en USD 107.000 (REUTERS/Caitlin Ochs)

Lili Reinhart eligió un vestido con flecos reflectantes de la colección primavera-verano 2027 de Monse. La actriz añadió un collar de diamantes de talla triangular de más de 26 quilates, una de las joyas más visibles de la noche. La pieza de alta joyería, valuada en USD 107.000, ocupó el centro del estilismo.

Allison Janney

Allison Janney vistió un diseño fucsia de cuello alto y mangas de satén confeccionado por Christian Siriano (REUTERS/Caitlin Ochs)
Allison Janney vistió un diseño fucsia de cuello alto y mangas de satén confeccionado por Christian Siriano (REUTERS/Caitlin Ochs)

Allison Janney vistió un diseño fucsia de cuello alto de Christian Siriano. Las mangas de satén de volumen marcado y la caída tipo capa sobre los brazos definieron la silueta del vestido. La actriz mantuvo los accesorios en una línea discreta para sostener el protagonismo del color y la construcción de la prenda.

Keke Palmer

Keke Palmer condujo los CFDA Awards 2026 con un vestido dorado de Bob Mackie que perteneció a Raquel Welch (REUTERS/Caitlin Ochs)
Keke Palmer condujo los CFDA Awards 2026 con un vestido dorado de Bob Mackie que perteneció a Raquel Welch (REUTERS/Caitlin Ochs)

La anfitriona Keke Palmer llevó un vestido dorado bordado de Bob Mackie que perteneció a Raquel Welch. La actriz había estrenado la pieza en 1975 durante una presentación junto a Cher, por lo que el atuendo incorporó una prenda histórica a la alfombra roja. El bordado de pedrería y el tono dorado dialogaron con una de las tendencias de la noche.

Zoë Kravitz

Zoë Kravitz asistió con un body dorado y falda midi de lamé de Saint Laurent (REUTERS/Caitlin Ochs)
Zoë Kravitz asistió con un body dorado y falda midi de lamé de Saint Laurent (REUTERS/Caitlin Ochs)

Zoë Kravitz apareció con un body dorado de espalda descubierta y una falda midi ajustada de lamé, ambos de Saint Laurent. Añadió pendientes florales como único contraste frente al acabado metálico del conjunto. El diseño, firmado por Anthony Vaccarello, se apoyó en una silueta recta y en el brillo del tejido.

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski combinó un suéter negro y una falda naranja de tiro bajo de la marca Tory Burch (REUTERS/Caitlin Ochs)
Emily Ratajkowski combinó un suéter negro y una falda naranja de tiro bajo de la marca Tory Burch (REUTERS/Caitlin Ochs)

Emily Ratajkowski llevó un conjunto de Tory Burch compuesto por un suéter negro de manga larga, una falda naranja de tiro bajo y botas negras de cuero de punta fina. La modelo eligió una combinación que remitió a las proporciones de comienzos de los años 2000 y prescindió de joyas llamativas. El contraste entre el punto oscuro y la falda de color definió su aparición.

Pamela Anderson

Pamela Anderson eligió un vestido negro con aplicaciones de plumas en el escote de la firma Carolina Herrera (REUTERS/Caitlin Ochs)
Pamela Anderson eligió un vestido negro con aplicaciones de plumas en el escote de la firma Carolina Herrera (REUTERS/Caitlin Ochs)

Pamela Anderson apostó por un vestido negro halter de Carolina Herrera. La pieza incluyó una falda hasta los tobillos, cintura marcada y un fleco de plumas con brillo alrededor del escote. La actriz lo combinó con zapatos adornados, un bolso de satén y labial rojo, elementos que acompañaron el carácter de gala del diseño.

Matt Damon y su hija Isabella Damon

Isabella Damon llevó un vestido plateado de Luar, mientras que Matt Damon vistió un esmoquin de Ralph Lauren Purple Label (REUTERS/Caitlin Ochs)
Isabella Damon llevó un vestido plateado de Luar, mientras que Matt Damon vistió un esmoquin de Ralph Lauren Purple Label (REUTERS/Caitlin Ochs)

Matt Damon llegó junto a su hija Isabella Damon, quien usó un vestido de Luar en tono plateado, de manga larga y con un entramado geométrico de calados y flecos. El actor vistió un esmoquin de Ralph Lauren Purple Label, con camisa blanca y moño negro. La elección de Isabella sumó una silueta de inspiración metálica al predominio del dorado y el negro en la gala.

