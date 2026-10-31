Las 7 ciudades sobre el agua que desafían la vida en tierra firme: viven sin calles ni autos

Comunidades de distintos continentes construyeron sus viviendas sobre plataformas que flotan o se sostienen con pilotes

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Para la gran mayoría del mundo, la tierra firme es el único cimiento posible para levantar un hogar, trazar una calle o fundar una comunidad. Sin embargo, en distintos rincones del planeta existen pueblos enteros que rompieron ese principio elemental y decidieron construir su vida directamente suspendidos sobre el agua.

Desde plataformas móviles tejidas con juncos a miles de metros de altura hasta laberintos de madera anclados a acantilados marinos o arrecifes de coral, estas comunidades no miran al río o al mar como una amenaza, sino como su propio suelo urbano.

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Un recorrido por 7 ciudades sobre pilotes y pueblos flotantes fascinantes donde el asfalto no existe y las canoas reemplazan a los autos.

1. Islas de los Uros en Perú y Bolivia

Las islas de los Uros, en el lago Titicaca, están construidas con capas de totora sobre bloques flotantes de raíces (Diego Delso)

A más de 3.800 metros de altitud, en el lago navegable más alto del planeta, la etnia uru ideó una ingeniosa estrategia de escape frente al avance de los pueblos colla y del Imperio incaico: construyeron sus propias islas artificiales para alejarse flotando de la costa. La base estructural de cada plataforma se compone de khili, bloques flotantes de raíces densas de totora sobre los que se apilan capas de hasta tres metros de caña seca.

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Una isla flotante de totora alberga viviendas y embarcaciones del pueblo uro en las aguas del lago Titicaca. (Unsplash)

Debido a la descomposición biológica natural provocada por el agua dulce, los habitantes renuevan constantemente la superficie vegetal con juncos frescos. En estas plataformas móviles, la totora no solo sostiene las viviendas; también se aprovecha como alimento tradicional, medicina popular y material para tejer sus embarcaciones ceremoniales con mascarones.

2. Ko Panyi en Tailandia

La aldea de Ko Panyi en Tailandia se resguarda del monzón tras un farallón de piedra caliza y dispone de una cancha de fútbol sobre balsas. (Diego Delso)

En la bahía tailandesa de Phang Nga, una comunidad de pescadores musulmanes procedentes de Java levantó a finales del siglo XVIII una urbe completa sobre miles de estacas de madera y chapa. El asentamiento se resguarda a los pies de un colosal farallón de piedra caliza vertical que actúa como escudo natural contra los vientos del monzón.

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El poblado de Ko Panyi se extiende sobre pilotes junto a un acantilado de piedra caliza en la bahía de Phang Nga, en el sur de Tailandia. (Pexels)

La aldea cuenta con mezquitas, restaurantes de mariscos y un laberinto de pasarelas de madera elevadas que funcionan como calles peatonales. El atractivo más famoso del lugar es su cancha de fútbol flotante, construida con tablones viejos y balsas por un grupo de niños locales tras ver la Copa Mundial de 1986, lo que impulsó una de las academias juveniles de fútbol más exitosas del sur de Asia.

3. Ganvié en Benín

La localidad de Ganvié en Benín surgió en el lago Nokoué como un refugio frente a la trata transatlántica de esclavos.

Conocida popularmente como la “Venecia de África”, Ganvié alberga a más de 20.000 personas de la etnia tofinu en el lago Nokoué. La localidad nació durante los siglos XVII y XVIII como un refugio inexpugnable contra la trata transatlántica de esclavos, aprovechando el tabú religioso de los mercenarios locales que les impedía adentrarse en aguas abiertas.

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Varias embarcaciones de madera navegan por los canales entre las casas sobre pilotes del asentamiento de Ganvié en el lago Nokoué de Benín. (Pexels)

El pulso diario del pueblo se desarrolla a bordo de canoas de madera tallada denominadas pirogas. Desde primeras horas de la mañana, las mujeres organizan un vibrante mercado flotante donde intercambian alimentos y especias. Para asegurar su economía, la comunidad emplea los acadjas, arrecifes artificiales hechos con ramas clavadas en el lecho que atraen grandes cardúmenes de tilapias.

