Banksying, el distanciamiento secreto antes del final afectivo

El banksying define la desconexión emocional planificada antes de comunicar la ruptura formal de una pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El banksying describe una ruptura que comienza antes de ser comunicada. Quien decide terminar una relación conserva el vínculo en apariencia, pero reduce de forma gradual su implicación emocional y posterga la conversación que aclararía el cambio. La otra persona puede interpretar esa distancia como una dificultad transitoria, sin saber que la decisión ya fue tomada.

Según publicó Today, el término se usa para nombrar una retirada silenciosa que busca evitar el conflicto directo. La dinámica puede incluir menos contacto, planes que se postergan, conversaciones más superficiales y una menor disposición a proyectar un futuro compartido, aunque esos comportamientos por sí solos no permiten identificar una intención de ruptura.

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La diferencia con una etapa de dudas o un distanciamiento espontáneo está en la existencia de una decisión previa que no se comunica. Según Psychology Today, este proceso puede extenderse durante semanas o meses. Por eso, el concepto no debería aplicarse automáticamente a los períodos de menor cercanía ni a los conflictos que todavía pueden conversarse.

El término circula en redes sociales, pero no constituye una categoría clínica ni un diagnóstico. Una investigación publicada en la revista científica Collabra: Psychology analizó diferencias entre rupturas directas y casos de ghosting. Aunque no estudió el banksying, identificó que las estrategias de evitación y retirada aparecen con mayor frecuencia cuando no hay una conversación directa. Ese antecedente permite contextualizar el fenómeno sin presentar una etiqueta de internet como una condición psicológica comprobada.

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La decisión mantenida en secreto separa al banksying de una crisis de pareja

La retirada adquiere sentido dentro de ese contexto: menos disponibilidad, menor interés por la intimidad o falta de iniciativa para resolver desacuerdos. La señal relevante no es un cambio aislado, sino el contraste entre una decisión de ruptura ya resuelta y la ausencia de información para la otra persona. Esa asimetría concentra en una sola parte el tiempo para anticipar el duelo y organizar lo que sucederá después.

La denominación toma como referencia al artista británico Banksy y la destrucción parcial de una obra suya durante una subasta de 2018. La alusión funciona como una imagen de un proceso que se desarrolla fuera de la vista de una de las personas involucradas y se vuelve evidente cuando llega la separación.

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El origen del término se remonta al artista británico Banksy y a la destrucción de una obra durante una subasta en 2018 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de claridad puede dejar a una persona sin participar del cierre

Milla Impola, especialista en sexualidad, explicó a PRIDE que alguien puede apartarse gradualmente para prepararse emocionalmente antes del final. Esa preparación puede permitir que quien toma la iniciativa atraviese parte de su duelo antes de comunicarlo, mientras su pareja recibe la noticia sin haber tenido acceso a ese proceso previo.

La diferencia de tiempos no permite medir de forma automática el impacto de cada ruptura ni atribuir una única causa a quienes evitan la conversación. Sin embargo, Anthony Canapi, terapeuta matrimonial y familiar y fundador de Best Man Matchmaking y Transcend Matchmaking, indicó a PRIDE que el temor a la confrontación, la codependencia y las dificultades de comunicación pueden estar presentes en este tipo de conducta.

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La persona que adopta esta conducta reduce el contacto y posterga planes sin advertir que ya tomó una decisión definitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una relación cambia, la conversación directa permite conocer si existe una dificultad que ambas personas quieren abordar o una decisión ya tomada. Esa claridad resulta fundamental para evitar que una de las partes permanezca en una situación de incertidumbre mientras la otra ya inició su proceso de separación.