Donatella Versace

Donatella Versace optó por un traje sastre negro de su propia firma para la ceremonia en Nueva York (REUTERS/Caitlin Ochs)
Donatella Versace optó por un traje sastre negro de su propia firma para la ceremonia en Nueva York (REUTERS/Caitlin Ochs)

Donatella Versace asistió con un traje sastre negro de su firma, Versace. La diseñadora eligió una chaqueta de líneas rectas y pantalón a juego, una alternativa al vestido largo que mantuvo el código formal de la noche. El conjunto se completó con accesorios y calzado negros, en sintonía con una paleta monocromática.

Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion asistió a los CFDA Awards con un diseño de Kim Shui y acompañada por la diseñadora (REUTERS/Caitlin Ochs)
Megan Thee Stallion asistió a los CFDA Awards con un diseño de Kim Shui y acompañada por la diseñadora (REUTERS/Caitlin Ochs)

Megan Thee Stallion vistió una creación de Kim Shui en bordó con transparencias y un aplique floral. La elección puso a la cantante entre las invitadas que respaldaron a firmas estadounidenses durante la ceremonia. El atuendo fue uno de los diseños de autor que se vieron en la alfombra roja, donde las siluetas de gala convivieron con propuestas de construcción más experimental.

Naomi Osaka

Naomi Osaka, una de las presentadoras de la noche, eligió un vestido de Miss Claire Sullivan (REUTERS/Caitlin Ochs)
Naomi Osaka, una de las presentadoras de la noche, eligió un vestido de Miss Claire Sullivan (REUTERS/Caitlin Ochs)

Naomi Osaka eligió un diseño de Miss Claire Sullivan, firma de la diseñadora Claire Sullivan. La tenista fue una de las presentadoras de la noche y trasladó a la alfombra roja una propuesta de autor vinculada a la moda estadounidense contemporánea. El vestido a lunares blanco y negro incorporó una silueta de gala con estructura y volumen, rasgos habituales del trabajo de la marca.

Anna Wintour

Anna Wintour llegó con un vestido floral, abrigo oscuro y su característico collar de varias vueltas (REUTERS/Caitlin Ochs)
Anna Wintour llegó con un vestido floral, abrigo oscuro y su característico collar de varias vueltas (REUTERS/Caitlin Ochs)

Anna Wintour acudió con un vestido largo negro y un abrigo oscuro sobre los hombros. La editora de moda sumó su característico collar de varias vueltas y mantuvo el corte de cabello con flequillo que la identifica.

Vera Wang

Vera Wang asistió con una creación de su propia firma de líneas minimalistas (REUTERS/Caitlin Ochs)
Vera Wang asistió con una creación de su propia firma de líneas minimalistas (REUTERS/Caitlin Ochs)

Vera Wang llevó un diseño de su propia firma, Vera Wang. La diseñadora se presentó con una pieza de líneas minimalistas, en consonancia con su preferencia por siluetas depuradas y construcciones de efecto fluido.

Rosé

Rosé vistió un conjunto de Saint Laurent durante la noche en que Anthony Vaccarello recibió el premio a Diseñador Internacional del Año (REUTERS/Caitlin Ochs)
Rosé vistió un conjunto de Saint Laurent durante la noche en que Anthony Vaccarello recibió el premio a Diseñador Internacional del Año (REUTERS/Caitlin Ochs)

Rosé, integrante de BLACKPINK, apareció con un conjunto de dos piezas de Saint Laurent. Llevó un top corto de brocado dorado y una falda de tiro alto con abertura frontal hasta el muslo. La cantante completó el atuendo con joyas de Jessica McCormack y reforzó la presencia de la casa francesa en una gala donde Anthony Vaccarello recibió el reconocimiento a Diseñador Internacional del Año.

Travis Scott

Travis Scott apostó por un traje negro satinado de chaqueta cruzada, gafas oscuras y pendientes de diamantes (REUTERS/Caitlin Ochs)
Travis Scott apostó por un traje negro satinado de chaqueta cruzada, gafas oscuras y pendientes de diamantes (REUTERS/Caitlin Ochs)

Travis Scott asistió con un traje negro de satén de chaqueta cruzada y pantalón de pinzas. Combinó el conjunto con una prenda de cuero negro debajo de la chaqueta, zapatos de vestir, gafas oscuras y pendientes de diamantes. La firma de su atuendo no fue difundida en los créditos de la alfombra roja, aunque el acabado satinado reforzó la lectura formal del traje.

Law Roach

Law Roach combinó un diseño de Luar con joyas de Leviev para su paso por la alfombra roja (REUTERS/Caitlin Ochs)
Law Roach combinó un diseño de Luar con joyas de Leviev para su paso por la alfombra roja (REUTERS/Caitlin Ochs)

Law Roach vistió Luar y complementó el conjunto con joyas de Leviev. El estilista eligió una propuesta de sastrería que incorporó accesorios como parte central del atuendo, en lugar de limitarse a una combinación clásica de traje y camisa. Su presencia también visibilizó el trabajo de la firma fundada por Raúl López en una de las principales ceremonias del diseño estadounidense.

