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Cómo limpiar la pantalla del televisor y evitar marcas o rayones

Las indicaciones de organismos especializados coinciden en priorizar métodos secos, impedir que ingresen líquidos al dispositivo y reservar la desinfección para casos puntuales

Ilustración en acuarela de una mujer que limpia un televisor sobre un mueble de madera en una sala con sofá y plantas.
La limpieza en seco protege el recubrimiento de las pantallas modernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Limpiar la pantalla del televisor sin dañar su recubrimiento requiere evitar líquidos directos, productos abrasivos y presión sobre el panel. El polvo y las huellas suelen resolverse con un método en seco y materiales suaves.

La recomendación parte de distinguir entre limpieza y desinfección. La primera quita suciedad y residuos; la segunda busca reducir microorganismos mediante sustancias químicas.

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Para una pantalla, esa diferencia importa: un producto apto para otra superficie del hogar puede afectar la capa antirreflejo o filtrarse hacia los componentes internos.

Infografía con ilustraciones de un televisor, paños de microfibra, un control remoto y un calendario junto a textos con pautas de limpieza.
El paño de microfibra elimina el polvo y las huellas sin rayar el panel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza en seco es el punto de partida para pantallas planas

La especialista Carolyn Forté, directora ejecutiva del laboratorio de cuidado del hogar y limpieza del Good Housekeeping Institute, aconseja abordar las pantallas LED, LCD, OLED, QLED y de plasma con un paño de microfibra limpio y seco.

La indicación fue recogida por el sitio especializado e tareas domesticas, Good Housekeeping, en su guía sobre el mantenimiento de televisores. El procedimiento puede ordenarse en pocos pasos:

  • Apagar y desenchufar el equipo antes de empezar.
  • Esperar a que la pantalla se enfríe, si estaba en uso.
  • Pasar un paño de microfibra seco con suavidad, sin presionar el panel.
  • Revisar si aún hay huellas o manchas antes de incorporar humedad.
Una persona vista desde atrás, con una camiseta azul, limpia una pantalla de televisor grande y negra con un paño azul, dejando rastros circulares de limpieza.
Los líquidos se aplican sobre el paño y nunca directamente sobre el televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El American Cleaning Institute (ACI), entidad especializada en productos y prácticas de limpieza, recomienda para monitores un paño de microfibra seco o apenas humedecido con agua limpia y sugiere consultar las instrucciones específicas del fabricante.

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Su orientación para equipos electrónicos también indica que el líquido debe aplicarse sobre el paño, nunca de forma directa sobre el aparato.

Primer plano de una persona limpiando la pantalla de un televisor oscuro con un paño de microfibra azul, dejando marcas de limpieza visibles en la superficie brillante.
El amoníaco, el alcohol y la acetona pueden deteriorar la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El amoníaco, alcohol, acetona y abrasivos pueden afectar el panel

Forté advierte que los aerosoles multiuso pueden contener amoníaco, alcohol, blanqueador o acetona. Esos compuestos pueden deteriorar los recubrimientos protectores de las pantallas modernas.

También desaconseja bicarbonato, esponjas ásperas, toallas de papel y paños para atrapar polvo, porque pueden rayar la superficie o dejar una película aceitosa.

Un hombre de espaldas, con camiseta azul, limpia la pantalla negra de un televisor con un paño azul. Se ve su reflejo. Un mando y una planta están debajo.
La pantalla permanece apagada y desenchufada durante la limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una marca no desaparece con un paño seco, la alternativa es humedecer ligeramente una de sus esquinas con agua y repasar únicamente el área afectada, sin que el material llegue a gotear. Luego, conviene secar la zona con una sección limpia y sin humedad. No se debe pulverizar agua, limpiadores ni desinfectantes directamente sobre la pantalla, ya que el líquido podría ingresar por las aberturas del equipo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el desinfectante y su concentración deben seleccionarse con cuidado para prevenir daños en las superficies y reducir la exposición a sustancias químicas. Además, no recomienda rociar desinfectantes de manera rutinaria en interiores; cuando corresponde aplicarlos, su guía indica hacerlo con un paño o una toallita.

Una mujer de perfil limpia la pantalla negra de un televisor con un paño amarillo sobre un mueble de madera.
Las esponjas ásperas y las toallas de papel dejan marcas o rayones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control remoto necesita un tratamiento distinto al de la pantalla

El mando a distancia concentra contacto de manos, migas y residuos entre botones. Por eso, puede requerir una limpieza más frecuente que el panel. Forté propone retirar las baterías, colocar nuevamente la tapa del compartimento y sacudirlo suavemente con los botones hacia abajo para desprender partículas.

Para desinfectar el control, la especialista menciona una toallita desinfectante previamente escurrida, con atención a los espacios estrechos. La superficie debe permanecer húmeda el tiempo de contacto que indique la etiqueta y secarse al aire antes de reinstalar las baterías. En cambio, esa pauta no debe trasladarse automáticamente a la pantalla.

Primer plano de una mano sujetando un control remoto de televisor negro, con botones de colores azul, amarillo, rojo y verde, y una pantalla de TV borrosa al fondo.
El control remoto requiere una higiene diferente a la del panel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que, en la mayoría de hogares, la limpieza habitual basta y que la desinfección adquiere mayor relevancia si hay una persona enferma. Para artículos electrónicos, recomiendan seguir las indicaciones del fabricante. La institución incluye los controles remotos entre los objetos que requieren atención en sus recomendaciones.

Como pauta de mantenimiento, Forté aconseja retirar el polvo de la pantalla una vez por semana y limpiar el control al menos con esa frecuencia, con mayor regularidad si alguien en el hogar está enfermo. Antes de cada intervención, las instrucciones del manual del televisor tienen prioridad, en especial si el equipo conserva garantía.

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