4. Kampong Ayer en Brunéi

El asentamiento de Kampong Ayer en Brunéi combina arquitectura sobre pilotes con tendido eléctrico subacuático y conexión por fibra óptica.

Frente a los modernos rascacielos de la capital de Brunéi se extiende el asentamiento sobre pilotes ininterrumpidamente habitado más grande del sudeste asiático. Con registros que datan del siglo X, la villa impresionó en 1521 al cronista de la expedición de Magallanes y Elcano, quien la bautizó oficialmente en sus diarios como la “Venecia de Oriente”.

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A diferencia de otros poblados lacustres precarios, Kampong Ayer combina su arquitectura tradicional con servicios públicos de primer nivel. Sus habitantes cuentan con tendido eléctrico subacuático, agua corriente, internet por fibra óptica y escuelas interconectadas mediante más de 30 kilómetros de pasarelas. El transporte cotidiano hacia tierra firme se realiza mediante veloces taxis fluviales a motor.

5. Santa Cruz del Islote en Colombia

Santa Cruz del Islote reúne a unos 800 habitantes en una hectárea ganada al mar en el Caribe colombiano.

En el archipiélago de San Bernardo, a pocas horas de navegación desde Cartagena de Indias, emerge una de las islas más densamente pobladas de la Tierra. En una superficie de apenas una hectárea ganada al mar conviven alrededor de 800 personas en más de un centenar de viviendas levantadas directamente sobre una plataforma artificial de coral y roca.

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El islote fue colonizado a mediados del siglo XIX por pescadores que descubrieron que la brisa marina permanente mantenía el sitio completamente libre de mosquitos transmisores de enfermedades. En la isla no circulan vehículos a motor ni existen fuentes de agua dulce natural; el suministro diario depende de la recolección de lluvia y de barcos cisterna que reabastecen a esta estrecha comunidad caribeña.

6. Tonlé Sap en Camboya

Las aldeas del lago Tonlé Sap en Camboya utilizan barcazas y pilotes de bambú de diez metros ante las crecidas del monzón.

En las planicies del centro de Camboya, el Lago Tonlé Sap experimenta un fenómeno hidrográfico único: es el único curso de agua dulce del mundo cuyo flujo se invierte con la llegada del monzón. Para sobrevivir a variaciones de caudal de hasta nueve metros, comunidades como Chong Kneas y Kampong Khleang desarrollaron dos modelos de vivienda anfibia.

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La iglesia católica flotante de Chong Khneas permanece sobre las aguas del lago Tonlé Sap en Camboya junto a pequeñas embarcaciones. (Wikipedia)

Durante la temporada seca, las aldeas apoyadas en pilotes de bambú de diez metros quedan suspendidas en el aire; con la crecida de las lluvias, el agua inunda los alrededores y convierte los barrios en pueblos navegables. Quienes habitan en casas sobre barcazas flotantes remolcan sus viviendas río adentro para resguardarse de las corrientes más violentas.

7. Tongli y Wuzhen en China

Las urbes históricas de Tongli y Wuzhen en China conservan canales navegables y cimientos de granito de las dinastías Ming y Qing.

En la región oriental del delta del río Yangtsé, las históricas ciudades de agua chinas representan la máxima expresión del urbanismo lacustre de las dinastías Ming y Qing. Articuladas alrededor de los ramales del Gran Canal de China, estas urbes milenarias reemplazaron las calzadas terrestres por canales navegables atravesados por puentes de piedra arqueados.

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Varios transeúntes caminan por las orillas empedradas de un canal decorado con faroles rojos en Tongli. (Pexels)

Las fachadas de sus casas señoriales descansan sobre cimientos y pilotes de granito clavados en el agua y permiten que las góndolas de madera amarren directamente en las escalinatas de los hogares. Su trazado histórico, conservado sin alteraciones modernas, mantiene vivo el equilibrio perfecto entre la arquitectura tradicional de pabellones y la vida fluvial.

Desde los juncos del lago Titicaca hasta los canales del delta del Yangtsé, estas comunidades desarrollaron soluciones propias para habitar entornos donde el agua define los desplazamientos, la arquitectura y las actividades cotidianas. Sus viviendas, pasarelas y embarcaciones muestran formas de organización adaptadas a condiciones geográficas muy distintas.