Temas Relacionados

Nueva YorkAlfombra rojaModaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras un diagnóstico de cáncer, cuáles son los hábitos alimentarios vinculados a menor riesgo cardíaco y más longevidad

Un estudio con más de 8.700 personas vinculó los patrones mediterráneo, DASH y MIND con menos eventos cardiovasculares y hasta 3,32 años adicionales de esperanza de vida

Tras un diagnóstico de cáncer, cuáles son los hábitos alimentarios vinculados a menor riesgo cardíaco y más longevidad

La parrilla argentina que fascinó a The New York Times: dos estrellas y una frase que celebra su manera de cocinar carne

Graciela, el primer proyecto internacional de Pablo Rivero, fue reconocida apenas cuatro meses después de abrir en Manhattan por una de las críticas gastronómicas más importantes del mundo

La parrilla argentina que fascinó a The New York Times: dos estrellas y una frase que celebra su manera de cocinar carne

Receta de budín de limón con semillas de amapola, rápida y fácil

Este clásico bizcocho hogareño prescinde del leudado tradicional, ya que se utiliza polvo de hornear, logrando una masa esponjosa perfumada con jugo fresco y un toque crocante ideal para compartir durante la merienda

Receta de budín de limón con semillas de amapola, rápida y fácil

Receta de churrasco de cerdo al horno, rápida y fácil

El paso a paso incluye ajo, mostaza, pimentón y jugo de limón, con una primera etapa cubierta con papel aluminio para un resultado tierno

Receta de churrasco de cerdo al horno, rápida y fácil

Murió a los 101 años Cyril Hilsum, el científico que ayudó a hacer posibles las pantallas LCD de celulares y televisores

El físico británico dejó aportes decisivos en semiconductores y cristales líquidos, tecnologías que transformaron monitores, computadoras portátiles y dispositivos electrónicos de uso cotidiano

Murió a los 101 años Cyril Hilsum, el científico que ayudó a hacer posibles las pantallas LCD de celulares y televisores

DEPORTES

El sentido mensaje del compañero argentino de Jesús de Miguel, el jugador que murió en España tras chocar con un rival

El sentido mensaje del compañero argentino de Jesús de Miguel, el jugador que murió en España tras chocar con un rival

Las confesiones de Brian Fernández: de la adicción que lo tuvo “al borde de la muerte” al insólito cruce con Ibrahimovic

Del golazo al tenso cruce con Bruno Fernandes: el partido de Matías Soulé en la caída de la Roma ante el United por la Champions

Nicolás Ramírez no fue designado para la última fecha del Clausura tras las polémicas en el Superclásico: la explicación oficial

La concluyente respuesta del presidente del Inter cuando le preguntaron si contratará a Mauro Icardi

TELESHOW

La madre de Lourdes Fernández quiso asistir al juicio a la pareja de su hija pero no pudo entrar a la sala: "Estar en zona me tranquiliza"

La madre de Lourdes Fernández quiso asistir al juicio a la pareja de su hija pero no pudo entrar a la sala: "Estar en zona me tranquiliza"

Lali Espósito, Tini Stoessel y María Becerra encabezaron el repudio de las artistas por el ataque a mujeres trans en Palermo

Julieta Prandi volvió a cruzar a Juana Viale por hablar de su separación: “No tiene autoridad moral para burlarse de mí”

Marta Fort contó la exorbitante cifra que gasta al mes y dejó a todos sin palabras: “Es fuerte el número”

Cami Homs recordó su escandalosa separación con Rodrigo de Paul y contó cómo lo vivió: “Me quedaba sin aire”

INFOBAE AMÉRICA

Arrestan en La Habana a la periodista Camila Acosta cuando iba a una consulta veterinaria

Arrestan en La Habana a la periodista Camila Acosta cuando iba a una consulta veterinaria

Maculís: la apuesta ambiental del Gobierno salvadoreño para blindar el oriente ante Surf City 2 y el Aeropuerto del Pacífico

La OEA aprueba una resolución sobre Nicaragua con plazos de 30, 60 y 90 días: presos políticos, elecciones y diálogo forzado

Estudiantes y funcionarios universitarios vuelven a manifestarse contra recortes al presupuesto de las universidades públicas de Costa Rica

Autoridades dominicanas incautan 674 latas con presunta cocaína que simulaban contener frijoles